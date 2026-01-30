UnionPay（銀聯）、中国本土で25の国際ウォレットがWeChat Pay（微信支付）QRコードに対応可能に

上海、2026年1月29日 /PRNewswire/ -- タイ人観光客のNareeが上海を訪れた際、近所のカフェでコーヒー代を支払うのに、自国で使っているのと同じK PLUSモバイルウォレットを使ってWeChat PayのQRコードをスキャンするだけで簡単に決済できました。彼女のモバイルウォレットがタイの銀聯カードと紐付けされていたからです。

中国本土を旅行する11の国や地域からの外国人観光客が、Nareeと同じようにシームレスなモバイル決済体験を楽しめるようになりました。UnionPay International（銀聯国際）とWeChat Payの協力により、現在、銀聯と提携している25の国際ウォレットがサポートされています。ユーザーは、現地の銀聯カードをリンクさせるか、いずれかのデジタルウォレットでデジタル銀聯カードを有効化するだけです。そして、WeChat Payまたは銀聯のQRコードをスキャンすれば、中国本土のレストラン、店舗、公共交通機関で支払いができます。資金は自国通貨から人民元に自動変換されるため、追加アプリのダウンロードは不要です。

国/地域別にサポートされている25の国際ウォレット





2024年12月のサービス開始以来、プログラムの対象範囲は着実に広がっています。銀聯提携の国際デジタルウォレットがネットワークに加わるにつれ、ますます多くの訪中旅行者がよりスムーズな決済を利用できるようになります。

銀聯のProject Excellenceにおけるマイルストーン

銀聯国際とWeChat Payの協力は、銀聯のProject Excellenceにおける最新のマイルストーンとなります。Project Excellenceの下で、中国本土以外の37の国や地域にある200以上の電子ウォレットが、現地発行の銀聯カードに紐付けできるようになっています。

中国を訪れる海外旅行者の決済体験をさらに向上させるため、銀聯はインバウンド旅行者の独自ニーズに応えるために特別に設計された商品として、SplendorPlusカードも発売しました。

2025年、中国本土以外で発行された銀聯提携電子ウォレットを使って中国本土で行われたQRコード取引の件数は前年比100%増加し、取引額は75%増加しました。

（日本語リリース：クライアント提供）

