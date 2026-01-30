2026年2月15日(日)学生が企画・運営する“本物の結婚式”―沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校ブライダルプロデュース―
沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校（学校法人三幸学園）ブライダル科では、2025 年 2 月 15日（日）、学生主体による実践型授業「ウエディングプロデュース」を実施いたします。※沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校 https://www.sanko.ac.jp/okinawa-beauty/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340416/images/bodyimage1】
本企画は、2 年間の学びの集大成として、学生が新郎新婦の募集から挙式プランニング、演出、衣装コーディネート、当日の運営までを一貫して手がける“本物の結婚式”です。
学生がウエディングプランナー、司会進行、ドレスコーディネート、ヘアメイク、サービススタッフまで、役割分担を行いながら現場運営を担当します。授業で培った専門技術だけでなく、チームワークや現場対応力、ホスピタリティマインドを実践の場で養うことを目的としています。＜過去のウェディングプロデュース時の様子＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340416/images/bodyimage2】
また、今回の新婦は 2019 年度本校卒業生であり、在学時に学んだウエディングの現場を、今度は自身の挙式という形で体験します。学生たちは本番に向けて綿密な打ち合わせと準備を重ねており、新郎新婦にとって一生の思い出となる一日を創り上げるべく取り組んでいます。
実施概要
イベント名：2025 年度 ウエディングプロデュース
開催日時 ：2026 年 2 月 15 日（日）
挙式：（人前式）開始：10:00～
披露宴：受付 11:30～／開宴 12:00～14:30（予定）
会場：ロワジールホテル那覇
参加規模 参列者：約 300 名予定
主な内容
・学生によるウエディングプランニング
・ドレス・会場コーディネート
・司会進行、音響・照明演出
・ヘアメイク、レストランサービス対応
・挙式・披露宴のトータルプロデュース
三幸学園および沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校では、今後も地域の高校と連携し、教育現場における実践的な学びの提供や地域貢献を積極的に推進してまいります。
本件に関するお問い合わせ先
学校法人 三幸学園 沖縄入学相談室
担当：山城あかね
連絡先：yamashiro-akane@sanko.ac.jp
TEL:070-1499-7386
配信元企業：学校法人三幸学園
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340416/images/bodyimage1】
本企画は、2 年間の学びの集大成として、学生が新郎新婦の募集から挙式プランニング、演出、衣装コーディネート、当日の運営までを一貫して手がける“本物の結婚式”です。
学生がウエディングプランナー、司会進行、ドレスコーディネート、ヘアメイク、サービススタッフまで、役割分担を行いながら現場運営を担当します。授業で培った専門技術だけでなく、チームワークや現場対応力、ホスピタリティマインドを実践の場で養うことを目的としています。＜過去のウェディングプロデュース時の様子＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340416/images/bodyimage2】
また、今回の新婦は 2019 年度本校卒業生であり、在学時に学んだウエディングの現場を、今度は自身の挙式という形で体験します。学生たちは本番に向けて綿密な打ち合わせと準備を重ねており、新郎新婦にとって一生の思い出となる一日を創り上げるべく取り組んでいます。
実施概要
イベント名：2025 年度 ウエディングプロデュース
開催日時 ：2026 年 2 月 15 日（日）
挙式：（人前式）開始：10:00～
披露宴：受付 11:30～／開宴 12:00～14:30（予定）
会場：ロワジールホテル那覇
参加規模 参列者：約 300 名予定
主な内容
・学生によるウエディングプランニング
・ドレス・会場コーディネート
・司会進行、音響・照明演出
・ヘアメイク、レストランサービス対応
・挙式・披露宴のトータルプロデュース
三幸学園および沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校では、今後も地域の高校と連携し、教育現場における実践的な学びの提供や地域貢献を積極的に推進してまいります。
本件に関するお問い合わせ先
学校法人 三幸学園 沖縄入学相談室
担当：山城あかね
連絡先：yamashiro-akane@sanko.ac.jp
TEL:070-1499-7386
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