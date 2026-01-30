¡Ê³ô¡Ë»³Á±¤ÎÄ´Íý²ÈÅÅ¡¦ÃÈË¼²ÈÅÅ¤Î¿·À½ÉÊ6¼ï¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó-¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥«¥ï¥¤¡Ê³ô¡Ë
¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥«¥ï¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àî¹ç¡¡Ã¤Ìï¡Ë¤Ï¡¢¹©ºîµ¡³£/¹©¶ñ¤ä»º¶Èµ¡´ï¤È¡¢½»Àßµ¡´ï¡¦²ÈÄíÍÑµ¡´ï¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¾¦¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò»³Á±¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ßÅÄ¹×»Ê¡Ë¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê³«È¯¤·¡¢2025Ç¯½©Åß¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Ä´Íý²ÈÅÅ¡¦ÃÈË¼²ÈÅÅ¤Î¿·À½ÉÊ6¼ï¡Ö①¼¡À¤ÂåÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¡×¡Ö②¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¡×¡Ö③¥³ー¥É¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥éー¥ß¥¥µー¡×¡Ö④¥¥åー¥Ö·¿²Ã¼¾´ï¡× ¡Ö⑤WIDE¥¹¥ê¥à¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¡×¡Ö⑥¥¹¥ê¥à¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¡×¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ç½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹´¤êÈ´¤¤¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤«¤éÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª´î¤ÓÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨1 ¶È³¦½é¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëµëÅò´ï¡¢¤ªÃã¥áー¥«ー¡¢¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤Î3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢
¤ï¤º¤«0.5ÉÃ¤ÇÀßÄê²¹ÅÙ¤Î¤ªÅò¤¬½Ð¤ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È
¡Ö¼¡À¤ÂåÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ËÜÂÎ¾åÉô¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢ÀßÄê¤·¤¿²¹ÅÙ¤Î¤ªÅò¤¬Ìó0.5ÉÃ¢¨2¤Ç½Ð¤ë¡¢»þÃ»À¤ËÍ¥¤ì¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙÊ¨¤«¤¹¤Î¤ÇÊÝ²¹¤âÉÔÍ×¤Î¤¿¤á¡¢ÅÅµ¤Âå¤âÀáÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨3ÀìÍÑ¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¡¢¡Ö¤ªÃã¥áー¥«ー¡×¡Ö¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¡×¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¡¢£±Âæ£³Ìò¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡²¹ÅÙÀßÄê¤Ï50¡î¤«¤é95¡î¤Þ¤Ç5¡îÃ±°Ì¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¡¢°û¤ßÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÇÅ¬²¹ÅÙ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢Ìó300ml¤Î¼«Æ°Ää»ß¥âー¥É¤âÅëºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤ÎÇòÅòºî¤ê¤ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥É¥ê¥Ã¥Ñー¤Ë¤Ï¶âÂ°¥á¥Ã¥·¥å¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òºÎÍÑ¡£¥Úー¥Ñー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢ÃãÍÕ¤ä¥³ー¥ÒーÊ´¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ìó60ÉÃ¤ÇÞ»¤ì¤¿¤Æ¤Î¤ªÃã¡¢¥³ー¥Òー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½Å¤µ¤Ï1¥¥íÌ¤Ëþ¡¢Âç¤¤µ¤â»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¤¿¤á¡¢ACÅÅ¸»¤¬¼è¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ý¤Á±¿¤ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ ÊÀ¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Áàºî¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ªÅò¤ò°·¤¦À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÁ´À¤ä°ÂÄêÀ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¹½Â¤¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤È¡¢¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤¸¤à¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ëCMF¡Ê¥«¥éー¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025 Ç¯8·î26Æü¤«¤é¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake(¥Þ¥¯¥¢¥±)¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Àè¹ÔÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤Î70ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë 21,431,850±ß ¤òÃ£À®¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§¹ñÆâ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¼°¥µー¥Ðー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µëÅò´ï¡¢¤ªÃã¥áー¥«ー¡¢¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤Î£³¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶È³¦½é¡Ê2025Ç¯7·îËö¸½ºß¡¡»³Á±Ä´¤Ù¡Ë
