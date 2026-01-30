チョコレート通販サイト「ショコラナビ」“新潟のこだわりショコラ特集”を公開

合同会社ショコラナビ

全国の人気ショコラトリー・パティスリーのスイーツを紹介する、チョコレート通販サイト「ショコラナビ」（https://suit-chocolate.com/）は、新潟のショコラティエに焦点を当てた特集ページ「新潟のこだわりショコラ特集」を公開しました。

新潟には、全国的にはまだ知られていなくとも、地元で誠実に菓子づくりを続け、高く評価を受けてきたショコラティエがいます。

素材選びから仕上げまで一つひとつに向き合う、その丁寧な仕事が生み出す味わいは、食べる人の記憶に静かに残ります。

今回の特集では、新潟に根ざしながら、世界レベルの作り手を厳選してご紹介。

日常のおやつにも、贈りものにも安心して選べる、新潟に暮らす方にこそ知ってほしい、新潟発ショコラの魅力をお届けします。

特集ページはこちら https://suit-chocolate.com/niigata_chocolatier/(https://suit-chocolate.com/niigata_chocolatier/)

特集ページで紹介するショコラ＆スイーツを一部紹介

CHOCOLATERIE NOIROUGE（ショコラトリーノワルージュ）

2022年に新潟市西区にオープンした新進気鋭のショコラトリー。

「想像の一歩二歩先をいく『感動する味』で、地元の皆さんに喜んで欲しい」そんな想いで地元でチョコレート専門店を開業。

ショーケースには、キラキラと煌めくようなショコラが並んでいます。

ルージュ・ロゼ (ボンボンショコラ10個)

まるで宝石のような輝きを放つ「ルージュ・ロゼ」は、ノワルージュの魅力を詰め込んだ、10種のボンボンショコラのアソートです。

定番のバニラや抹茶をはじめ、フルーツのキャラメルやガナッシュなど、多彩な食感と風味をお楽しみいただけます。



柑橘ショコラ

毎年大好評で、売り切れ必至の柑橘ショコラ。

手間ひまかけて丁寧に炊き上げた柑橘の果皮のコンフィに、相性の良いチョコレートをコーティングした、3種の柑橘ショコラを詰め合わせました。

こだわりの製法が生み出す、絶妙なやわらかさと、ジューシーな果実感をお楽しみいただけます。

大阪や海外の名店で培った技術を礎に、「美味しさ」と「ときめき」を両立させたショコラは、新潟で初の本格ショコラトリーとして瞬く間に評判に。

新潟で生まれる“感動の味”を、ぜひノワルージュで味わってみてください。

店舗情報

所在地：新潟市西区寺尾東1-11-20

インスタグラム ： https://www.instagram.com/chocolaterienoirouge/?hl=ja

sweets ESCALIER（スイーツエスカリエ）

世界が認めたチョコレートに出会える、新潟のとっておきの一軒。

新潟市東区大形本町に佇む「sweets ESCALIER（スイーツ エスカリエ）」は、扉を開けた瞬間から甘い高揚感に包まれる一軒です。

インターナショナルチョコレートアワードをはじめ、世界的コンクールで受賞を重ねてきたショコラと、奥のショーケースに並ぶ華やかなケーキが、確かな技術と美味しさを伝えてくれます。

手前に並ぶチョコレート、奥に輝くケーキ、そして壁一面の賞状から、ショコラにとどまらない確かな実力が感じられます。

ブラジル アマゾナス ワイルドカカオ 70％

農園栽培ではなく、ブラジル・アマゾナスで採れた野生のカカオ豆を使用したチョコレート。

コーヒーのようなコクとどっしりとしたボディ、クリアな後味が印象的な、ビターチョコ好きにおすすめの一枚です。



エクアドルパッハリートミルク塩麹

塩麹を使ったユニークなチョコレートで、味噌を思わせるまろやかな旨みと、やさしい塩味が調和した一枚です。

甘さ控えめのやさしい味わいは、女性や年配の方にも親しみやすく、甘めの熱燗とも好相性の一品です。

金子シェフは、世界レベルのチョコレートから日常に寄り添うケーキや焼き菓子まで、幅広いスイーツを生み出しています。

探究心と誠実な姿勢から生まれる味わいこそが、エスカリエが愛され続ける理由。

その想いが詰まった一品を、ぜひエスカリエで味わってみてください。

店舗情報

所在地：新潟市東区大形本町5丁目1-53

公式HP：http://sweets-escalier.com/index.html

インスタグラム：https://www.instagram.com/sweetsescalier/

本特集では、新潟で活躍するショコラティエそれぞれの背景や職人の想い、そしてショコラとしての味わいと個性を丁寧に紹介しています。

「贈り物として」「自分へのご褒美として」「地元を応援する一粒として」──シーンに合わせて選びたくなる、新潟発のショコラを集めました。

お近くの方はぜひお店へ、足を運ぶのが難しい方はチョコレート通販サイト「ショコラナビ」を通して、新潟のショコラの魅力をお楽しみください。

■特集ページ

チョコレート通販サイト「ショコラナビ」

“新潟のこだわりショコラ特集”を公開

- 静かに光るショコラの名店 -

公開日：2026年1月30日（金）

URL: https://suit-chocolate.com/niigata_chocolatier/

■ショコラナビについて

ショコラナビは、全国の個性豊かなショコラトリー・パティスリーを紹介するチョコレート通販サイトです。

単に「買う」だけでなく、作り手の背景や想いを知った上で選ぶ体験を大切にし、地域に根ざした職人や個人店の魅力を発信しています。

■お問い合わせ先

合同会社ショコラナビ

公式サイト：https://suit-chocolate.com

メール：chocolatnavi@gmail.com