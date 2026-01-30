【国内最高水準・断熱等級7】次世代基準の高性能モデルハウス、兵庫県西宮市にオープン！

株式会社Gハウス

株式会社Gハウス（所在地：大阪府大阪市旭区、代表取締役社長：趙 晃啓）は、2026年2月8日（日）、関西屈指の人気エリアである兵庫県西宮市に、国内最高水準の断熱性能を備えた新モデルハウスをオープンいたします。

光熱費高騰や共働き世帯の「タイムプア（時間貧困）」が深刻な社会課題となる中、当社は住宅を単なる「箱」ではなく、「住み始めたその日から人生を変える家」として定義してきました。本モデルハウスは、最高峰の住宅性能を土台に、永く住むほどに「この家で良かった」と心から実感できる、家族の健康と資産を守り抜く暮らしを提案します。

暮らしの課題に、「住まい」から向き合う

近年、共働き世帯の増加により、仕事・家事・育児に追われる生活が当たり前になっています。

生活を豊かにするために働く一方で、「家族の時間」が削られるという「タイムプア（時間貧困）」は、深刻な社会課題の一つといえます。また、エネルギー価格の高騰により、住宅性能の低さがダイレクトに家計を圧迫し、健康や将来への不安を増大させている事実も見逃せません。

株式会社Gハウスは、これらを「個人の努力・我慢」で解決すべき問題ではなく、「住まいの仕組み」で解決すべき暮らしの課題であると捉えています。この度、兵庫県西宮市にオープンする新モデルハウスは、従来の「住むための箱」というあり方を超え、高い住宅性能を土台に、太陽光発電・蓄電池による「創エネ」を実現。さらに、ホテルライクなくつろぎを感じられる機能美あるデザインと、家事負担を最小限に抑える回遊動線を融合させました。また、ホームIoT*を標準搭載することで、外出先からスマートフォン一つで給湯や空調、照明の操作が可能に。帰宅時間に合わせたお風呂の準備など、住まいを快適な状態に整えることで、日々の家事や準備にかかる手間を削減し、時間と心にゆとりをもたらします。

こうした取り組みを重ね、性能・デザイン・コストパフォーマンスの両立した「住むほどに、自由で豊かな暮らしをもたらす」家づくりを行っています。

*家電や住宅設備（照明、鍵など）をインターネットに接続し、スマートフォンや音声で遠隔操作・自動化できるシステム

新モデルハウスの特徴

１.国内最高水準の断熱性能

日本の住宅における断熱性能の基準は、これまで4段階に区分されており、断熱等性能等級4が最高等級でした。

しかし、2025年4月からはすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられ、新たに断熱等性能等級5～7が新設。

今後の住まいづくりにおいて、断熱等性能等級4を下回る住宅では、建築確認申請が通らない時代へと移行していきます。

高気密・高断熱・高耐震という住宅性能を軸に歩んできたGハウスでは、法改正の流れをこれからの住宅にとっての「当たり前の基準」と捉え、さらにその先を見据えています。

W断熱工法によりUa値0.24W/平方メートル Kを実現した本モデルハウスは、国内最高水準となる「断熱等級7」の基準をクリア。

国の省エネ水準引き上げを牽引する最先端のスペックを実証することで、30年、50年先も資産価値を失わず、家族の健康と資産を守り抜く暮らしを提案します。

２. ホテルライクな空間と、家事負担を抑える回遊動線

都市部を想定した「コンパクト」な設計でありながら、プライバシーを守る中庭から柔らかな光を招き、ダイナミックな吹き抜けで上下の空間を繋ぐことで、実際の面積を超えた開放感を実現。

まるで海外のリゾートホテルで過ごすような、

プチラグジュアリーな空間を設計しました。

大きな開口部から光と緑を取り込み、緩やかにつながるLDK

回遊動線による「家事ラク」設計で、忙しい共働き家族に寄り添う暮らしを提案。

ランドリー、ファミリークローゼットとつながる機能的な洗濯動線で、家事の時短が叶います。



当社では、セミオーダー形式を採用することで、高いコストパフォーマンスを維持しながら、洗練された機能美や照明計画にこだわった設計が可能になっています。

レリーフタイルの質感とペンダントライトの灯りが印象的な洗面

「性能を高めるとデザインが妥協され、デザインにこだわるとコストが上がる」--

こうした“何かを取ると、何かが失われる”これまでの注文住宅が抱えてきたジレンマに対し、性能・デザイン・コストパフォーマンスのいずれも叶えること。それが、Gハウスが提案する「家づくり」のあり方です。

「モデルハウス見学説明会」の開催

WebやSNS上で情報が溢れかえる現代の住宅市場では、選択肢が多い一方で、何を基準に判断すべきか分かりづらい状況も生まれています。だからこそ、住まい手が正しい知識を持ち、納得感のある選択ができるよう支援することも、企業の重要な役割であると考えています。

本モデルハウスでも、単なる物件案内ではなく、住宅性能が暮らしや人生にどのような影響を与えるのかを実際に体感しながら理解していただくために「見学説明会」という形式を採用しています。

・高性能住宅って、実際なにが良いのか？

・設計（間取りや動線）次第で、家事はどれくらいラクになるのか？

こうした疑問に対して、一つひとつの違いを住まい手の感覚で確かめ、家づくりへの理解を深めることができる場です。本モデルハウスは、納得して住まいを選ぶための視点やヒントを得られる場として、運営してまいります。

《西宮市モデルハウス見学説明会 概要》

https://g-house.osaka.jp/event/opendays/modelhouse_nishinomiya(https://g-house.osaka.jp/event/opendays/modelhouse_nishinomiya?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=hyogomodelopen)

株式会社Gハウスについて

株式会社Gハウスは、大阪・奈良・兵庫・京都を拠点に高性能な新築戸建住宅を中心とした住まいづくりを展開する工務店です。「人生を変える家。」をスローガンに、高気密高断熱・IoTといった機能性とデザイン性を両立させた提案と、誠実なサポートを通じて理想の住まいを提案。変化の激しい注文住宅市場において年間950組の来場を記録し、全国で売上成長率No.1*を達成しました。

あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを。

性別や国籍、職業、年収などにかかわらず、あらゆる人が安心・快適に過ごせる居場所を持つこと。時間やお金といった制約から解放され、人生をより自由に輝かせられること。そんな暮らしの豊かさを。その先にある社会の発展を。

次の世代に受けつないでいくために。

【会社概要】

企 業 名 ： 株式会社Gハウス

所 在 地 ： 〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森2-23-12

代 表 者 ： 代表取締役社長 趙 晃啓

事業概要： 注文住宅、不動産業、外構、賃貸業

拠点 ： 豊中オフィス

〒561-0852 大阪府豊中市服部本町1-2-8

奈良オフィス

〒630-8244 奈良県奈良市三条町606-7 スクエア奈良三条1階

京都オフィス

〒600-8891 京都府京都市下京区西七条東八反田町33 パデシオン京都七条1階

不動産・外構オフィス

〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森6-3-25 エクセレント新森1階

Gハウス公式HP：https://g-house.osaka.jp/(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=hyogomodelopen)

Gハウス 採用サイト：https://g-house-recruit.com/(https://g-house-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=hyogomodelopen)

*（株）住宅産業研究所 2024年度成長性・売上高伸率比較(22→24年度・一部推定)注文系ビルダーランキングに基づく



【本件に関するお問い合わせについて】

株式会社Gハウス 広告・マーケティング部

E-Mail：mktg@g-house.osaka.jp