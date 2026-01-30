SO-SOがメインMCを務める映像ポッドキャスト番組 「sosotalk / そそとーく Sponsored by Audio-Technica」 1月30日より配信スタート





【株式会社オーディオテクニカ】



オーディオテクニカは1962年の創業以来、人間の感性・人間らしさこそが豊かさの根源であるとする独自の「アナログ」感をもとに、音響技術の革新に努めてきた日本を代表するオーディオメーカーです。アナログカートリッジからはじまった製品ラインナップは、ヘッドホンやマイクロホンをはじめ、ターンテーブルからワイヤレスイヤホンに至るまで拡大しています。音質にこだわった高品質な製品は、世界中のオーディオ愛好家やプロの現場で活躍するエンジニア・アーティストに愛され、音楽イベントやスポーツイベント、ビジネスシーンのコミュニケーションを支えています。2022年には創業60周年を迎え、新たなブランドメッセージとして「もっと、アナログになっていく。」を発表し、アナログの魅力を伝えるためのさまざまな試みを続けています。



【FENNEL STUDIO】



eスポーツチームFENNELが中心となって立ち上げた音楽スタジオで、国内でも最高峰の録音・ミキシング機材を備えています。OZworld、TERU(MY FIRST STORY)、masato(coldrain)、SO-SOなど幅広いジャンルのアーティストが集い、eスポーツ×音楽の懸け橋として、新たなカルチャーの発信源として、ジャンルやキャリアの垣根を超えたコミュニティが形成されています。



また、まだ日の目を浴びていないアーティストを『FENNEL STUDIO』を通じて世界に羽ばたかせること、そこで生み出される音楽・表現に若い世代が触れることを重要視しており、 選手やストリーマーの配信、YouTube等コンテンツでの活用など、独自の方法で様々な表現をより多くの人へ届けることに注力しています。



【株式会社COCO Gallery】



COCO Galleryは様々なカルチャーをバックボーンにもつ新進気鋭アーティストが「個々に集う」ことをコンセプトにした現代アートギャラリーです。東京と京都、またドバイにギャラリー拠点をもち、国内外での活動を展開しています。



またアーティストのマネジメント事務所としても、アート・音楽・写真の分野で活躍する若手アーティストが所属しており、そのサポート体制を確立しています。アートでの空間設計、プロモーション映像制作、3DCGでの各種クリエイティブ制作など、多岐にわたるクリエイティブ業務全般を行っており、展開する事業の幅を広げています。

DJ/音楽プロデューサー/ヒューマンビートボクサービートボックスシーンでのキャリアをバックグラウンドに持つ日本のDJ/音楽プロデューサー。代表曲「SO-SO Exercise」や「Interview 2.0」をはじめとするダンスミュージック主軸の楽曲をビートボックスサウンドのみで制作し、多数リリースしており独自の世界観を演出している。「GMO SONIC 2025」や「SUMMER SONIC BANGKOK 2025」など国内外の大型フェスでDJ出演歴があり、またDiplo/Major LazerやG Jonesなど海外DJの日本公演も多数サポート。2025年には実力派K-POPアーティストグループ・KISS OF LIFEの日本デビューミニアルバムに収録される楽曲「R.E.M」のREMIXを担当し話題を呼んでいる。ビートボックスの世界大会「Grand Beatbox Battle 2019」では、ソロループステーション部門で日本人史上初出場・TOP4の快挙。2021年にはタッグループステーション部門にて、2023年にはクルー部門にて、それぞれ世界チャンピオンに輝いている。