¢¨2¡§½é²ó¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥»¥Ã¥È»þ¤Î¤ß¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤ªÅò¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÌó£±ÉÃ³Ý¤«¤ë¡£
¢¨3¡§½¾Íè¤ÎÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¡ÊYPA-M530¡Ë¤òÊ¨Æ¡¢98¡îÊÝ²¹¤Ç5»þ´ÖÊÝ²¹¤·¡¢Ê¨Æ¸å¤«¤é1»þ´Ö¤Ë1²óÃí¿å(200ml)¤ò5²ó¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÎß·×¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ÈÈæ³Ó¤·¸¡¾Ú
³«È¯¥¹¥Èー¥êー
»³Á±ÍÍ¤è¤ê¡¢¡ØÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¤ÅòÊ¨¤«¤·¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅòÊ¨¤«¤·¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬ÉÔÊØ¤Ç¡¢¤ªÅò¤ÎÊÝ²¹¤âÅÅµ¤Âå¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò¾Ã¤¹¤Ù¤¯¡¢É¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±ÅòÊ¨¤«¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¡¢Ìó0.5ÉÃ¤ÎÃ»»þ´Ö¤ÇµëÅò¤Ç¤¤ë³×¿·Åª¤ÊÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¤¿¤¤¡£¡Ù¤È¤Î¹½ÁÛ¤è¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅòÊ¨¤«¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤ä¤ªÃã¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤â¼è¤ê¹þ¤ß»þÃ»À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾Ê¥¹¥Úー¥¹À¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¥¿¥ó¥¯¤Î¿åÁ´¤Æ¤òÊ¨¤«¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¤â°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¹½Â¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤Î¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤ä3D¥â¥Ç¥ë¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤Ç¤Î»ÈÍÑÍÑÅÓ¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥½¥ê¥Ã¥É´¶¤È°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¼Á¤Ê¼Á´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢CMF¡Ê¥«¥éー¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¹´¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëºÇ½ª»ÅÍÍ¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ËÄ¹¤¤·îÆü¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³Á±ÍÍ¤Îµ»½ÑÎÏ¤ÈÊÀ¼Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤ó¤À¡Ø¼¡À¤ÂåÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¡Ù¤ò¡¢À§Èó¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª»È¤¤Äº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤ÂåÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¤Î¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥È
https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009223
¶È³¦ºÇÃ»¢¨¡ª¿å½Ð¤·¥³ー¥Òー¤ò¡È3Ê¬°ÊÆâ¡É¤Ç¡ª¥Û¥Ã¥È¤â¿å½Ð¤·¤â1Âæ¤Ç³ð¤¨¤ë
¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¡×¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¤È¿å½Ð¤·¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¹¥¤ß¤ÎÃê½ÐÊýË¡¤òÁª¤Ù¤ë²ÈÄíÍÑ¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¥³ー¥Òー»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿å½Ð¤·¥³ー¥Òー¡Ê¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¡Ë¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»¨Ì£¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Æ¦ËÜÍè¤Î¹á¤ê¤ä´Å¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë°û¤ßÊý¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãê½Ð¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¥Ð¥Ã¥°¡Ê1L¡Ë¤ÇÃê½Ð¤¹¤ëºÝ¡¢°ìÈÌÅª¤ËÌó8»þ´Ö¤«¤«¤ë¿å½Ð¤·¥³ー¥Òー¤ò¡¢¶È³¦ºÇÃ»¢¨¤È¤Ê¤ë1ÇÕ¡Ê120ml¡Ë¤¢¤¿¤êÌó2.5Ê¬¤ÇÃê½Ð¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¡£Ä«¤ÎË»¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤äÍèµÒ»þ¤Ç¤â¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¥Ð¥ê¥¹¥¿´Æ½¤¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤È¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥«ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ó¥åー¤«¤é¹Í°Æ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤êÀÅÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎ®Îï¤«¤Ä°ìÂÎ´¶¤ÈÀºåÌ¤µ¤Î¤¢¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡§¹ñÆâ¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¡¢¿å½Ð¤·1ÇÕ¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÃê½Ð»þ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ê2025Ç¯11·îËö¸½ºß »³Á±Ä´¤Ù¡Ë
