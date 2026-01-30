【新製品】StreamFabが「ZDF Downloader」を今週正式リリース！ドイツ最大級の公共放送ZDFのコンテンツを1080p高画質・広告なしで永久保存可能に
業界最先端の動画ダウンロードソリューションを提供するStreamFabは、今週、待望の新モジュール「StreamFab ZDF Downloader」を正式にリリースいたします。本製品は、ドイツの公共放送局ZDF（Zweites Deutsches Fernsehen）が運営するストリーミングサービス「ZDFmediathek」に対応し、映画、ドキュメンタリー、ニュース、エンターテインメント番組を、オフライン環境で快適に視聴するための強力なツールです。
■ ドイツの知性、ZDF（Zweites Deutsches Fernsehen）とは ZDFは、ドイツ・マインツに本部を置く、ヨーロッパでも最大級の公共放送局です。そのコンテンツの質は世界的に高く評価されており、重厚な歴史ドキュメンタリー、最新のニュース報道、そしてドイツ国内で人気の高いドラマシリーズや犯罪捜査ドラマ（Krimi）など、膨大なライブラリを保有しています。 オンラインプラットフォームである「ZDFmediathek」では、これらの番組が見逃し配信されていますが、ストリーミングには視聴期限や通信環境の制約、そして広告の介在といった課題がありました。StreamFabはこれらの課題を解決し、ドイツの高品質なコンテンツを日本のユーザーが手元に保存・コレクションすることを可能にします。
■ StreamFab ZDF Downloaderの主な特長 今回リリースされるダウンローダーは、以下の高度な機能を搭載しており、ユーザーに究極の視聴体験を提供します。
1. 業界最高水準の1080pフルHD画質とAAC 2.0オーディオ 映像美を損なうことなくダウンロードするため、最大1080pの解像度をサポートしています。また、音声トラックにはAAC 2.0を採用しており、クリアで臨場感のあるサウンドを実現。大画面テレビでの視聴にも耐えうる高品質なファイルとして保存できます。
2. 汎用性の高いMP4 / MKV形式での出力 ダウンロードしたファイルは、世界中で最も普及しているMP4形式、またはMKV形式で保存されます。これにより、PC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機など、あらゆるデバイスへファイルを転送し、専用プレイヤーなしで再生することが可能です。
3. 最適なビデオコーデック（H.264 / VP9）の選択 ユーザーの再生環境やストレージ容量に合わせて、ビデオコーデックを選択可能です。互換性重視のH.264、あるいは圧縮効率に優れたVP9を選択でき、画質とファイルサイズのバランスを自由にコントロールできます。
4. 広告の完全除去機能 無料配信されているコンテンツに含まれる広告（Ads）を、ダウンロードプロセス中に自動的に検出し、削除します。これにより、視聴時に広告に中断されることなく、没入感のある視聴体験が得られます。
5. 字幕・多言語オーディオの自由な選択 ドイツ語学習者や海外コンテンツファンにとって嬉しい、多言語字幕・音声のダウンロードに対応しています。字幕は動画への焼き込み（レンダリング）か、個別のSRTファイルとしての保存かを選択でき、学習用途にも最適です。
6. 予約ダウンロード（サブスクリプション機能） お気に入りのシリーズ番組を登録しておけば、新着エピソードが配信されるたびに自動的にダウンロードを実行します。毎週の手動操作は不要で、最新話を撮り逃す心配がありません。
7. 高速バッチダウンロード 複数の動画や、ドラマの全シーズンを一度にまとめてダウンロードキューに追加できます。StreamFab独自の高速エンジンにより、短時間で大量のコンテンツをローカル化します。
