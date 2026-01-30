¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ2026È¯¹ÔµÇ°¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼ ²¼È¾´ü2.5ÇÜ¤ËµÞÁý¤Î¸¶°ø¡£¡ÖÁªµó¥¤¥ä¡¼¡×¤¬À¸¤ó¤À¼Ò²ñÅªÊ¬ÃÇ¤È¡ÖÉÔ´²ÍÆ¥ê¥¹¥¯¡× ¡×¥»¥ß¥Ê¡¼¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡ÁÂè143²ó ±ê¾åÂÐºö¥»¥ß¥Ê¡¼¡Á
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡õ¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¯¥ì¡¼¥àÂÐºö»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥¨¥ó¥×¥ì³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¸¦µæ½ê¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¹Êó¡¢¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Î¶ÈÌ³È½ÃÇ¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î±ê¾å»öÎã¤ä¡È¿ÀÂÐ±þ¡É»öÎã¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÌµÎÁ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè143²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¹ñºÝÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½Ú¶µ¼ø¡¦»³¸ý¿¿°ì»á¤Ç¤¹¡£
»³¸ý¿¿°ì»á¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¡¢¾ðÊó·ÐºÑÏÀÅù¤ò¸¦µæÊ¬Ìî¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡Ü¡×¡ÊNHK¡Ë¤ä¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡¦·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØÀµµÁ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¡Ö¶ËÃ¼¤Ê¿Í¡×¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤ì¤ÏÌÙ¤«¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊÁð»×¼Ò¡Ë¡¢¡Ø±ê¾å¤È¥¯¥Á¥³¥ß¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè143²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ø²¼È¾´ü2.5ÇÜ¤ËµÞÁý¤Î¸¶°ø¡£¡ÖÁªµó¥¤¥ä¡¼¡×¤¬À¸¤ó¤À¼Ò²ñÅªÊ¬ÃÇ¤È¡ÖÉÔ´²ÍÆ¥ê¥¹¥¯¡× ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ2026È¯¹ÔµÇ°¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼¡Ù¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î30Æü¡¢Åö¸¦µæ½ê¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿´íµ¡¤ä½ÅÂç¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡Ë¤òÄ´ººÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ2026¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎºÇ¿·¤Î±ê¾åÊ¬ÀÏ¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¡¦Ê¬ÀÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ2026¡×
https://www.siemple.co.jp/document/hakusyo2026/¡¡
ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Î»²²Ã¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºßÂð¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Âè143²ó±ê¾åÂÐºö¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¥»¥ß¥Ê¡¼³µÍ×
¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡§¡Ø²¼È¾´ü2.5ÇÜ¤ËµÞÁý¤Î¸¶°ø¡£¡ÖÁªµó¥¤¥ä¡¼¡×¤¬À¸¤ó¤À¼Ò²ñÅªÊ¬ÃÇ¤È¡ÖÉÔ´²ÍÆ¥ê¥¹¥¯¡× ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ2026È¯¹ÔµÇ°¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼¡Ù
ÈñÍÑ¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
³«ºÅÆü»þ¡§2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë11»þ00Ê¬¡Á12»þ00Ê¬
»²²ÃÊýË¡¡§
¡°Ê²¼¤Î¡Ö¿½¹þURL¡×¤«¤é»²²Ã¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¹þURL¡§
https://dcri-digitalcrisis.com/seminar/hakusyo_seminar_260204/
¢
¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼»²²ÃÍÑURL¡×¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Þ¤ÇÊÝ´É¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢
£ÅöÆü¡¢Äê¹ï¤è¤ê¾¯¤·Á°¤Ë¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼»²²ÃÍÑURL¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Äê¹ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Ê¡¼³«»Ï¸å¤â¡¢»²²ÃÍÑURL¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÅÓÃæÆþ¼¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¶¥¹çÂ¾¼Ò ¡¿ Æ±¶È¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¥»¥ß¥Ê¡¼³µÍ×¾Ò²ð¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://dcri-digitalcrisis.com/seminar/feature/lunchtime/
¢£²áµî¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://dcri-digitalcrisis.com/webinar-archive/
¢£Åö¸¦µæ½ê¤Î³µÍ×
¸¦µæ½êÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2023Ç¯1·î20Æü
ÂåÉ½Íý»ö¡§º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-2-19 ÀÖºäSHASTA¡¦EAST8F
³èÆ°ÆâÍÆ¡§
¡Ê1¡Ë¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¤¹¤ë³¤³°¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Û¤«¡¢ÇÞÂÎÆÃÀ¤Î¸¦µæ
¡Ê2¡Ë¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¤¹¤ë³¤³°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤Î»öÎã¸¦µæ
¡Ê3¡Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ¡×¤ÎÈ¯¹Ô
¡Ê4¡Ë²ñ°÷¸þ¤±¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹»öÎã¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤ÎÈ¯¹Ô
¡Ê5¡Ë²ñ°÷¸þ¤±¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¸¦µæ²ñ¡×¤Î³«ºÅ
¡Ê6¡Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÃÀ¤ª¤è¤Ó±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¡¦¸¦½¤