³«È¯¥¹¥Èー¥êー
»³Á±ÍÍ¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤è¤ê¡¢¡Ø´ûÂ¸¤Î¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹³×¿·À¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÊ×À¤âÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î¹½ÁÛ¤è¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥«ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ó¥åー¤«¤é¹Í°Æ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÀÅÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎ®Îï¤«¤Ä°ìÂÎ´¶¤ÈÀºåÌ¤µ¤Î¤¢¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤Î¾¦ÉÊ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009237
¥³ー¥É¥ì¥¹¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç·ÈÂÓÀ¤âÈ´·²¡ª¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¿·¥·¥êー¥º¡ÖVotreFLEX¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î°ÌÃÖ¤ä¥³ー¥É¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤É¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¢¨£±¡£¤Þ¤¿¡¢Ä´ÍýÃæ¤Î¥³ー¥É¤Î°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤äÍí¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¯°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥³ー¥É¤Ê¤·¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤È¼ýÇ¼¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅ¤Ï¡¢USB Type-C¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª»È¤¤¤ÎUSB¥±ー¥Ö¥ë¢¨2¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§¥¤¥¯¤ò³°½ÐÀè¤Ç¤âºî¤ì¤ë¡ÖVotre FLEX ¥³ー¥É¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥éー¥ß¥¥µー¡×¤Ï¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â»È¤¨¤ë½¼ÅÅ¼°¤Î¥³ー¥É¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥éー¥ß¥¥µー¤Ç¤¹¡£ËÜÂÎ¤«¤é¥Ü¥È¥ëÉôÊ¬¤ò¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤Ç¥¿¥ó¥Ö¥éー¤È¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£¥³ー¥É¥ì¥¹¤Ê¤¬¤é½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥ïー¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´Íý¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¡õ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤È¥¸¥ãー¥Þ¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍ»¹ç¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀßÄê¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Þ¤Ç¤Î»ÈÍÑÍÑÅÓ¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤Ç¤Î»ÈÍÑ»þ¤Ï¡¢»ÈÍÑ´Ä¶²¹ÅÙ¤äÊÝ´É¾ì½ê¤Ê¤É³°Éô´Ä¶¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2¡§ÉÕÂ°¤ÎUSB¥±ー¥Ö¥ë°Ê³°¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢2A°Ê¾å¤ÎÄê³Ê¤ÎÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«È¯¥¹¥Èー¥êー
»³Á±ÍÍ¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤è¤ê¡¢¡Ø¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¥¿¥ó¥Ö¥éー¥ß¥¥µー¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¸¥à¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥æー¥¶ー¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¸å¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¥·¥§¥¤¥¯¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë°û¤á¤ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î¹½ÁÛ¤è¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼Á¼Â¹ä·ò¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³ー¥É¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥éー¥ß¥¥µー¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÎÌµ¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Î»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤âÁÛÄê¤·¡¢¼Á¼Â¹ä·ò¤Ê¥¸¥ãー¥Þ¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Votre FLEX ¥³ー¥É¥ì¥¹¥¿¥ó¥Ö¥éー¥ß¥¥µー¤Î¾¦ÉÊ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009282
µ¡Ç½À¤â¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤â¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤¸¤à¥¥åー¥Ö·¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¼¾ÅÙ¥»¥ó¥µーÅëºÜ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê²Ã¼¾¤òÎ¾Î©
