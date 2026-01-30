チョコレート通販サイト「ショコラナビ」“新潟のこだわりショコラ特集”を公開
全国の人気ショコラトリー・パティスリーのスイーツを紹介する、チョコレート通販サイト「ショコラナビ」（https://suit-chocolate.com/）は、新潟のショコラティエに焦点を当てた特集ページ「新潟のこだわりショコラ特集」を公開しました。
新潟には、全国的にはまだ知られていなくとも、地元で誠実に菓子づくりを続け、高く評価を受けてきたショコラティエがいます。
素材選びから仕上げまで一つひとつに向き合う、その丁寧な仕事が生み出す味わいは、食べる人の記憶に静かに残ります。
今回の特集では、新潟に根ざしながら、世界レベルの作り手を厳選してご紹介。
日常のおやつにも、贈りものにも安心して選べる、新潟に暮らす方にこそ知ってほしい、新潟発ショコラの魅力をお届けします。
特集ページはこちら https://suit-chocolate.com/niigata_chocolatier/(https://suit-chocolate.com/niigata_chocolatier/)
特集ページで紹介するショコラ＆スイーツを一部紹介
CHOCOLATERIE NOIROUGE（ショコラトリーノワルージュ）
2022年に新潟市西区にオープンした新進気鋭のショコラトリー。
「想像の一歩二歩先をいく『感動する味』で、地元の皆さんに喜んで欲しい」そんな想いで地元でチョコレート専門店を開業。
ショーケースには、キラキラと煌めくようなショコラが並んでいます。
ルージュ・ロゼ (ボンボンショコラ10個)
まるで宝石のような輝きを放つ「ルージュ・ロゼ」は、ノワルージュの魅力を詰め込んだ、10種のボンボンショコラのアソートです。
定番のバニラや抹茶をはじめ、フルーツのキャラメルやガナッシュなど、多彩な食感と風味をお楽しみいただけます。
柑橘ショコラ
毎年大好評で、売り切れ必至の柑橘ショコラ。
手間ひまかけて丁寧に炊き上げた柑橘の果皮のコンフィに、相性の良いチョコレートをコーティングした、3種の柑橘ショコラを詰め合わせました。
こだわりの製法が生み出す、絶妙なやわらかさと、ジューシーな果実感をお楽しみいただけます。
大阪や海外の名店で培った技術を礎に、「美味しさ」と「ときめき」を両立させたショコラは、新潟で初の本格ショコラトリーとして瞬く間に評判に。
新潟で生まれる“感動の味”を、ぜひノワルージュで味わってみてください。
店舗情報
所在地：新潟市西区寺尾東1-11-20
インスタグラム ： https://www.instagram.com/chocolaterienoirouge/?hl=ja
sweets ESCALIER（スイーツエスカリエ）
世界が認めたチョコレートに出会える、新潟のとっておきの一軒。
新潟市東区大形本町に佇む「sweets ESCALIER（スイーツ エスカリエ）」は、扉を開けた瞬間から甘い高揚感に包まれる一軒です。
インターナショナルチョコレートアワードをはじめ、世界的コンクールで受賞を重ねてきたショコラと、奥のショーケースに並ぶ華やかなケーキが、確かな技術と美味しさを伝えてくれます。
手前に並ぶチョコレート、奥に輝くケーキ、そして壁一面の賞状から、ショコラにとどまらない確かな実力が感じられます。
ブラジル アマゾナス ワイルドカカオ 70％
農園栽培ではなく、ブラジル・アマゾナスで採れた野生のカカオ豆を使用したチョコレート。
コーヒーのようなコクとどっしりとしたボディ、クリアな後味が印象的な、ビターチョコ好きにおすすめの一枚です。
エクアドルパッハリートミルク塩麹
塩麹を使ったユニークなチョコレートで、味噌を思わせるまろやかな旨みと、やさしい塩味が調和した一枚です。
甘さ控えめのやさしい味わいは、女性や年配の方にも親しみやすく、甘めの熱燗とも好相性の一品です。
金子シェフは、世界レベルのチョコレートから日常に寄り添うケーキや焼き菓子まで、幅広いスイーツを生み出しています。
探究心と誠実な姿勢から生まれる味わいこそが、エスカリエが愛され続ける理由。
その想いが詰まった一品を、ぜひエスカリエで味わってみてください。
店舗情報
所在地：新潟市東区大形本町5丁目1-53
公式HP：http://sweets-escalier.com/index.html
インスタグラム：https://www.instagram.com/sweetsescalier/
本特集では、新潟で活躍するショコラティエそれぞれの背景や職人の想い、そしてショコラとしての味わいと個性を丁寧に紹介しています。
「贈り物として」「自分へのご褒美として」「地元を応援する一粒として」──シーンに合わせて選びたくなる、新潟発のショコラを集めました。
お近くの方はぜひお店へ、足を運ぶのが難しい方はチョコレート通販サイト「ショコラナビ」を通して、新潟のショコラの魅力をお楽しみください。
■特集ページ
チョコレート通販サイト「ショコラナビ」
“新潟のこだわりショコラ特集”を公開
- 静かに光るショコラの名店 -
公開日：2026年1月30日（金）
URL: https://suit-chocolate.com/niigata_chocolatier/
■ショコラナビについて
ショコラナビは、全国の個性豊かなショコラトリー・パティスリーを紹介するチョコレート通販サイトです。
単に「買う」だけでなく、作り手の背景や想いを知った上で選ぶ体験を大切にし、地域に根ざした職人や個人店の魅力を発信しています。
■お問い合わせ先
合同会社ショコラナビ
公式サイト：https://suit-chocolate.com
メール：chocolatnavi@gmail.com