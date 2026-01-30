FITUR 2026、世界の観光業界を牽引するリーダーシップを強化





25万5,000人以上の参加者を集めて行われたこの国際観光見本市は、5億500万ユーロの経済効果を生み出し、マドリード経済の主要な牽引役としての役割を改めて確認することとなりました。

マドリード, 2026年1月29日 /PRNewswire/ -- IFEMAマドリードで開催される国際観光見本市（FITUR）には、5日間の会期中25万5,000人を超える来場者を迎え、驚異的な動員力を改めて実証し、大盛況のうちに閉幕しました。



FITUR 2026 正面入口



業界関係者限定期間の来場者数は15万5,000人とほぼ横ばいでしたが、海外からの来場者数が12％増加しました。これは、海外からの出展者数の11％増とほぼ一致した数字となります。週末の観客動員数は約10万人と、活況でした。

この結果はFITURが叩き出した膨大な来場者数の証であり、161カ国から10,000社を超える企業が参加し、うち111ヶ国が公式代理店として参加、967社が主な出展者となりました。2026年度の見本市は、5億500万ユーロに上る経済効果をマドリードにもたらしただけでなく、3,753件の雇用も維持しました。これは、この見本市が地域で年間最も重要な国際イベントの一つであり、経済・観光活動に大きく貢献するものであることの証でもあります。

このように、FITURは世界の観光業界の力強い歩みを世に示すことで2026年の幕開けを飾りました 。この盛況は2025年の数字にも反映されており、UN Tourismによれば、この年は世界の海外観光客の来訪数が15億人を超えましたが 、Ministry of Industry and Tourismのデータによれば、スペインを訪れた外国人観光客は9,700万人に上りました。

第46回となる今回の見本市では、直近の鉄道事故の犠牲者に対する観光業界の哀悼の意として、1分間の黙祷を捧げ、1月21日（水）に開幕しました 。この姿勢は、1月22日（木）の公式開幕式において、スペイン国王王妃両陛下がアンダルシアのスタンドで芳名帳に署名された際にも再び現れています。

各機関の後援と業界からの大きな信頼

国際観光見本市（FITUR）が持つイベントとしての重要性は、スペイン国王夫妻が主宰する公式開会式や、観光当局の幹部に加え、世界各国から各州の知事、観光大臣、副大臣らの来場による70回を超える公式訪問にも現れています。このような訪問は、観光業界の対話、協力、国際的な情報発信に向けた世界規模のフォーラムとしてのFITURの戦略的役割を際立たせるものでもありました。

FITUR：知見に裏打ちされた、より将来を見据えた提案

多数の来場者で賑わった9つの展示会場では、世界各国の観光資源、企業、機関が新製品や戦略、プロジェクトを披露して大盛況となりました。業界関係者限定の開催日には、8つの講堂、10の会議プログラム、200以上のセッション、250名を上回る講演者が集結したナレッジ・ハブが見本市の中心的な柱の1つとなりました。

これに加えて、FITURの専門部門によって見本市全体の内容が拡充し、多様化が促進されました。アクセシブルでインクルーシブな観光に特化した専門部門、「FITUR 4all」はこのテーマを推進し、「FITUR Cruises」は持続可能な海洋観光「ブルーツーリズム」の知名度を高まりました。また、「FITUR Experience」の立ち上げにより、「FITUR Lingua」や「FITURLGTB+」とともに、高い成長可能性を秘める各部門が盛況でした。一方、「FITUR Screen」、「Sports, Talent」、「TechY」は、観光と文化、スポーツ、芸能、テクノロジーとの接点をアピールし、「FITUR Woman」は、観光における女性のリーダーシップに特化しており、「FITUR Know-How & Export」は、スペイン企業の国際的な専門知識を披露しました。

このような成果と、パートナー国であるメキシコによる強力かつ大規模な展示により、国際観光見本市（FITUR）は、参加者数と来場者数、ビジネスチャンスとパートナーシップを創出する専門家にとっての関連性、経済・社会面における牽引役としての観光強化への貢献、そしてより多様で競争力のある、未来志向の観光資源開発という点で、世界的なリーダーシップを改めてアピールしました。

欧州屈指の規模を誇る国際会議場IFEMA MADRID は、1月20日から24日までプエルトリコをパートナー国として開催される国際観光見本市（FITUR 2027）の開催に向けて取り組みを始めています。

フォトギャラリーは、こちらからご覧ください

FITURについて

国際観光見本市（FITUR）は、観光業界屈指の世界的イベントの一つであり、1981年からマドリードで開催されています。毎年、業界関係者、企業、観光地、国際機関が一堂に会し、最新の動向やイノベーション、ビジネス機会を紹介しています。スペイン最大の見本市会場IFEMA MADRIDで開催されるFITURは、観光振興の世界的なベンチマークとしての地位を確立しています。

