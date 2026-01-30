【宮崎県新富町】一棟貸切宿「茶心」× Private salon Cheri　完全予約制・1日1組限定の“眠りに導く”プライベートリラクゼーション宿泊プランを提供開始

一般財団法人 こゆ地域づくり推進機構

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構(宮崎県新富町、以下「こゆ財団」)は、宮崎県児湯郡新富町にある一棟貸切宿「茶心（ちゃしん）」が、Private salon Cheri（シェリー）とのコラボレーションによる、完全予約制・1日1組限定のプライベートリラクゼーション付き宿泊プランの提供を開始したことをお知らせします。

静かな貸切空間で過ごす滞在に、オールハンドによる深いリラクゼーション施術を組み合わせ、“何も考えず、ただ休む”ためのご褒美時間を提供します。

【プラン概要】

施術の様子 ※写真はイメージです

本プランは、一棟貸切宿「茶心」で過ごす静かな滞在に、Private salon Cheriによる完全プライベートのリラクゼーション体験を組み合わせた宿泊プランです。

施術はすべてオールハンド。

心地よいタッチで眠りへと導き、頭部だけでなく全身の老廃物の流れを促し、疲れやストレスで張りつめた心と体をゆるやかに解きほぐします。

忙しさの中で常に気を張っている方、寝ても疲れが取れない方、偏頭痛や体の不調を感じている方に特におすすめの内容です。

プランの特長

■ 完全予約制・1日1組限定

一棟貸切のため、大人もお子様も周囲を気にせず、安心してお過ごしいただけます。

■ プライベートリラクゼーション施術（Cheri）

経験豊富なセラピストによる、深いリラクゼーション体験。

「ただ癒される」だけでなく、心身をリセットすることを目的とした施術です。

■ “ゆっくり過ごす”ことを最優先にした宿

「茶心」は、何かを詰め込む滞在ではなく、

何もしない時間、力を抜く時間を大切にした一棟貸切宿です。

仕事、家事、育児など、日常で張りつめた緊張から解放され、

自分の呼吸や気持ちにそっと意識を向ける時間をお過ごしいただけます。

◎リラクゼーション施術内容

100分コース

お申し込み:https://www.ikyu.com/00050833/?adc=1&discsort=1&lc=1&pln=11684114&ppc=2&rc=1&rm=10146063&si=1&st=1&top=rooms

足／頭／顔（小顔調整）／デコルテ／フェイシャルエステ／手

60分コース

お申し込み:https://www.ikyu.com/00050833/?adc=1&discsort=1&lc=1&pln=11684121&ppc=2&rc=1&rm=10146063&si=1&st=1&top=rooms

足／頭／デコルテ／手

※いずれも完全プライベート施術

空間について(一棟貸切宿 茶心)

「茶心」は、歴史あるお屋敷の一部（57坪）を2019年5月にリノベーションして誕生した一棟貸切宿です。23畳の瞑想ルームや縁側を備え、マインドフルネスや静かな内省の時間を過ごせる空間となっています。

時間と向き合う。

自分と向き合う。

大切な人と向き合う。

“お茶の心”を体験するための、特別な貸切宿です。

こんな方におすすめ

・仕事や家事、育児で常に気を張っている方

・寝ても疲れが取れないと感じている方

・頭痛や慢性的な体の不調に悩んでいる方

・何もしない贅沢な時間を過ごしたい方

協力サロン

Private salon Cheri（シェリー）

Instagram：https://www.instagram.com/parafuse_miyazaki_kanako

予約・詳細

宿泊プランの詳細・ご予約は一休.com掲載ページよりご確認ください。

https://www.ikyu.com/00050833/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=rooms