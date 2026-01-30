『ドメイン特化型半導体／ASIC／SoC（System on Chip)／AI・ML推論チップ白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年1月30日、『ドメイン特化型半導体／ASIC／SoC（System on Chip)／AI・ML推論チップ白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。



■　本白書編纂チームからのご案内



キーメッセージ



●　本白書は、次世代半導体技術の中核をなすASIC・SoC（System on Chip）とAI/ML推論システム、その他ドメイン特化型半導体の包括的な産業・技術・市場分析レポートである。2026年から2030年にかけての技術トレンド、市場規模、産業構造、主要プレイヤー戦略を網羅し、特にAI時代における半導体エコシステムの変革を解明している。



●　市場規模は2024年の732.7億ドルから2030年には2,260～3,230億ドルへと拡大し、CAGR 28～34%の高成長が見込まれる。ASIC vs GPU競争、Rapidus等の先端ファウンドリ戦略、HBMメモリ需要急増、2nm/GAA技術移行、EDA/IP/パッケージング高度化など、半導体バリューチェーン全体の進化を捉えた戦略資料である。



●　技術面では、TSMCのCoWoS 2.5D/3Dパッケージング、Samsung Foundryの3nm GAA、Intel Foundry Services、RISC-V ISA普及、AI専用ASIC（Google TPU、AWS Trainium/Inferentia、カスタムチップ）、エッジAI向けNPU、自動車ADAS SoC（ASIL D準拠）、6G通信チップ、フォトニクス統合など、最先端技術動向を詳述している。



●　地政学的には、米国CHIPS Act、EU Chips Act、日本のRapidus 2nm戦略、中国SMIC/UNISOC、台湾TSMC/MediaTek、韓国Samsung/SK Hynixなど、各国・地域の半導体戦略を分析し、サプライチェーン再編とオープン戦略の重要性を示している。



