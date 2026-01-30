『ドメイン特化型半導体／ASIC／SoC（System on Chip)／AI・ML推論チップ白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年1月30日、『ドメイン特化型半導体／ASIC／SoC（System on Chip)／AI・ML推論チップ白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

キーメッセージ

● 本白書は、次世代半導体技術の中核をなすASIC・SoC（System on Chip）とAI/ML推論システム、その他ドメイン特化型半導体の包括的な産業・技術・市場分析レポートである。2026年から2030年にかけての技術トレンド、市場規模、産業構造、主要プレイヤー戦略を網羅し、特にAI時代における半導体エコシステムの変革を解明している。

● 市場規模は2024年の732.7億ドルから2030年には2,260～3,230億ドルへと拡大し、CAGR 28～34%の高成長が見込まれる。ASIC vs GPU競争、Rapidus等の先端ファウンドリ戦略、HBMメモリ需要急増、2nm/GAA技術移行、EDA/IP/パッケージング高度化など、半導体バリューチェーン全体の進化を捉えた戦略資料である。

● 技術面では、TSMCのCoWoS 2.5D/3Dパッケージング、Samsung Foundryの3nm GAA、Intel Foundry Services、RISC-V ISA普及、AI専用ASIC（Google TPU、AWS Trainium/Inferentia、カスタムチップ）、エッジAI向けNPU、自動車ADAS SoC（ASIL D準拠）、6G通信チップ、フォトニクス統合など、最先端技術動向を詳述している。

● 地政学的には、米国CHIPS Act、EU Chips Act、日本のRapidus 2nm戦略、中国SMIC/UNISOC、台湾TSMC/MediaTek、韓国Samsung/SK Hynixなど、各国・地域の半導体戦略を分析し、サプライチェーン再編とオープン戦略の重要性を示している。

