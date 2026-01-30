Zoomlionのタワークレーン、ドバイの記録的なスカイラインプロジェクトを支援

ドバイ、UAE、2026年1月29日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. （「Zoomlion」; 1157.HK）は、ギネス世界記録により世界一の高さ377.127メートルとして正式に認定されたCiel Dubai Marinaホテルを含む一連のランドマーク開発プロジェクト全体にタワークレーンを配備し、ドバイのスカイラインの変革を支援しています。Zoomlionのクレーンは、プロジェクト全体を通じて主要な吊り上げ機器として使用され、プロジェクトの成功に貢献しました。この実績は、超高層建築に求められる高度な技術要件と、複雑な建設環境におけるZoomlion製機器の確かな性能を示しています。

ZoomlionのL250-20タワークレーンは、本ホテルプロジェクトにおける主要な吊り上げソリューションとして使用され、構造物が記録的な高さに達する過程で、正確で安定した作業を支えました。この実績は、高層エンジニアリングにおけるZoomlionの専門性の高まりと、中東全域の重要なインフラ開発への貢献をさらに強化するものです。

世界記録プロジェクトに加え、Zoomlionの機器はドバイ全域の複数の注目開発プロジェクトを支援しています。ドバイマリーナの中核地区にあるDamac Bayプロジェクトでは、6基のZoomlion L125-10FQタワークレーンが3つの主要構造物に配備されています。高度な電子制御システムとコンパクトなマストセクションを備えたこれらのクレーンは、スペースに制約のある環境での作業効率と構造的安定性を高めています。

ドバイ最大の住宅プロジェクトの1つであるAzizi Venice集合住宅では、大規模なクレーン連携作業が行われています。現在、40基以上のZoomlion製タワークレーンが稼働しており、さまざまな主要モデルが使用されています。さらに追加のクレーンが配備される予定で、ピーク時には80基近いZoomlion製タワークレーンが稼働する見込みです。このプロジェクトは、同社の国際的な複数ユニット配備能力にとって新たなマイルストーンとなります。

Zoomlionはまた、世界一の高さの独立型居住用ビルとなる予定のAl Habtoor Towerプロジェクトの主要機器パートナーでもあります。ドバイ運河沿いに高さ300メートル以上、82階建てで建設されるこのプロジェクトには、吊り上げ精度と過酷な垂直条件への適応性を理由に選ばれた、Zoomlionのラフィングジブタワークレーンと建設用ホイストがカスタマイズされた構成で設置されています。

Zoomlionのタワークレーンは、記録的なランドマークや密集した都市開発で使用されており、ドバイの建設エコシステムに不可欠な要素となっています。絶え間ない技術革新とプロジェクトに関する深い専門知識を背景に、Zoomlionは世界中の都市開発を支える高性能な建設機器の提供に取り組んでいます。

