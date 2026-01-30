HCLTech社およびGuardian社提携し、AI駆動テクノロジー変革の過程を加速





ニューヨークとノイダ、インド、, 2026年1月29日 /PRNewswire/ -- HCLTech社（NSE: HCLTECH.NS）（BSE: HCLTECH.BO）は世界的な最大手テクノロジー企業で、米国最大級の生命保険会社と従業員福利厚生の大手プロバイダーであるThe Guardian Life Insurance Company of America®社（Guardian）に選ばれ、Guardian社のAI駆動テクノロジー変革の過程を加速させてシームレスな顧客体験をもたらします。

複数年にわたるパートナーシップはGuardian社における長期的なテクノロジー近代化への幅広い転換を反映し、AI主導の変革と合理化されたIT業務に重点を置いています。パートナーシップの一環として、Guardian社はHCLTech社の生成AIサービス変革プラットフォームであるAI Forceを活用し、継続的な企業全体の技術イノベーションを支援します。このパートナーシップによってGuardian社は業務効率を高め、エンジニアリング成果を向上させ、アプリケーション開発、サポート、テスト、インフラ管理における市場投入までの時間を短縮します。

「HCLTech社とのパートナーシップはデータとAIを活用し、1社の戦略的パートナーとサービスを統合し、中核テクノロジーの基盤を近代化する当社の長期戦略における重要なステップです」とGuardian社の最高デジタル・技術責任者であるSteve Rullo氏が述べました。「このパートナーシップによって顧客向けのデジタルイノベーションを加速させ、業務全体の効率を改善し、Guardian社を信頼する顧客や保険契約者によりシームレスな体験をもたらすことができます」

「米国最大級の保険会社とのパートナーシップは金融サービスにおけるHCLTech社のリーダーシップを強調しHCLTech社のAIに関する専門知識と深い業界経験によって促進されます」とHCLTech社の最高事業成長責任者兼金融サービスのグローバル責任者であるSrinivasan Seshadri氏が述べました。「テクノロジー変革の体験と世界的な展開を活用し、Guardian社のビジネス目標の実現を支援するなか、同社のビジネス成長の一翼を担える期待すべき瞬間です」

HCLTech社について

HCLTech社 は、世界60か国で226,300人以上の従業員を雇用する世界的なテクノロジー企業で、テクノロジーサービスと製品の幅広いポートフォリオにより、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心に業界をリードする能力を実現します。金融サービス、製造業、ライフサイエンス・ヘルスケア、ハイテク、半導体、通信・メディア、小売・CPG、モビリティ、公共サービスなど、あらゆる業種のお客様と提携して業界ソリューションを提供しています。2025年12月期の12か月間の連結収入は145億ドル。お客様の進捗を支援する方法の詳細については、hcltech.comをご覧ください。