¡Ê7¡Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÃÀ¤ª¤è¤Ó±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³ÊÇ§Äê»î¸³¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·¥¨¥ó¥×¥ì³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.siemple.co.jp/
i¤Î»ëÅÀ
https://www.siemple.co.jp/isiten/
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡õ¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¯¥ì¡¼¥àÂÐºö»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥¨¥ó¥×¥ì³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¸¦µæ½ê¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¹Êó¡¢¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Î¶ÈÌ³È½ÃÇ¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î±ê¾å»öÎã¤ä¡È¿ÀÂÐ±þ¡É»öÎã¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÌµÎÁ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»³¸ý¿¿°ì»á¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¡¢¾ðÊó·ÐºÑÏÀÅù¤ò¸¦µæÊ¬Ìî¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡Ü¡×¡ÊNHK¡Ë¤ä¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡¦·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØÀµµÁ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¡Ö¶ËÃ¼¤Ê¿Í¡×¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤ì¤ÏÌÙ¤«¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊÁð»×¼Ò¡Ë¡¢¡Ø±ê¾å¤È¥¯¥Á¥³¥ß¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè143²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ø²¼È¾´ü2.5ÇÜ¤ËµÞÁý¤Î¸¶°ø¡£¡ÖÁªµó¥¤¥ä¡¼¡×¤¬À¸¤ó¤À¼Ò²ñÅªÊ¬ÃÇ¤È¡ÖÉÔ´²ÍÆ¥ê¥¹¥¯¡× ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ2026È¯¹ÔµÇ°¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼¡Ù¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î30Æü¡¢Åö¸¦µæ½ê¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿´íµ¡¤ä½ÅÂç¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡Ë¤òÄ´ººÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ2026¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎºÇ¿·¤Î±ê¾åÊ¬ÀÏ¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¡¦Ê¬ÀÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ2026¡×
https://www.siemple.co.jp/document/hakusyo2026/¡¡
ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Î»²²Ã¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºßÂð¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Âè143²ó±ê¾åÂÐºö¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¥»¥ß¥Ê¡¼³µÍ×
¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡§¡Ø²¼È¾´ü2.5ÇÜ¤ËµÞÁý¤Î¸¶°ø¡£¡ÖÁªµó¥¤¥ä¡¼¡×¤¬À¸¤ó¤À¼Ò²ñÅªÊ¬ÃÇ¤È¡ÖÉÔ´²ÍÆ¥ê¥¹¥¯¡× ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ2026È¯¹ÔµÇ°¥¦¥§¥Ó¥Ê¡¼¡Ù
ÈñÍÑ¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
³«ºÅÆü»þ¡§2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë11»þ00Ê¬¡Á12»þ00Ê¬
»²²ÃÊýË¡¡§
¡°Ê²¼¤Î¡Ö¿½¹þURL¡×¤«¤é»²²Ã¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¹þURL¡§
https://dcri-digitalcrisis.com/seminar/hakusyo_seminar_260204/
¢
¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼»²²ÃÍÑURL¡×¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Þ¤ÇÊÝ´É¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢
£ÅöÆü¡¢Äê¹ï¤è¤ê¾¯¤·Á°¤Ë¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼»²²ÃÍÑURL¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Äê¹ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Ê¡¼³«»Ï¸å¤â¡¢»²²ÃÍÑURL¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÅÓÃæÆþ¼¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¶¥¹çÂ¾¼Ò ¡¿ Æ±¶È¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¥»¥ß¥Ê¡¼³µÍ×¾Ò²ð¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://dcri-digitalcrisis.com/seminar/feature/lunchtime/
¢£²áµî¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://dcri-digitalcrisis.com/webinar-archive/
¢£Åö¸¦µæ½ê¤Î³µÍ×
¸¦µæ½êÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2023Ç¯1·î20Æü
ÂåÉ½Íý»ö¡§º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-2-19 ÀÖºäSHASTA¡¦EAST8F
³èÆ°ÆâÍÆ¡§
¡Ê1¡Ë¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¤¹¤ë³¤³°¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Û¤«¡¢ÇÞÂÎÆÃÀ¤Î¸¦µæ
¡Ê2¡Ë¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¤¹¤ë³¤³°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤Î»öÎã¸¦µæ
¡Ê3¡Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ¡×¤ÎÈ¯¹Ô
¡Ê4¡Ë²ñ°÷¸þ¤±¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹»öÎã¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤ÎÈ¯¹Ô
¡Ê5¡Ë²ñ°÷¸þ¤±¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¸¦µæ²ñ¡×¤Î³«ºÅ
¡Ê6¡Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÃÀ¤ª¤è¤Ó±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¡¦¸¦½¤
¡Ê7¡Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÃÀ¤ª¤è¤Ó±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³ÊÇ§Äê»î¸³¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·¥¨¥ó¥×¥ì³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.siemple.co.jp/
i¤Î»ëÅÀ
https://www.siemple.co.jp/isiten/