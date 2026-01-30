こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2025年のCADデータダウンロード数が7億5,000万件を突破：過去最高記録を更新
CADENASのCADダウンロードポータルが新たな記録を達成しました。これは、部品メーカーが製品マーケティングを成功させ、収益を向上させる上で、デジタル製品データの提供がもはや不可欠な要件であることを明確に示しています。
キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社（本社：東京都港区）は、CADENASグループが展開するCADデータダウンロードサービスの2025年の年間ダウンロード数が7億5,000万件を突破し、過去最高記録を更新したことをお知らせします。
過去1年間で、CADENASのポータルおよび連携サービスは新たなマイルストーンを記録しました。エンジニアや設計者によってダウンロードされた3D CADモデルは、7億5,000万件以上にのぼります。これは1日平均で約205万件のダウンロードが行われた計算になります。特に注目すべきは、世界有数のCAD検索エンジンであるフラッグシップ・プラットフォーム「3Dfindit」の成長です。登録ユーザーは、部品メーカーのデジタル製品カタログに無料でアクセスし、部品を「デジタルツイン」としてダウンロードすることが可能です。CADENASを通じて製品カタログを提供しているメーカーは、世界中の顧客に見い出される機会を得ています。
高まる国際化
最新のダウンロード数は、国際市場においてCADモデルの需要が増加していることを明確に示しており、特に米国での伸びが顕著です。長期的な競争力を維持し、ブランドの存在感を強化するためには、メーカーが製品を国内だけでなくグローバルに展開することが不可欠です。3Dfindit上の製品カタログは、強力なパートナーネットワークにより、市場での認知度を大幅に向上させます。さらにメーカーは、質の高いリード（見込み客）の獲得や具体的なプロジェクトへの引き合いを通じて、収益機会を拡大できるというメリットもあります。
ダウンロードからリード獲得へ
一つひとつのダウンロードは、エンジニアとメーカーの双方に明確な利益をもたらします。ユーザーは、設計プロセス全体を最適にサポートする高品質なエンジニアリングデータに無料でアクセスできます。一方でメーカーは、地域・季節・ユーザー層ごとのトレンドなど、自社部品に対する具体的な需要に関する貴重なインサイトを得ることができます。3Dfinditにおける今回のダウンロード記録は、技術部品の効率的なマーケティングにおいて、デジタル製品カタログの重要性がますます高まっていることを裏付けています。
＜3Dfinditについて＞
3Dfinditは2019年6月にCADENASがリリースした3Dデータのダウンロードポータルです。
全世界の2,600社以上の部品メーカーカタログから膨大な数の3D CAD/CAE/BIMモデルをクロールし、インデックスしています。
また、インテリジェントな検索機能と無料のCADデータダウンロードを備えており、必要な3Dデータを素早く見つけダウンロードして設計に使用することができます。
2022年8月に全面リニューアルしてユーザーインターフェースを刷新、3Dfinditの特徴である多彩な検索機能にブラッシュアップを加えてユーザビリティを強化しました。
◆ 3Dfindit 国内部品メーカー製品ダウンロードポータル
https://www.3dfindit.com/ja/?portal=web2cad
＜キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社について＞
キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社は、ウェブ・ツー・キャドジャパン株式会社とドイツCADENAS GmbHとの提携によって2007年に設立された会社です。現在はCADENASの完全子会社として、より緊密な連携を取りつつ事業を進めています。
CADENASは1992年の設立以来、CADデータを軸に製造業を支援する革新的なソリューションを提供しています。現在はヨーロッパ、アメリカ、アジアに拠点を持つグローバル企業です。
部品標準化によるコストダウンを実現する戦略的パーツ管理ソリューション 「ENTERPRISE 3Dfindit（旧PARTsolutions）」、CADデータの配信を核としたサプライヤ (部品メーカー) 向けマーケティングソリューション「eCATALOG 3Dfindit（旧eCATALOGsolutions）」、機械・建築設計者向けCADデータダウンロードポータル「3Dfindit」等のソリューションサービスを展開しています。
◆キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社 事業詳細
https://www.cadenas.co.jp/jp/company/business-activities
3Dfindit、PARTsolutions、eCATALOGsolutions、CADENAS は、ドイツ連邦共和国またはその他の国における、CADENAS またはその系列会社の登録商標です。
＜CADENASについて＞
CADENASは、3D CAD、CAE、BIMモデルのための高度なビジュアル検索エンジンであるプラットフォーム「3Dfindit」を提供するプロバイダーであり、世界中のエンジニアや設計者に利用されています。同Webサイトでは、機械、電気から油圧、空気圧、標準部品に至るまで、8,155社以上のメーカーカタログを無料でダウンロード提供しています。EPLAN Data Portalへの新しいインターフェースにより、これらのデータを直接ダウンロードできるようになります。
本件に関するお問合わせ先
キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社
〒108-0073
東京都港区三田3-1-4 Net1.三田ビル4階
マーケティング部 木原
TEL：03-6435-3281
FAX：03-6435-3282
Email：info@cadenas.co.jp
関連リンク
CADデータダウンロードポータル 3Dfindit.com
https://www.3dfindit.com/ja/
キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社
https://www.cadenas.co.jp/
