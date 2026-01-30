1000Hzの衝撃！PHILIPS EVNIA、世界初デュアルモードモニター「27M2N5500XD」を発表

※本製品は海外市場向けに発表されたモデルであり、現時点で日本国内での発売予定はありません。

シンガポール、2026年1月29日 /PRNewswire/ -- eスポーツデバイスの限界を塗り替える、驚異のプロダクトが誕生しました。PHILIPS EVNIAは、世界初となる「真の1000Hz」対応デュアルモードゲーミングモニター「27M2N5500XD」を海外市場にて正式に発売しました。



PHILIPS Evnia 27M2N5500XD image



革命的デュアルモード、妥協のないパワー

世界初の真の1000Hzパネルを搭載したデュアルモードモニター「27M2N5500XD」は、CS:GOやValorantなどの高速なFPSゲームにおいて、モーションブラーや画面ティアリングを極限まで低減。激しく動く敵や弾道を驚くほどクリアに描写します。クイックアクセスショートカットにより、超高速な「HD@1000Hz（競技特化モード）」と、高精細な「QHD@540Hz（2Kバランスモード）」を瞬時に切り替え可能。圧倒的なスピードと視覚的詳細の両立を実現しました。

驚異的なスピード、鮮やかなクラリティ

世界トップクラスの高速IPSパネルを採用。2000:1という驚異のコントラスト比と、0.3ms（Smart MBR）の超高速応答により、鮮明かつラグのない映像体験を実現します。さらにAI搭載技術が残像を徹底的に抑制。スキルの発動や激しい視点移動の瞬間も、敵の姿を逃さず鮮明に捉えます。「高解像度・高リフレッシュレート・高画質」――そのすべてを極めた圧倒的な優位性は、勝利を渇望するすべてのFPSプレイヤーに最高の体験をもたらします。

次世代の接続性と、息をのむほどの色彩美

最新規格DP2.1に対応。妥協なき映像伝送とクリエイター品質の色彩表現。インターフェースには、80Gbpsの超高帯域を誇るDP2.1およびHDMI2.1を採用。最高解像度・最高リフレッシュレート時でもデータの欠落なく、シームレスな接続を実現します。パネル性能はsRGB 100%、Adobe RGB 94%の広色域をカバーし、厳密な色校正による$\Delta E < 1$の高い色精度を達成。VESA DisplayHDR 400（ピーク輝度500nits）との相乗効果により、暗部のディテールからハイライトの輝きまでを緻密に描写し、ゲーミング体験を新たな高みへと引き上げます。

AI パワード ＆ アイフレンドリー：勝利のための知能と、持続する快適性

フラッグシップモデル「27M2N5500XD」は、最先端の「AI機能」と「ヘルスケア」を高次元で融合。最高のパフォーマンスを、より長く、より快適に維持するためのサポートを提供します。

ハイブリッド・ローブルーライト技術 ハードウェアとソフトウェアの両面からブルーライトを低減。映像の美しさを損なうことなく、長時間のプレイによる目の疲れを最小限に抑えます。

Smart MBR ＋ Adaptive-Sync：

画面のティアリング（ズレ）やスタッター（カクつき）を徹底排除。ハイスピードな状況下でも、常に滑らかで安定した映像を約束します。

AI シャドウブースト：

AIが暗部をリアルタイムに解析。暗がりに潜む敵や隠れたディテールを明るく浮かび上がらせ、視認性を劇的に向上させます。

スマート・クロスヘア：

背景の色に合わせて照準（レティクル）の色を自動調整。どんなシーンでも照準を見失うことなく、確実なエイムをサポートします。

スマート・スナイパー：

ターゲットを強調表示し、クリティカルショットの命中精度を最大化。一瞬の判断が勝敗を分けるシーンで、圧倒的な優位性をもたらします。

Evnia - ゲーミングディスプレイの概念を再定義する。

インクルーシブなデザイン、インテリジェントな機能、そして次世代のパフォーマンス。Evniaは、これらを高次元で融合させ、ゲーミングのあり方を刷新します。

ギリシャ語で「賢い思考」を意味するその名の通り、私たちのミッションは、すべてのゲーマーが「自分という存在が理解され、支えられ、そして新たなインスピレーションを得られる」と感じられる場所を提供することです。

ゲーミングの未来へ。PHILIPS Evniaとともに。

（日本語リリース：クライアント提供）

