■ 創立100周年を迎えるにあたって

加藤学園高等学校（所在地：静岡県沼津市、学校長：加藤瑠美子）は、

令和8年（2026年）4月に創立100周年を迎えます。1926年の創立以来、

「まごころを尽くす‐至誠」の精神のもと、誠実な品位のある人づくりを

目指し、地域とともに歩んでまいりました。この節目の年を迎えるに

あたり、これまで学校を支えてくださった地域の皆さま、卒業生、保護者、

関係各位への感謝を込めて、さまざまな100周年記念事業を実施いたします。

■ 100周年記念事業の概要（予定）

1.記念式典の開催

開催時期：令和8年（2026年）11月

会場：沼津市民文化センター

卒業生、在校生、地域関係者の皆さまが一堂に会し、

100年の歩みを振り返り、未来への決意を新たにします。

2.記念ロゴマークの制定

創立100周年を象徴する記念ロゴマークを新たに制作しました。

今後、記念事業や広報物などさまざまな場面で使用してまいります。

3.記念誌の発行

100年の歴史をまとめた記念誌を制作し、卒業生や関係者の方々へお届けします。

4.生徒ホール新築

生徒が集い、学びあう拠点として、多目的ホールを新設いたします。

5.体育館リニューアル

教育環境充実の一環として、より快適に活動できる体育館へリニューアルいたします。

■ 記念ロゴについて

輪がつながり、未来へ羽ばたく。

連なるふたつの「0」は、変わらぬ輪のかたちで、誠実な学びの姿勢を表し、その最後の輪は”若鳥“へとかたちを変え、未来へと飛び立っていきます。変化を恐れず、しかし理念は変えず。

加藤学園が築いてきた歩みと、これからの希望を静かに象徴しています。



記念ロゴマーク

■ 学校長コメント

「加藤学園高等学校は、地域の皆さまの温かいご支援のもとに100年の歴史を刻むことができました。これまで本校を支えてくださったすべての方々に心より感謝申し上げます。次の100年に向けて、これからも『人間力を育てる教育』を通して、社会に貢献できる生徒の育成に努めてまいります。」



