日本国内650万DL突破のK-ファッションアプリ「amood」、新規セラーの募集を開始！初期費用0円で韓国市場への進出も同時に実現

10～20代の女性から圧倒的な支持を得て、日本国内累計ダウンロード数650万件を記録したファッションプラットフォーム「amood（アムード）」が、日本国内の新規セラー募集を本格化いたします。オンライン販売が初めての方でもスタートできるよう、「初期費用0円」および「業界最安水準の手数料」を提供。さらに、日本国内のみならず、韓国市場へも販路を拡大できる画期的な機会を提供します。

■ 初心者でも安心して始められる「0円」でのネットショップ開設

オンラインショップ運営を検討する際、最大の壁となるのが初期費用の負担です。amoodは、「出店料」および「月額利用料」をすべて0円に設定しました。また、他のECプラットフォームと比較しても極めて低い手数料体系を導入し、販売者の収益性を最大化しています。初期資本の心配をすることなく、女性向けのアパレルアイテムさえあれば、誰でも即座に販売活動を開始することが可能です。

■ 日本の10～20代女性の約2人に1人が利用する検証済みプラットフォーム

amoodは現在、日本国内で累計ダウンロード数650万件を突破しています。重複を除いた10～20代の女性利用者は約425万人に達しており、これは日本の同年代女性人口（約915万人）の約46%がamoodを体験している計算になります。 すでに強固なファン層とトラフィックが確保されたプラットフォームに出店することで、莫大なマーケティング費用を投じることなく、ターゲット層に商品を直接露出させ、売上を最大化する強力なチャンスを得ることができます。

■ 日本から韓国へ、クリック一つでグローバル販売連携

amoodならではの差別化された強みは、韓国市場への拡張性です。amoodに登録された商品は、複雑な手続きなしで韓国No.1女性ファッションプラットフォームABLYと簡単に連動し、韓国の消費者への販売も可能になります。これは、日本国内市場にとどまらず、グローバルセラーとして成長を目指す販売者にとって、最も魅力的なメリットとなるでしょう。

■ amood関係者のコメント

「ファッションに対する情熱を持つ日本の予備セラーの方々が、コストを気にせず自身の感性を披露できる舞台を作りたいと考えています。amoodの強力なユーザーベースと韓国市場への連動システムは、皆さんのビジネスを最短距離で成長させる足がかりとなるはずです。」

■ 出店に関する詳細・お問い合わせ

amoodでの販売開始をご検討の方は、以下の公式出店登録ページより詳細をご確認いただけます。また、入店に関するご質問やご相談は、メールにてお気軽にお問い合わせください。

【amood 出店登録ページ】 https://link.amood.jp/sjul6s

【出店に関するお問い合わせ先】 contact@amood.jp