東京国立博物館にて開催される特別展「百万石！加賀前田家」に、インヴェンティットの「ART PASS」が採用されました

2026年4月14日（火）より、東京国立博物館（所在地：東京都台東区）で前田育徳会創立百周年記念特別展「百万石！加賀前田家」が開催されます。本展は前田育徳会の創立百周年を記念し、加賀前田家の時代から受け継がれる歴史的なコレクションの全貌を公開する貴重な展覧会です。

こちらの前売券販売に、インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）が企画・開発・販売する美術館・博物館向けチケット販売・入場管理サービス「ART PASS（アートパス）」が導入されています。

＜展覧会紹介＞加賀文化の美の真髄に迫る

加賀前田家は、初代・前田利家が北陸に領地を得て以来、金沢を本拠に、江戸時代を通じて加賀・越中・能登の三か国、百万石以上の規模を誇る大名家として、明治維新に至るまで領国統治を行ないました。近代に入って東京に本拠を移し侯爵となった後も、前田家伝来の文化財の保全に努め、16代・利為は、大正15年（1926）に育徳財団（現在の前田育徳会）を設立しました。

令和8年（2026）、前田育徳会は創立百周年を迎えます。これを記念して、加賀前田家歴代当主の事績を振り返るとともに、旧蔵品を含めた「加賀前田家伝来」文化財の全貌を紹介いたします。前田育徳会収蔵品の大規模な展覧会は、東京では半世紀以上も開かれておらず、その意味でも本展は貴重な機会となります。百万石の城下で花開いた技術と造形を通じて、今に続く加賀文化の美の真髄に迫ります。

●展覧会のみどころ

1 . 加賀前田家初代・利家をはじめとする歴代当主の甲冑や陣羽織がお出迎え。百万石の「御細工所」で誂えた武具の粋を体感いただきます。

2. 「天下の書府」と評された圧倒的な蔵書、工芸標本「百工比照」など、突出した石高を背景とする多彩な文化事業の成果が展開します。

3. 古筆や名画、舶来品など驚くべき蒐集品、伝世の名刀、名物茶道具が勢揃い。前田家だからこそ集まった希代の名物をまとめて味わう贅沢な空間です。

4. 明治時代、旧前田家本邸洋館を飾った圧巻のコレクションも注目です。大藩の威光を引き継いだ侯爵前田家の活動と、前田育徳会設立につながる歴史を紹介いたします。

5. 旧蔵品も含めた加賀前田家伝来品の数々を東京では60年ぶりに公開いたします。

●開催概要

展覧会名：前田育徳会創立百周年記念 特別展「百万石！加賀前田家」

会期：4月14日（火）～6月7日（日）

※会期中、一部作品の展示替えを行います。下記日程以外にも展示替えがございます。

［前期展示］4月14日（火）～5月10日（日）

［後期展示］5月12日（火）～6月7日（日）

会場：東京国立博物館 平成館（上野公園）

東京都台東区上野公園13-9

開館時間：9:30～17:00（毎週金・土曜日および5月3日（日）～ 5日（火）は20:00まで）

※入館は閉館の30分前まで

休館日：月曜日（ただし、4月27日、5月4日は開館）

主催：東京国立博物館、公益財団法人前田育徳会、 ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション、読売新聞社

特別協力：文化庁

協力：内田洋行、TOPPANクロレ

会場サイト：https://www.tnm.jp

＜チケット情報＞

チケットは「ART PASS」よりご確認・お買い求めください。

チケットご購入はこちら :https://art-ap.passes.jp/user/e/kagamaedake2026＜「ARTPASS」の特徴＞

「ART PASS」は、美術館・展覧会に特化したチケット販売サービスです。

展覧会主催者様や美術館様、博物館様、その他関係者の皆さまの多様なニーズに対応できるよう設計されており、

- 時間指定チケットの販売- 予約日時の変更- 多言語対応- グッズ付きチケットの販売- メルマガ配信によるマーケティング施策

など、施設運営を支える機能を幅広く備えています。

インヴェンティットが培ってきたIoT・M2M・MDMの技術を活かし、システムを通じて利用者様の利便性向上を目指しながら、日々サービス改善に取り組んでまいります。

◆ART PASS 公式サイト：https://www.art.passes.jp/(https://www.art.passes.jp/)

◆ART PASS 公式X（Twitter）アカウント：https://twitter.com/ARTPASSofficial(https://twitter.com/ARTPASSofficial)

◆ART PASS 公式Instagramアカウント：

https://www.instagram.com/artpass_official/(https://www.instagram.com/artpass_official/)

◆ART PASS 公式Facebookページ：

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093703038078(https://www.facebook.com/profile.php?id=100093703038078)

＜インヴェンティット会社概要＞

インヴェンティットは、リモート管理技術を核としたソリューションベンダーです。

デバイス管理サービスの企画・開発・販売を行う「mobiconnect」事業と、美術館・博物館向けチケット販売・入場管理サービス「ART PASS」事業など、IoTソリューションの企画・開発・販売を行っています。

＜心地よい「見守り」をあらゆる人に。人と機械がつながり、優しさあふれる世界をつくっていく。＞をVisionに、社会・企業課題の解決に貢献してまいります。

社名 ： インヴェンティット株式会社

東京本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目3番1号 新宿アイランドウイング5階

大阪オフィス：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 Ｈ¹Ｏ梅田茶屋町804

設立 ： 2007年6月12日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 敦仁

URL ： https://www.yourinventit.com/(https://www.yourinventit.com/)

