Qoo10で人気急上昇、いま大注目の乳酸菌スキンケアブランド「EIOM」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340415/images/bodyimage1】
韓国発のスキンケアブランド「EIOM（イオム）」が展開するNewSelect CO.,LTD.は、
同ブランドの主力商品「トラブルパッチマスク」が、
日本最大級のECモール「Qoo10 Japan」のフェイスパック部門において、
リアルタイムランキング1位を獲得しました。
EIOMは、乳酸菌由来成分を取り入れたスキンケアとして、
Qoo10内で注目度を集めているブランドです。
成分のやさしさや日常的な使いやすさを重視するユーザーを中心に、
多くの支持を集めています。
■ Qoo10で注目され始めている「乳酸菌スキンケア」
近年のQoo10では、
成分のやさしさや日常的な使いやすさに着目したスキンケアへの関心が、
レビューやSNS投稿を通じて見られるようになっています※?。
こうした流れの中で、EIOMは、
使い心地や取り入れやすさに目を向けたスキンケアとして、
Qoo10ユーザーからの支持を集めています。
■ SNSを中心に広がるレビューと話題性
EIOMのトラブルパッチマスクは、
使用中の様子や使用後の変化が伝わりやすいことから、
複数のビューティーインフルエンサーによるSNS投稿を通じて、
話題になっています。
Instagram、YouTube、TikTokなど各種SNSにおける関連動画の
累計再生回数は3,000万回を突破※?し、
実際の使用シーンが分かるコンテンツとして関心を集めています。
■ EIOM トラブルパッチマスクが注目を集める理由
・ニキビパッチ発想から生まれたシートマスク
ニキビパッチの発想をもとに、皮脂の過剰分泌や
角質によって詰まりやすい毛穴まわりの汚れに着目したシートマスクです。
肌トラブルの原因となりやすい汚れを、
マスク1枚でまとめてケアできる点が特長です※?。
・毛穴パック特有のつっぱり感がない使用感
一般的な毛穴パックに見られるつっぱり感がなく、
肌に吸いつくような一体感のある使い心地です。
毛穴の凹凸にフィットする密着シートにより、
使用中も不快感が少なく、すっきりとした使用感が続きます。
・肌コンディションに配慮した成分構成
乳酸菌由来成分（ビフィズス菌発酵液）をはじめ、
ティーツリー由来成分の配合で肌を整えます。
皮脂や汚れをケアしながら、
肌を健やかな状態に整えることを意識しています※?。
■ 使用方法
シートマスクを40～60分ほど肌に密着させます。
使用後、マスクを水に浸すことで、
シートに吸着された汚れを目で確認できます。
■ 購入者レビューから見える評価
現在、同製品の評価は5点満点中4.6を維持しています。
実際の使用感や使い方が分かりやすい点が、
レビューの中でも高く評価されています。
特に、使用後にマスクを水に浸すことでシートの変化を確認できる点は、
セルフケアの楽しみののひとつとして受け取られており、
10代から30代を中心に関心を集めています。
【注記】
※?
本リリース内の市場動向に関する記載は、
公開情報をもとにした一般的な所感を示すものであり、
特定の調査データや統計結果を示すものではありません。
※?
本数値は、複数のビューティーインフルエンサーによる投稿動画および関連UGCを
対象に、Instagram、YouTube、TikTok等の各SNSプラットフォームにおける
再生回数を合算した累計数値です。
（2026年1月時点／公開データに基づく自社集計）
※?
皮脂・角質・汚れに関する記載は、
使用方法および使用感の説明を目的としたものです。
※?
乳酸菌由来成分およびティーツリー由来成分は、
肌をすこやかに保つ目的で配合されています。
※ ランキング、レビュー数は2026年1月時点の公開データに基づきます。
※ 本製品は化粧品であり、特定の効果・効能を保証するものではありません。
この記事は日本の担当会社である[Brandwarp]によって作成されました。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
韓国発のスキンケアブランド「EIOM（イオム）」が展開するNewSelect CO.,LTD.は、
同ブランドの主力商品「トラブルパッチマスク」が、
日本最大級のECモール「Qoo10 Japan」のフェイスパック部門において、
リアルタイムランキング1位を獲得しました。
EIOMは、乳酸菌由来成分を取り入れたスキンケアとして、
Qoo10内で注目度を集めているブランドです。
成分のやさしさや日常的な使いやすさを重視するユーザーを中心に、
多くの支持を集めています。
■ Qoo10で注目され始めている「乳酸菌スキンケア」
近年のQoo10では、
成分のやさしさや日常的な使いやすさに着目したスキンケアへの関心が、
レビューやSNS投稿を通じて見られるようになっています※?。
こうした流れの中で、EIOMは、
使い心地や取り入れやすさに目を向けたスキンケアとして、
Qoo10ユーザーからの支持を集めています。
■ SNSを中心に広がるレビューと話題性
EIOMのトラブルパッチマスクは、
使用中の様子や使用後の変化が伝わりやすいことから、
複数のビューティーインフルエンサーによるSNS投稿を通じて、
話題になっています。
Instagram、YouTube、TikTokなど各種SNSにおける関連動画の
累計再生回数は3,000万回を突破※?し、
実際の使用シーンが分かるコンテンツとして関心を集めています。
■ EIOM トラブルパッチマスクが注目を集める理由
・ニキビパッチ発想から生まれたシートマスク
ニキビパッチの発想をもとに、皮脂の過剰分泌や
角質によって詰まりやすい毛穴まわりの汚れに着目したシートマスクです。
肌トラブルの原因となりやすい汚れを、
マスク1枚でまとめてケアできる点が特長です※?。
・毛穴パック特有のつっぱり感がない使用感
一般的な毛穴パックに見られるつっぱり感がなく、
肌に吸いつくような一体感のある使い心地です。
毛穴の凹凸にフィットする密着シートにより、
使用中も不快感が少なく、すっきりとした使用感が続きます。
・肌コンディションに配慮した成分構成
乳酸菌由来成分（ビフィズス菌発酵液）をはじめ、
ティーツリー由来成分の配合で肌を整えます。
皮脂や汚れをケアしながら、
肌を健やかな状態に整えることを意識しています※?。
■ 使用方法
シートマスクを40～60分ほど肌に密着させます。
使用後、マスクを水に浸すことで、
シートに吸着された汚れを目で確認できます。
■ 購入者レビューから見える評価
現在、同製品の評価は5点満点中4.6を維持しています。
実際の使用感や使い方が分かりやすい点が、
レビューの中でも高く評価されています。
特に、使用後にマスクを水に浸すことでシートの変化を確認できる点は、
セルフケアの楽しみののひとつとして受け取られており、
10代から30代を中心に関心を集めています。
【注記】
※?
本リリース内の市場動向に関する記載は、
公開情報をもとにした一般的な所感を示すものであり、
特定の調査データや統計結果を示すものではありません。
※?
本数値は、複数のビューティーインフルエンサーによる投稿動画および関連UGCを
対象に、Instagram、YouTube、TikTok等の各SNSプラットフォームにおける
再生回数を合算した累計数値です。
（2026年1月時点／公開データに基づく自社集計）
※?
皮脂・角質・汚れに関する記載は、
使用方法および使用感の説明を目的としたものです。
※?
乳酸菌由来成分およびティーツリー由来成分は、
肌をすこやかに保つ目的で配合されています。
※ ランキング、レビュー数は2026年1月時点の公開データに基づきます。
※ 本製品は化粧品であり、特定の効果・効能を保証するものではありません。
この記事は日本の担当会社である[Brandwarp]によって作成されました。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
プレスリリース詳細へ