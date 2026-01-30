【Albatrus×南江堂】信頼の医学書を学習した医療現場専用ナレッジAI「メドシルAI」をリリース。検索時間を減らし、医療従事者が「患者さんと向き合う時間」を創出。

株式会社Albatrus

株式会社Albatrus（本社：三重県津市、代表取締役CEO：星野 仙太、以下 Albatrus）は、株式会社南江堂（本社：東京都文京区、代表取締役社長：小立健太、以下 南江堂）の信頼性の高い医療書籍を参照データとして活用した、医療現場専用ナレッジAI「メドシルAI」を開発し、法人および個人向けに提供を開始いたします。

■背景

昨今の医療現場において、医師の働き方改革やタスク・シフト/シェアの推進が叫ばれる中、「情報の検索・確認業務」にかかる時間は依然として大きな課題となっています。医学書（書籍・雑誌）による検索は信頼性が高い一方で時間を要し、Web検索は手軽である反面、情報の正確性や信頼性に不安が残ります。また、汎用的な生成AIは「ハルシネーション（もっともらしい嘘）」のリスクがあり、医療現場での実利用にはハードルがありました。

「目の前の患者さんの質問に、すぐ答えられない」「調剤中に感じた疑問を、忙しさゆえに後回しにしてしまう」。こうした現場の課題を解決するため、AlbatrusのセキュアなAI開発技術と、南江堂が長年培ってきた「信頼できる医学知識」を融合させ、医療現場の“知恵袋”となる「メドシルAI」を開発いたしました。

■「メドシルAI」概要

「メドシルAI」は、南江堂が出版する信頼性の高い医学書を参照データとした、医療従事者専用の検索・回答生成AIサービスです。従来のキーワード検索とは異なり、自然言語での質問に対して、膨大な医学書データの中から必要な情報をAIが即座に抽出し、回答を生成します。回答の根拠はすべて収載された医学書に基づいているため、情報の信頼性が担保されており、安心して臨床判断や学習のサポートにご利用いただけます。

現在、大学病院や薬局グループにて先行導入・実証実験（PoC）を進めており、精度の向上と現場オペレーションへの最適化を行っております。

■「メドシルAI」の主な機能

1. 信頼できる「南江堂」の医学書データに基づく回答生成：汎用AIとは異なり、参照元を南江堂の医学書に限定しています。回答には必ず「根拠」が紐付いており、インターネット上の不確かな情報が混入することはありません。

2. 書籍を超えた「横断検索」体験：従来の紙の書籍や電子書籍では難しかった「複数の書籍を横断した検索」が可能です。特定の疾患について、疾患概念、診断基準、治療法など、異なる書籍に分散している情報を一度に統合して引き出すことができます。

3. 医療現場に特化したUI/UXとセキュリティ：多忙な医療現場でも直感的に使える画面設計を追求しました。また、医療情報を扱うシステムとして、Albatrusの技術により高度なセキュリティ環境を構築しています。

■導入効果

1. 専門医・薬剤師の臨床サポート（意思決定の迅速化）：専門外の領域についての確認や、症状から疾患を推測する際のリファレンスとして活用することで、臨床上の意思決定を強力に支援します。

2. 若手医師・研修医の効率的な学習支援：疑問点に対してAIが即座に答えを出し、さらにその根拠となる医学書を深掘りすることで、「疾患から症状へ」「症状から疾患へ」といった双方向の効率的な学習が可能になります。

3. 看護師・医療スタッフの業務効率化（タスク・シフトの推進）：疾患や薬剤に関する基礎的な確認事項をAIで解決することで、医師や薬剤師への確認の手間を削減。医療スタッフ全員が本来の業務である「患者ケア」に集中できる環境を作ります。

■今後の展望

今後はプレリリース期間として、精度改善へのフィードバックをいただける医療機関・薬局様向けにディスカウント価格での提供を行う予定です。医療現場における「検索」の能力をアップデートし続け、院内の課題解決のみならず、地域医療連携における情報のハブとなることを目指してまいります。

■株式会社Albatrus 代表取締役CEO 星野 仙太 コメント

「医療現場には、膨大な知識と経験が必要とされます。しかし、その知識にアクセスするために、医療従事者の方々が貴重な時間を『探すこと』に費やしている現状があります。私たちは、南江堂という素晴らしいパートナー様と共に、この課題に挑みました。メドシル AIは単なる検索ツールではなく、医療従事者の皆様が安心して頼れる『相棒』です。この技術を通じて、医療現場の負荷を減らし、その先にいる患者様へより良い医療が届く未来を実現してまいります」

■株式会社南江堂 代表取締役社長 小立健太 コメント

「南江堂は『良質で信頼ある情報を最適な形で提供することで、医学・医療の発展に貢献する 』」という使命のもと、医療従事者の方々にとって価値ある出版事業に取り組んでいます。良質で信頼ある医学情報の提供を追求する中で培われてきた知見と信頼は、医療現場が本当に必要とする情報を届けるための基盤であり、南江堂が一貫して大切にしてきた価値です。その一方で、医療現場に求められる情報の形やスピードは急速に変化しており、単なる提供形態の効率化だけでなく、信頼ある情報を“最適なタイミングで届ける仕組み”の革新が必要です。

その挑戦の一環として、Albatrus 様との協業によって誕生した『メドシル AI』は、私たちの理念が医療の未来へとつながる具体的な一歩であると確信しています」

【株式会社南江堂について】

会社名： 株式会社南江堂

代表者： 代表取締役社長 小立健太

所在地：東京都文京区本郷3丁目42番6号

事業内容： 医学、薬学、看護学、リハビリテーション医学、栄養学等、学術専門図書雑誌出版・販売、ならびに洋書、洋雑誌輸入販売。

URL：https://www.nankodo.co.jp/

【株式会社Albatrusについて】

「現場×テクノロジーの力で、病院DXにレバレッジをかける」をミッションに掲げ、医療現場の深い解像度と高いシステム開発力を強みとしています。病院経営の生産性向上と、地域連携による経営安定化を支援する各種サービスを展開しています。

会社名： 株式会社Albatrus

代表者： 代表取締役CEO 星野 仙太

所在地：本社 三重県津市 / 東京オフィス 東京都文京区本郷3丁目

事業内容： Medcloud事業、AIアシスタント事業

URL：https://albatrus.co/