¥¹¥Áー¥à¼°²Ã¼¾´ï¡ÖSteamCube¡×¤Ï¡¢¿å¥¿¥ó¥¯¤¬¿æÈÓ´ï¤Î¤è¤¦¤Ê³ø·Á¾õ¤Ê¤Î¤ÇÃ¦Ãå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ê¿Íµ¤¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¥åー¥Ö·¿¥¹¥Áー¥à¼°²Ã¼¾´ï¡×¤Ï¡¢¥¥åー¥Ö·¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¡¢¼¾ÅÙ¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¼«Æ°±¿Å¾¤Çµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾øµ¤¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¸÷¤òÅô¤¹¡Ö¥àー¥É¥é¥ó¥×¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢²Ã¼¾¤·¤Ê¤¬¤é¾å¼Á¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÂÁ´À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Å¾ÅÝÎ®¿åËÉ»ß¹½Â¤¤ä¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁàºîÀ¤Ê¤É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î£±Âæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö²Ã¼¾´ï¤é¤·¤¯¤Ê¤¤²Ã¼¾´ï¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀßÄê¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤âÂ¾¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÈÆëÀ÷¤à¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤Î¤è¤¦¤ÊÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¥¹¥Èー¥êー
»³Á±ÍÍ¤è¤ê¡¢¡ØÅß¾ì¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼Åù¤Ç²Ã¼¾´ï¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ»È¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢½¾ÍèÉÊ¤ÏÀ¸³è´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦³°´Ñ¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤â½»¶õ´Ö¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡¢¡É²Ã¼¾´ï¤é¤·¤¯¤Ê¤¤²Ã¼¾´ï¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î¹½ÁÛ¤è¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤âÀ¸³è´¶¤Î½Ð¤Ê¤¤¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡¢¡É²Ã¼¾´ï¤é¤·¤¯¤Ê¤¤²Ã¼¾´ï¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¼¾´ï¤ÏÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤¬»È¤¦²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ëÊ¬¤«¤ê°×¤¤ÁàºîÉô¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²Ã¼¾´ï¤ÎÆâÉô·Á¾õ¤ò¿æÈÓ´ï¤Î¤ª³ø¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ø¤ò´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê³°¤·¤Æ´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CUBE·¿¥¹¥Áー¥à¼°²Ã¼¾´ï¤Î¾¦ÉÊ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009255
¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥ï¥¤¥ÉÀß·×¤«¤Ä¡¢ÊÉºÝ¤Ë¤âÃÖ¤±¤ëÇö¤µ¤ò¼Â¸½
¡ÖWIDE¥¹¥ê¥à¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¡×¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¢¨1¤Î35cm¥ï¥¤¥ÉÂçÉ÷ÎÌ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»³Á±»Ë¾åºÇ¤â¥¹¥ê¥à¤ÊÇö¤µ11cm¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¢¨2¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÉºÝ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÂçÉ÷ÎÌ¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ªÉô²°¤ò¸úÎ¨¤è¤¯²¹¤á¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¨¥³¥âー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í´¶¤È¼¼²¹¤ÎW¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¡£¼«Æ°¤Ç¥Òー¥¿ー¤ÎON/OFF¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤À¤±±¿Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ÊÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤µ¤È¾Ê¥¨¥Í¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÍýÁÛÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ç¤¢¤ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Òー¥¿ー¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¡¢½»¶õ´Ö¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â°µÇ÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥¹¥ê¥à¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨£±¡§¹ñÆâ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ê2025Ç¯8·îËö¸½ºß »³Á±Ä´¤Ù¡Ë
¢¨£²¡§»³Á±¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ
³«È¯¥¹¥Èー¥êー
»³Á±ÍÍ¤è¤ê¡¢¡Ø½¾Íè¤è¤ê¡¢ÂçÉ÷ÎÌ¤Î¥ï¥¤¥É¥ì¥ó¥¸¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤êÇö¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î¹½ÁÛ¤è¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»¶õ´Ö¤ÈÄ´ÏÂ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥¹¥ê¥à¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹´¤ê¡¢¹¹¤ËÇö¤¯´¶¤¸¤ë»ë³Ð¸ú²Ì¤Ë¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¦ÌÌ¤ò¤Ä¤Þ¤á¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÇö¤µ¤Î¼Â¸½¤Ï¶¥¹çÂ¾¼ÒÀ½ÉÊ¤ò°µÅÝÅª¤ËÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ÌÌ¤Ï¶ÊÎ¨¤ÎÂç¤¤Ê¥«ー¥Ö¤È¾®¤µ¤Ê¥«ー¥Ö¤ò³ê¤é¤«¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ãー¥×¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¡£¤½¤ì¤é¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÏÁ´ÂÎ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢360¡ëÇËÃ¾¤Î¤Ê¤¤°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤äµÓ¤òÇÓ¤·¡¢¿Í´¶¥»¥ó¥µー¤Ï»Í³Ñ·Á¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
