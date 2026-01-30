【ラキャルプ】新企画「森田敦子の森羅塾」第1回を開催！

株式会社 ラ キャルプ

株式会社ラキャルプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新井ミホ）は、植物療法の第一人者森田敦子

とともに、2026年のラキャルプ新企画として「森田敦子の森羅塾（しんらじゅく）」を立ち上げ、1月

22日（木）に第1回を中目黒の隠れ家一軒家にて開催いたしました。

森羅塾とは

森田敦子の直筆「森羅塾」看板。

「森羅塾」は、"森羅万象"──自然界のすべてがつながり、めぐり、調和して存在している──という

東洋的な世界観を軸に女性が自分の内側の声に向き合い、感覚を取り戻すことを目的としたクローズド

な学びの場です 。年齢や背景の異なる参加者が集い、植物療法や心身の知恵をシェアしながら、"自分が主役"である生き方を深めていきます 。この塾のコンセプトは、長年にわたり人生・健康・感覚の知恵を探求してきた作家である桐島洋子氏が育んできた精神に基づきつつ、そのバトンを森田氏が受け継ぎ「現代の女性に必要な知恵と実践」を分かち合う実践的な場として再構築されています 。

※本塾はクローズド会員制として運営しており、現時点では一般申込受付は行っておりません。

第1回開催レポート

テーマ：2026年のはじまり ― アダプトゲンハーブで心身を整える

第1回森羅塾の様子:製品展示、セッション、アダプトゲンハーブ(韓国企業「正官庄」の高麗人参)、講義風景。

第1回では、自然や植物の力を身体と感覚に取り込む「植物療法」の観点から、アダプトゲンハーブを

テーマに据えました。アダプトゲンとは、ストレスや環境変化に対応する恒常性（ホメオスタシス）を

整えるとされる植物の総称であり、代表例としてアシュワガンダ（インドニンジン）や高麗人参などが

取り上げられました。当日は、韓国を代表する高麗人参ブランド「正官庄（チョンガンジャン）」の製

品も紹介され、参加者は本格的なアダプトゲンハーブを実際に体験することができました。

森田敦子は、長年にわたり植物療法の研究・実践を続け、日本のフィトテラピー（植物療法）の第一人

者として知られています 。植物療法士としての深い知見と体感的な体験を交え、参加者にとって「自分の身体の声を聴く」という体験を中心に据えた講義と実習が行われました。

体験と交流

当日は、森田氏が自身で育てたハーブを用いたワークショップも実施され、チンキ剤づくりやハーブの

香り・色を体感する時間が設けられました。また、ウェルカムドリンクやハーブを使った軽食を通じ、植物と日常のつながりを五感で感じる演出が行われました。

参加者同士の交流のなかでは、普段の忙しさから離れ、自分自身の感覚と静かに対話するための時間が

生まれ、穏やかながらも豊かな学びが共有されました。

主催者プロフィール

森田 敦子（もりた・あつこ）

植物療法士・株式会社サンルイ・インターナッショナル代表／ルボア フィトテラピースクール主宰。フランス国立パリ13大学で植物薬理学を学び、日本で植物療法（フィトテラピー）の普及に取り組む第一人者。産前産後ケアや介護ケアなど多岐にわたる視点で、女性の一生を通じた健康支援を追求している。トータルライフケアブランド「Waphyto」をはじめ、デリケートゾーンケアブランド「アンティーム オーガニック」などのプ

ロデュース、講演・執筆活動も行う。

Instagram ＠atsuko1705

新井 ミホ（あらい・みほ）

PRオフィス ラキャルプ代表取締役／ビューティーディレクター・植物療法士。

大学卒業後、IT関連企業や化粧品会社の広報を経て独立。2012年にウェルネス美容専門のPR会社「ラキャルプ」を設立し、ウェルネス美容分野のブランド戦略とPRコンサルティングに携わる。薬膳・植物療法・ウェルネスの視点から、ビューティーとライフスタイルを提案し続けている。

Instagram ＠mihoarai0527

今後の予定

「森田敦子の森羅塾」は、2026年度を通して毎月開催予定です 。

植物療法を軸に、季節の薬草、更年期、スローエイジング、セルフケア 、女性のヘルスケアについて、

さまざまなテーマが展開される予定です 。参加者からのフィードバックを受けながら、より深い学びと

体験の場として継続してまいります 。

また、本企画に賛同していただける協賛企業なども随時受け付けております 。

主催 ：株式会社 ラ キャルプ

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-21-10 URA表参道2F

TEL.03-3497-8776

設立 ： 2012年

代表取締役 ：新井ミホ

事業内容：

ウェルネス美容商材の広報、宣伝などマーケティング企画

広告、販促カタログのデザイン制作、営業・プロモーション支援、イベント企画運営

人材教育・商品開発、美容関連コンサルティング全般、

地方創生支援・ウェルネスツーリズム企画運営、

美容関連スクール事業サポート（講師派遣、講演等）等