本白書は、半導体産業関係者が2030年までの技術ロードマップと投資判断を行うための必携資料である。









■　利用シーン



▼　戦略企画部門



●　中長期技術戦略策定: 2030年までのAI/半導体ロードマップ作成時の参照資料


●　投資意思決定: ファウンドリ、EDA、IP、パッケージング分野への投資判断材料


●　M&A検討: 半導体エコシステム内の買収・提携候補企業の評価ベンチマーク



▼　製品開発部門



●　次世代SoC設計: AI専用ASIC、エッジNPU、自動車ADAS SoCの設計方針決定


●　プロセス技術選択: 3nm/2nm/GAA/FinFETの採用判断、ファウンドリ選定


●　パッケージング戦略: CoWoS、HBM、UCIe、2.5D/3D実装の技術選択



▼　事業開発・営業部門



●　顧客提案資料作成: AI/IoT/自動車/5G市場向けソリューション提案時の市場データ


●　競合分析: NVIDIA、Google、AWS、Intel、Qualcomm等の戦略分析


●　新規事業探索: エッジAI、DPU、SmartNIC、フォトニクス等の新興市場機会評価



▼　経営層・投資家向け報告



●　取締役会報告: 半導体市場トレンドと自社ポジショニング説明資料


●　IR資料作成: 投資家向け半導体技術・市場動向説明


●　産学連携検討: 大学・研究機関との共同研究テーマ選定



▼　研究開発部門



●　技術ベンチマーク: EUV、High-NA、GAA、CFET等の先端プロセス技術動向把握


●　標準化活動: UCIe、RISC-V、CXL等のオープン規格への参画判断


●　特許戦略: 主要企業の知財ポートフォリオ分析と自社戦略立案



▼　サプライチェーン管理



●　サプライヤー評価: ファウンドリ、OSAT、材料メーカーの能力・戦略分析


●　リスク管理: 地政学リスク、供給制約、技術移行リスクの評価


●　調達戦略: HBM、ABF基板、SiC/GaN等の戦略材料の調達計画策定




■　アクションプラン／提言骨子



▼　短期施策（2026-2027年）



AI専用ASIC戦略の明確化



●　GPU依存からの脱却: 自社ワークロード最適化ASICの開発検討


●　エッジNPU市場参入: QualcommやMediaTekに続くPC/モバイルAI市場への展開


●　先端パッケージング技術の採用


●　CoWoS/HBM実装の早期導入: AI/HPC向け高性能製品での競争力確保


●　TSMCとの戦略的パートナーシップ強化: 先端ノードへの優先アクセス確保



RISC-V ISA活用の推進



●　Arm代替戦略の検討: ロイヤリティ削減とカスタマイズ自由度向上


●　SiFive/Andes等との提携: 成熟したIP活用による開発期間短縮



自動車ADAS SoC強化



●　ASIL D準拠チップ開発: ISO 26262対応プロセスの確立


●　Mobileye/NVIDIA競合分析: 差別化ポイントの明確化



▼　中期施策（2028-2029年）



●　2nm/GAA技術への移行準備


●　EDA/IP/DFTツール整備: 先端ノード対応設計環境の構築


●　Rapidus戦略評価: 日本国内2nmファウンドリの活用可能性検討



エッジAI市場での差別化



●　低消費電力AI推論チップ: 15W以下NPU/ASICの製品化


●　TinyML/SLM対応: オンデバイスAIの本格展開



UCIe/CXL等のオープン標準採用



●　チップレット戦略の推進: 開発コスト削減と柔軟性向上


●　エコシステム連携強化: Intel/AMD/TSMC等との協業



フォトニクス技術の研究開発



●　Co-Packaged Optics (CPO)の検討: データセンター向け次世代インターコネクト


●　シリコンフォトニクスIP獲得: 自社開発または戦略的M&A



▼　長期施策（2030年以降）



AI時代の半導体アーキテクチャ確立



●　メモリ内演算(IMC)技術: SRAM/DRAM内処理による効率化


●　ニューロモルフィックチップ: SNNアーキテクチャの商用化



地政学対応とサプライチェーン多様化



●　地域分散生産体制: CHIPS Act/EU Chips Act活用


●　戦略的在庫確保: HBM、ABF、SiC/GaN等の重要部材



Beyond CMOS技術の探索



●　CFET/3D積層トランジスタ: 1nm世代への対応


●　量子コンピューティング連携: ハイブリッドアーキテクチャの研究



持続可能性とグリーンAI



●　低消費電力設計手法確立: AI推論の電力効率10倍向上目標


●　ライフサイクルアセスメント(LCA): 環境負荷低減戦略




■　ゴール



戦略的意思決定の加速



●　2030年までの半導体技術ロードマップの明確化


●　AI時代における自社ポジショニングの再定義


●　投資・M&A・提携の優先順位付け



技術選択の最適化



●　プロセスノード選択（3nm/2nm/GAA/FinFET）の根拠確立


●　パッケージング技術（CoWoS/HBM/UCIe）の採用判断


●　ISA選択（Arm/RISC-V/x86）の戦略的評価



市場機会の発見



●　AI ASIC、エッジNPU、ADAS SoC等の成長市場への参入


●　DPU、SmartNIC、フォトニクス等の新興分野の先行投資


●　IoT、5G/6G、自動車等のアプリケーション市場開拓



競争優位性の構築



●　主要競合（NVIDIA、Intel、Qualcomm等）の戦略理解


●　差別化ポイントの明確化と技術投資の集中


●　エコシステム連携による価値創造



リスク管理の強化



●　地政学リスク（米中対立、CHIPS Act等）への対応


●　サプライチェーン制約（HBM、ABF、EUV等）の回避


●　技術移行リスク（先端ノード、新アーキテクチャ）の最小化



組織能力の向上



●　技術トレンドに関する組織全体のリテラシー向上


●　経営層と技術部門の共通言語確立


●　データに基づく客観的な議論の促進




［以上］



▼　内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。


ドメイン特化型半導体／ASIC／SoC（System on Chip)／AI・ML推論チップ白書2026年版　製本版


https://www.x-sophia.com/?pid=190343438


ドメイン特化型半導体／ASIC／SoC（System on Chip)／AI・ML推論チップ白書2026年版　PDF版


https://www.x-sophia.com/?pid=190343439



（※　「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）



●　監修・発行：



発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構



●　発刊日



2026年1月30日



●　ページ数



A4判／1,800ページ



■　法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）



法人概要


http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info



当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト


http://www.x-sophia.com/



■　法人のご紹介



当団体は、前身会社を含め、二十数年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。



このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。



本店・連絡先（お問い合わせ先）


〒140-0004


東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー


Tel：03-5843-4365


Fax：03-6856-2861


Mobile:080-8533-9249