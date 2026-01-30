「Galaxy ＆ チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」を開催

Galaxy Harajuku 2026年1月30日(金)リニューアルOPEN

～ Samsung Galaxyの最新折りたたみAIフォンの撮影体験でオリジナルシール作成＆プレゼント ～

サムスン電子ジャパン株式会社は、本日よりSamsung Galaxyブランドの世界観を一度に体験できるショーケース「Galaxy Harajuku（東京・原宿）」3階にて「Galaxy ＆ チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」を開催いたします。

本展では、2025年8月に発売したSamsung Galaxyの最新折りたたみAIフォン「Samsung Galaxy Z Flip7」を使用して、チームラボによる、時の流れと共に移り変わっていく美しい花々の作品空間を自由に撮影していただけます。また、「Samsung Galaxy Z Fold7」の高解像度大画面で作品写真のスライドショーもお楽しみいただけます。

撮影した写真はGalaxy AI機能でよりお好みの写真に編集が可能です。体験の最後には作成した写真を4枚選んで1枚の画像を作成し、オリジナルシールをプレゼントいたします。





チームラボ《永遠の今の中で連続する生と死》© チームラボ ※参考画像

「Samsung Galaxy Z Flip7」で二度と同じ瞬間が現れない空間を切り取り、カタチにする。ここでしかできない体験を提供いたします。ぜひこの機会に「Galaxy Harajuku」にご来館いただき、「Galaxy ＆ チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」およびSamsung Galaxy製品体験をお楽しみください。





さらに、チームラボの作品を体験後、Galaxy Harajukuの2階にお越しいただくと、撮影した写真の中からお気に入りの1枚を使用して「生成AI編集」、「AIスケッチ」など最新のGalaxy AI機能をお試しいただくことができます。編集したお写真のデータもプレゼント。Quick Shareでご自身のスマートフォンへデータ共有いたします。





■「Galaxy ＆ チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」

開催期間：2026年1月30日(金)～終了時期未定

営業時間：11：00 ～ 19：00(最終入場 18:30)

会場：Galaxy Harajuku(東京都渋谷区神宮前1-8-9)

入場料：無料

体験方法：Galaxy Harajuku3階専用受付よりご入場いただけます。

《永遠の今の中で連続する生と死》

花々が誕生と死滅を永遠に繰り返します。人々が触れると花々は散り、立ち止まっていると付近の花々は普段より多く生まれます。花々は、時間の流れと共に移り変わっていきます。





チームラボ《永遠の今の中で連続する生と死》© チームラボ ※参考画像

《流れははるか遠くに》

人が動くと、そこに流れが生まれ、生まれた流れは全体にまで影響を及ぼします。他の人々の動きも流れを生み、流れは混じり合い、渦を生みます。渦は流れと共に変化していきます。人々が止まったり、いなくなると流れは、やがて消え、空間には何も存在しなくなります。





チームラボ《流れははるか遠くに》© チームラボ ※参考画像

■施設概要

「Galaxy Harajuku」





■製品詳細について

「Samsung Galaxy Z Flip7」

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-flip7/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。