WIDE¥¹¥ê¥à¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¤Î¾¦ÉÊ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009248
ÂçÉ÷ÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÉºÝ¤Ë¤âÃÖ¤±¤ëÇö¤µ¤ò¼Â¸½
¡Ö¥¹¥ê¥à¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¥ß¥É¥ë¥¿¥¤¥×¡×¤Ï¡¢ÂçÉ÷ÎÌ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¥¹¥ê¥à¤ÊÇö¤µ11cm¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÉºÝ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÂçÉ÷ÎÌ¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ªÉô²°¤ò¸úÎ¨¤è¤¯²¹¤á¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¨¥³¥âー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í´¶¤È¼¼²¹¤ÎW¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¡£¼«Æ°¤Ç¥Òー¥¿ー¤ÎON/OFF¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤À¤±±¿Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ÊÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤µ¤È¾Ê¥¨¥Í¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÍýÁÛÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ç¤¢¤ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Òー¥¿ー¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¡¢½»¶õ´Ö¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â°µÇ÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥¹¥ê¥à¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«È¯¥¹¥Èー¥êー
»³Á±ÍÍ¤è¤ê¡¢¡Ø½¾Íè¤è¤ê¡¢ÂçÉ÷ÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤êÇö¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤Î¹½ÁÛ¤è¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»¶õ´Ö¤ÈÄ´ÏÂ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥¹¥ê¥à¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹´¤ê¡¢¹¹¤ËÇö¤¯´¶¤¸¤ë»ë³Ð¸ú²Ì¤â¹©É×¤·¡¢Â¦ÌÌ¤ò¤Ä¤Þ¤á¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÇö¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÌÌ¤Ï¶ÊÎ¨¤ÎÂç¤¤Ê¥«ー¥Ö¤È¾®¤µ¤Ê¥«ー¥Ö¤ò³ê¤é¤«¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ãー¥×¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¡£¤½¤ì¤é¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÏÁ´ÂÎ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢360¡ëÇËÃ¾¤Î¤Ê¤¤°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤äµÓ¤òÇÓ¤·¡¢¿Í´¶¥»¥ó¥µー¤Ï»Í³Ñ·Á¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥ê¥à¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Òー¥¿ー¥ß¥É¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009249
¥«¥í¥Ã¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥«¥ï¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÀî¹çÃ¤Ìï¤¬¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Î³«È¯µ»½Ñ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¡ÀßÎ©¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÈÎÇäµÚ¤Ó¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¶¨¶È¤·¡¢À½ÉÊ³«È¯¡¦¿·¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é»ö¶È²½¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦»°Âç¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ÎiF ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ ¶â¾Þ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥É¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÞºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢IDEA ¾Þ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢À¤³¦»°Âç¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò´°Á´À©ÇÆ¡£¤½¤ÎÂ¾¥É¥¤¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤Ê¤É¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò21 ´§¼õ¾Þ¡£iF ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤¬Äê¤á¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×100 ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥«¥ï¥¤³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Àî¹ç¡¡Ã¤Ìï