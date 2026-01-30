「おいしい日本、届け隊 SUMMIT2026」 開催！





農林水産省「おいしい日本、届け隊」官民共創プロジェクトは、食の輸出に関心を持つ企業・生産者・専門人材など、多様なプレイヤーが一堂に会する共創イベント「おいしい日本、届け隊SUMMIT2026 ～日本のおいしいを世界へ～」 を、令和8年2月13日（金曜日）Incubation CANVAS TOKYO（東京都中央区・京橋） にて開催します。

1.開催趣旨

「おいしい日本、届け隊」に関わる生産者・企業・専門人材に加え、これまで輸出に直接関わってこなかった異分野のプレイヤーも巻き込み、“食の輸出 × 新分野”による協業・共創の芽を生み出すことを目的としています。

輸出実務の共有にとどまらず、テクノロジーの活用、ブランド・メディアの力、食文化・地域資源の再編集といった多角的な視点から、日本の「おいしい」を世界へ届けるための次の一歩を考える場を目指します。

2.開催概要

日時：令和8年2月13日（金曜日）13時00分から17時00分まで

会場：Incubation CANVAS TOKYO（東京都中央区京橋2－2－1京橋エドグラン29F）

定員：約100名参加費：無料（事前申込制）

参加対象：どなたでもご参加いただけます

＜こんな方におすすめ＞

・食の輸出にすでに取り組んでいる事業者・生産者の方

・今後、輸出や海外展開に関わってみたい企業・個人の方

・食 × テクノロジー／メディア・ブランディング／カルチャー領域に関心のある方

▼イベント詳細はこちら！

https://maff.export-hr.maff.go.jp/topic/todoketai_summit2026/（外部リンク）

3.イベント内容

【ピッチステージ】

自社の事業・技術・ブランドが「食の輸出」とどのように結びつくのか、各社3分間のショートピッチで端的に紹介します。以下の3部門に分かれ、それぞれの視点から輸出の可能性を発信します。

【展示ブース】

製品・サービスの紹介に加え、取り組みの背景や支援スキームを共有する展示ブースを設置。 来場者との対話を通じて、具体的な協業やプロジェクトにつながる接点を創出します。

【ネットワーキング】

登壇者・出展者・来場者が自由に交流できるネットワーキング時間を用意。 業界や立場を越えた対話から、新たな連携や共創のきっかけを生み出します。

■登壇・出展企業一覧（順不同）※内容変更する場合がございます。

＜テクノロジー部門＞

株式会社Coxin、江田畜産株式会社、不二製油株式会社、AUTEC, Inc.、株式会社吉兆楽、ディーツフードプランニング株式会社、World Matcha 株式会社、株式会社ちーの、小島プレス工業株式会社

＜メディア・ブランディング部門＞

株式会社文化放送、株式会社地球の歩き方、Lotus Food Group Joint Stock Company、株式会社Dericious Revolution、株式会社GKダイナミックス、株式会社Camossons、株式会社ビビッドガーデン

＜カルチャー部門＞

Umai Japan 株式会社、木桶職人復活プロジェクト、一般社団法人日本デジタルノマド協会、合同会社Tsunagi、アソビシステム株式会社、株式会社丸三老舗、EKD商事株式会社

4.参加申込

本イベントは来場参加（無料・事前申込制）となります。 登壇・出展の受付は終了しておりますが、来場者としてご参加いただき、会場内でのネットワーキングや交流をお楽しみいただけます。

来場参加のお申し込みはこちら ：「おいしい日本、届け隊 SUMMIT 2026」参加フォーム（来場者）（外部リンク）

申込締切：令和8年2月9日（月曜日）まで定員に達し次第、締切となる可能がございます。ぜひお早めにお申し込みください。

5. 「おいしい日本、届け隊」について

日本の農林水産物・食品は、世界的な和食ブームや健康志向の高まりを背景に、海外から高い関心を集めています。一方で、輸出を持続的に拡大していくためには、人材不足やノウハウの偏在、地域間格差といった課題への対応が求められています。

「おいしい日本、届け隊」は、農林水産物・食品輸出プロジェクト（GFP）の一環として、地域・業種・立場を越えた人材と組織の共創を促進するロジェクトです。 生産者・企業・専門人材の協働を通じ、日本の“おいしい”を世界へ届ける挑戦を後押ししています。

「おいしい日本、届け隊」官民共創プロジェクト