グローバル労働市場会議（Global Labor Market Conference）、 600万人以上が恩恵を受ける90合意書で 第3回終了

リヤド、サウジアラビア, 2026年1月29日 /PRNewswire/ -- 本日、二聖モスクの守護者Salman bin Abdulaziz Al Saud国王の後援のもとで、グローバル労働市場会議（Global Labor Market Conference、GLMC）2026はリヤドのアブドゥルアジズ国王国際会議センターで閉幕しました。このイベントは国際来場者が多く、100か国以上の国々を代表する40名の労働大臣や200名以上の国際講演者・専門家を含め、10,000名以上が参加しました。



第3回のGLMCは「Future in Progress」というテーマを掲げて人材・社会開発省（HRSD）によって主催され、政府機関と民間企業の間で90件の戦略的合意書や基本合意書 （MOU） の調印が行われました。このようなイニシアチブは労働市場を支援することが目的とされ、同王国内外の600万人以上の人々に恩恵をもたらすことが期待されます。

合意書と基本合意書は4つの主要分野に焦点を当てています：スキルとリーダーシップ能力の開発、デジタル変革とAI導入の推進、柔軟でフリーランスの雇用機会の拡大、労働市場のニーズに合わせたトレーニングの促進と持続可能な経済成長を支えるセクター固有のパートナーシップの強化。

Abdullah bin Nasser Abuthnein労働人材・社会開発副大臣はGLMC 2026の閉会式の挨拶を行い、現在と将来の労働市場における課題に対する現実的な解決策に焦点を当てた2日間の討議の最後を飾りました。GLMCは年中の継続的な協力の場として企画され、パートナーシップや知識交換は会議期間を超えて行われるであろうと強調しました。討議は、継続的な協力によって維持される継続的な対話のサイクルの一部です。

研究・分析課題の一環として、GLMCは世界銀行と共同で2つの報告書を発表しました：「What Works for Work: A Guidebook to Proven and Promising Employment Solutions（仕事に効果的なもの：実績のある確実な雇用解決策のガイドブック）」 は、経済や技術が急速に変化する中で政策立案者が効果的な労働市場プログラムを設計できるように支援するため、人材・社会開発省と共同で作成されました。 「A Decade of Progress（前進の10年）」 では、過去10年間でサウジアラビアの労働市場の変革における包括的なレビューを提供し、ビジョン2030と労働市場戦略による主な成果に加え、効率性と包括性を向上させた構造改革も文書化されています。

会議 は、のAhmed bin Sulaiman Al-Rajhi人材・社会開発省大臣が議長を務める高官レベル閣僚級円卓会議で開始され、 40名の労働大臣と国際労働機関（International Labor Organization）事務局長が出席しました。仕事の未来を形成するため、閣僚たちは6つの決定的な対策に合意した。

GLMCはLabor Market Academyの34か国の36名からなる第1期生の卒業式も祝い、31か国（初参加の19か国と2025年度から再参加する12カ国）から参加される第2期生を迎えました。

第3回のGLMCの成功は、サウジアラビアがイノベーション、パートナーシップ、労働力の強化を通じて、世界中の労働の未来を形成する役割が増加しつつあることを示しています。この会議では、将来の労働市場の変革に向けた政策立案と態勢に焦点を当てた新たな段階の始まりであることも示されています。