本白書は、半導体産業関係者が2030年までの技術ロードマップと投資判断を行うための必携資料である。

■ 利用シーン

▼ 戦略企画部門

● 中長期技術戦略策定: 2030年までのAI/半導体ロードマップ作成時の参照資料

● 投資意思決定: ファウンドリ、EDA、IP、パッケージング分野への投資判断材料

● M&A検討: 半導体エコシステム内の買収・提携候補企業の評価ベンチマーク

▼ 製品開発部門

● 次世代SoC設計: AI専用ASIC、エッジNPU、自動車ADAS SoCの設計方針決定

● プロセス技術選択: 3nm/2nm/GAA/FinFETの採用判断、ファウンドリ選定

● パッケージング戦略: CoWoS、HBM、UCIe、2.5D/3D実装の技術選択

▼ 事業開発・営業部門

● 顧客提案資料作成: AI/IoT/自動車/5G市場向けソリューション提案時の市場データ

● 競合分析: NVIDIA、Google、AWS、Intel、Qualcomm等の戦略分析

● 新規事業探索: エッジAI、DPU、SmartNIC、フォトニクス等の新興市場機会評価

▼ 経営層・投資家向け報告

● 取締役会報告: 半導体市場トレンドと自社ポジショニング説明資料

● IR資料作成: 投資家向け半導体技術・市場動向説明

● 産学連携検討: 大学・研究機関との共同研究テーマ選定

▼ 研究開発部門

● 技術ベンチマーク: EUV、High-NA、GAA、CFET等の先端プロセス技術動向把握

● 標準化活動: UCIe、RISC-V、CXL等のオープン規格への参画判断

● 特許戦略: 主要企業の知財ポートフォリオ分析と自社戦略立案

▼ サプライチェーン管理

● サプライヤー評価: ファウンドリ、OSAT、材料メーカーの能力・戦略分析

● リスク管理: 地政学リスク、供給制約、技術移行リスクの評価

● 調達戦略: HBM、ABF基板、SiC/GaN等の戦略材料の調達計画策定

■ アクションプラン／提言骨子

▼ 短期施策（2026-2027年）

AI専用ASIC戦略の明確化

● GPU依存からの脱却: 自社ワークロード最適化ASICの開発検討

● エッジNPU市場参入: QualcommやMediaTekに続くPC/モバイルAI市場への展開

● 先端パッケージング技術の採用

● CoWoS/HBM実装の早期導入: AI/HPC向け高性能製品での競争力確保

● TSMCとの戦略的パートナーシップ強化: 先端ノードへの優先アクセス確保

RISC-V ISA活用の推進

● Arm代替戦略の検討: ロイヤリティ削減とカスタマイズ自由度向上

● SiFive/Andes等との提携: 成熟したIP活用による開発期間短縮

自動車ADAS SoC強化

● ASIL D準拠チップ開発: ISO 26262対応プロセスの確立

● Mobileye/NVIDIA競合分析: 差別化ポイントの明確化

▼ 中期施策（2028-2029年）

● 2nm/GAA技術への移行準備

● EDA/IP/DFTツール整備: 先端ノード対応設計環境の構築

● Rapidus戦略評価: 日本国内2nmファウンドリの活用可能性検討

エッジAI市場での差別化

● 低消費電力AI推論チップ: 15W以下NPU/ASICの製品化

● TinyML/SLM対応: オンデバイスAIの本格展開

UCIe/CXL等のオープン標準採用

● チップレット戦略の推進: 開発コスト削減と柔軟性向上

● エコシステム連携強化: Intel/AMD/TSMC等との協業

フォトニクス技術の研究開発

● Co-Packaged Optics (CPO)の検討: データセンター向け次世代インターコネクト

● シリコンフォトニクスIP獲得: 自社開発または戦略的M&A

▼ 長期施策（2030年以降）

AI時代の半導体アーキテクチャ確立

● メモリ内演算(IMC)技術: SRAM/DRAM内処理による効率化

● ニューロモルフィックチップ: SNNアーキテクチャの商用化

地政学対応とサプライチェーン多様化

● 地域分散生産体制: CHIPS Act/EU Chips Act活用

● 戦略的在庫確保: HBM、ABF、SiC/GaN等の重要部材

Beyond CMOS技術の探索

● CFET/3D積層トランジスタ: 1nm世代への対応

● 量子コンピューティング連携: ハイブリッドアーキテクチャの研究

持続可能性とグリーンAI

● 低消費電力設計手法確立: AI推論の電力効率10倍向上目標

● ライフサイクルアセスメント(LCA): 環境負荷低減戦略

■ ゴール

戦略的意思決定の加速

● 2030年までの半導体技術ロードマップの明確化

● AI時代における自社ポジショニングの再定義

● 投資・M&A・提携の優先順位付け

技術選択の最適化

● プロセスノード選択（3nm/2nm/GAA/FinFET）の根拠確立

● パッケージング技術（CoWoS/HBM/UCIe）の採用判断

● ISA選択（Arm/RISC-V/x86）の戦略的評価

市場機会の発見

● AI ASIC、エッジNPU、ADAS SoC等の成長市場への参入

● DPU、SmartNIC、フォトニクス等の新興分野の先行投資

● IoT、5G/6G、自動車等のアプリケーション市場開拓

競争優位性の構築

● 主要競合（NVIDIA、Intel、Qualcomm等）の戦略理解

● 差別化ポイントの明確化と技術投資の集中

● エコシステム連携による価値創造

リスク管理の強化

● 地政学リスク（米中対立、CHIPS Act等）への対応

● サプライチェーン制約（HBM、ABF、EUV等）の回避

● 技術移行リスク（先端ノード、新アーキテクチャ）の最小化

組織能力の向上

● 技術トレンドに関する組織全体のリテラシー向上

● 経営層と技術部門の共通言語確立

● データに基づく客観的な議論の促進

［以上］

ドメイン特化型半導体／ASIC／SoC（System on Chip)／AI・ML推論チップ白書2026年版

ドメイン特化型半導体／ASIC／SoC（System on Chip)／AI・ML推論チップ白書2026年版

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年1月30日

● ページ数

A4判／1,800ページ

法人概要

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、二十数年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

