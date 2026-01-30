







このたび『大長編ドラえもん のび太の日本誕生』「畑のレストラン」どんぶりにつきまして、発売後想像以上の反響をいただきましたので、再受注を決定いたしました。

◇商品お取り扱い場所◇

エンスカイショップ https://www.enskyshop.com/products/list?character_id=309

◇受注・発送期間◇

【受注期間】2026年1月30日（金）10：00～3月1日（日）

【商品のお届け開始】 2026年5月中旬頃より順次お届け予定

◇商品概要◇

『大長編ドラえもん のび太の日本誕生』に登場する「畑のレストラン」を模した食器をどんぶりサイズにしました。

作中でジャイアンが注文した「カツ丼」、しずかちゃんが希望した「スパゲッティー」、みんなでお昼に食べた「ハンバーガー＆フライドポテト」。

どんな料理が入っているか、フタを開けるドキドキを食卓で味わってください！

販売価格：3,300円（消費税込）

サイズ:約W197×H120×D147mm

本体重量:約0.9kg









































※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なります。

※受注状況やご注文内容により、同日にご注文いただいた場合でも発送日が異なるまたは前後する場合がございます。

※お申し込み後のお客様都合によるキャンセルには対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。