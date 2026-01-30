StreamFab、拡張機能版 Netflix Downloader を近日リリース予定 ――ブラウザだけで Netflix 動画を保存できる“新時代”の幕開け――
StreamFab は、ブウウザ拡張機能として利用できる最新製品「StreamFab Netflix Downloader for Browser」を近日中にリリース予定であることを発表しました。本製品は、これまでデスクトップソフトが主流だった Netflix 動画保存の常識を覆し、ブラウザ拡張機能のみで高画質・バッチ保存を実現する、画期的なダウンローダーです。
StreamFab は 2025 年、すでに「StreamFab Video Downloader for Browser」を公開し、YouTube、niconico、bilibili などの無料動画サイトに加え、TVer や ABEMA といった日本国内の有料配信サービスにも対応してきました。今回の Netflix 対応は、その拡張機能版ダウンローダーシリーズにおける画期的のアップデートとなります。
これまで、Netflix の動画を拡張機能のみで安定して保存できる事例は非常に少なく、特に複数エピソードをまとめて保存する機能はほぼ存在しませんでした。StreamFab は独自技術によりこの課題を克服し、すでに内部テストを完了。正式リリースに向けた最終調整段階に入っています。
本製品では、Netflix の動画を 最大 1080p の高画質で保存でき、MP4 および MKV 形式に対応。Windows と macOS の両方で利用可能です。また、字幕や音声トラックを自由に選択できるほか、字幕を SRT ファイルとして個別保存することもできます。
さらに、シリーズ作品を効率よく管理できるバッチダウンロード機能や、指定した時間に自動で保存を開始する予約ダウンロード機能も搭載。忙しいユーザーでも、視聴環境をスマートに整えることが可能です。
本製品の詳細および最新情報は、公式サイトにて順次公開予定です。
公式サイト：
https://streamfab.dvdfab.org/
https://streamfab.jp/
本内容に記載されている情報と公式サイトの情報に差異がある場合は、公式サイトに掲載されている内容を正とします。
Tetsuko（https://dvdfab.org/author/yanagi-tetsuko.htm）
配信元企業：日進斗金合同会社
