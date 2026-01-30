Enfinity Global社、Microsoft社と366MWのポートフォリオのPPAで初プロジェクトの商業運用達成





ミラノ, 2026年1月29日 /PRNewswire/ -- Enfinity Global社はMicrosoft社との電力購入契約（PPA）のポートフォリオに基づき、イタリアでの最初のプロジェクトによる商業運用について本日発表しました。



An Enfinity Global solar PV plant in Italy



33.8MW ACの容量に及ぶこの最初の太陽光発電所による商業運用は、信頼性の高い再生可能エネルギー供給を通じてMicrosoft社の持続可能性の目標を支援する戦略的関係の始まりを示します。

この最初のPPAは、最大 366 MW ACの大規模な協力の一環であり、イタリアですでに建設中である他の再能可能エネルギー・プロジェクトも含まれます。

協力により、Enfinity社とMicrosoft社は発電所が建設されているさまざまな地域社会（ラツィオ州、エミリア＝ロマーニャ州、バジリカータ州を含む）で投資して雇用を創出することで、積極的な影響を与えることを目指しています。

Enfinity Global社の最高経営責任者であるCarlos Domenech氏は、次のように述べました。 「Microsoft社のような世界的なテクノロジー・リーダーに太陽光発電の電力を提供できて嬉しい限りです。Enfinity Global社の使命は運営している発電所が所在する地域社会で責任を持った一員としての役割を果たしながら、世界各地と地元のお客様に信頼性が高くて付加価値がある再生可能エネルギー・ソリューションを提供することです。

子会社を含むEnfinity Global社は2019年に設立された米国を拠点とする再生可能エネルギーと持続可能性サービスの最大手企業です。同社は再生可能エネルギーとストレージプロジェクトで39.3GWのポートフォリオを保有し（運用可能資産、建設中の資産、開発資産を含む）、米国中に追加で37GWのポートフォリオの取得について交渉中。Enfinity社は米国、欧州、日本、インドに拠点を持ち、低炭素経済への貢献を目指しています。Enfinity社のリーダーシップ・チームは、再生可能エネルギー分野で最も経験豊富なグローバル・チームのひとつであり、再生可能エネルギー分野で410億ドル以上の融資経験を有し、開発・買収済みの太陽光・風力発電資産は26GWを上回ります。

Enfinity Global社はイタリアで太陽光発電のPPA市場をリードし続けて、過去2年間に大手企業や業界の顧客と808MWの契約を締結しています。

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2871818/Enfinity_Global_Photo.jpg?p=medium600

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2706592/Enfinity_Global_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

