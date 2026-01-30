¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ÖThe Gentleman¡×¤Ë¶¨»¿
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê¼ÒÄ¹¡§ÃæÃ« Å¯Ç·¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é9·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î9¤«·î´Ö¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àPalazzo Morando¡Ê¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥â¥é¥ó¥É¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ÖTHE GENTLEMAN ¡½ Stile e gioielli al maschile¡ÊÃËÀ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ë¡×¤Ë¶¨»¿¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÆèÀ÷¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡ÖFOREARTH¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¢¥¹¡Ë¡×¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢À©ºî¤µ¤ì¤¿Áõ¾þ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Áõ¾þ¤Ï¥ß¥é¥Î»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëFOREARTH¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÀÇ½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡ÖFOREARTH¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÈÁõ¾þÊ¸²½¤ÎÎò»ËÅª¿Ê²½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë18À¤µª¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë·ÁÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ÎÌò³ä¤òºÆÉ¾²Á¤·¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¡ÖÁõ¾þ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤ä¸ÄÀ¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¶â¤Î¹©·ÝÉÊ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Æ»þÂå¤Ç¡Ö¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FOREARTH¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Áõ¾þ
²ñ¾ì¤Î³ÆÅ¸¼¨¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢FOREARTH¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿»þÂå¤´¤È¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁõ¾þ¤¬Å¸¼¨ÉÊ¤ò¸«¤ä¤¹¤¯¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
FOREARTH ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥Ê¥í¥°ÆèÀ÷¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿å»ÈÍÑÎÌ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¢¨1¤Þ¤Çºï¸º¤·¡¢CO₂ÇÓ½Ð¤âÂçÉý¤ËÍÞÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÀººÙ¤Ê¥×¥ê¥ó¥ÈÉÊ¼Á¤Ë¤è¤ê¡¢³¨²è¤ä¸Å¤¤¼Ì¿¿¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÊ£»¨¤Ê¼Á´¶¤ä¿§ºÌ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï²áµî¤«¤é¸½ºß¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎ¹¤ò¤¿¤É¤ë¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨¤ò³Ú¤·¤á¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëË×ÆþÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FOREARTH¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Áõ¾þ
¢£ÆèÀ÷¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡ÖFOREARTH¡×¤ÎÆÃÄ¹
1¡ËWater Free Concept
FOREARTH¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Î¥×¥ê¥ó¥È»þ¤Ë¿å¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¢¨1¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÆèÀ÷¤ËÉ¬Í×¤ÊÂç·¿¤ÎÁ°¸å½èÍýµ¡¤ä¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷µ¡´ï¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ÈCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
2¡ËCreative Free
ÆÈ¼«³«È¯¤Î¿å·Ï´éÎÁ¥¤¥ó¥¯¤Ç½À¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤È¡¢¹â¤¤·øÏ´À¤òÎ¾Î©¡£¥Õ¥ë¥«¥é¡¼°õºþ¤òÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ç¼Â¸½¡£
¿å·Ï´éÎÁ¥¤¥ó¥¯¤ª¤è¤ÓÁ°¸å½èÍý±Õ¤Ï¡¢Á¡°ÝÀ½ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤ä´Ä¶Éé²Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥³¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¢¨2¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡ËLocation Free
¿å»ñ¸»¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÆèÀ÷¤Ç¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢Å¬ÃÏ¡¦Å¬ÎÌÀ¸»º¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤äºß¸Ë¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖFOREARTH¡×¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Î°õºþ»þ¤Ë¿å¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÆèÀ÷¤ËÉ¬Í×¤ÊÂç·¿¤ÎÁ°¸å½èÍýµ¡¤ä¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷µ¡´ï¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ÈCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á¡°Ý¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç½ÅÍ×¤ÊÀ¸ÃÏ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤¿½À¤é¤«¤¤¼ê¿¨¤ê¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÌÊ¡¢¥·¥ë¥¯¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¡¢º®ËÂ¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ø¤Î¹âÀººÙ¤Ê°õºþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨1 FOREARTH¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¡¦´¥Áç¤Î¤ß¤ÇÁ´¹©Äø¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥ó¥È¹©Äø¤Ç¤Ï¿å¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥ê¡¼¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡´ï¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿å¤ÎÎÌ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢½Û´Ä¥Ù¥ë¥ÈÀö¾ô¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÂÁ÷¥Ù¥ë¥È¤ÎÀö¾ô¿å¤ò½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ1Ô¤¢¤¿¤ê¤Î¿å»ÈÍÑÎÌ¤ò0.02L¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù 2022Ç¯¡Ë¤Þ¤Çºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2 ¥¨¥³¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÇ§¾Ú¤Ï¡¢Á¡°ÝÀ½ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍ³²Êª¼Á¤Î¸¡ºº´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆèÀ÷¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿¡¼ ¡ÖFOREARTH¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.kyoceradocumentsolutions.com/ja/our-business/industrial/textile-printing/index.html?utm_campaign=or&utm_medium=other-medium&utm_source=other-source&utm_term=kc-press&utm_content=forearth
¢£FOREARTH ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯4·î¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ë¡ÖFOREARTH¡×¤ò¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡ÖFOREARTH ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥é¥Î¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¿´ÃÏ¤Ç¡¢¼Âµ¡¥Ç¥â¤ä¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥ó¥×¥ëºîÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2426/127251/127251_web_1.png
¢£Ë¬ÌäÍ½Ìó¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥ó¥×¥ëºîÀ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@deu.kyocera.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´ë¶È¹ÊóÉô ¿¹ÅÄ¡Ê·ÈÂÓ:070-7406-6371 ²ñ¼ÒÄ¾ÄÌ:06-6764-3515¡Ë