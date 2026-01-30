宮崎市中心部にサウナ付きシェアオフィス「新公民館VOL」が完成 ― 拠点を起点に、地域での新たな取り組みが進行中 ―
住宅・店舗等のリノベーションを手がける株式会社美想空間（本社所在地：大阪市港区、代表取締役：鯛島康雄）は、宮崎県宮崎市橘通東にサウナ付きシェアオフィス「新公民館VOL（ボリューム）」をオープンした。本施設は、働く・集う・発信する機能を併せ持つ地域拠点として運営を開始している。
新公民館VOLは、宮崎市中心部・橘通東3丁目に位置するシェアオフィスで、月額会員およびドロップイン利用に対応し、月額会員は22,000円（税込）から利用可能。24時間365日の入退室が可能で、高速Wi-Fiや電源、会議室、オンラインブースを完備し、住所利用や法人登記にも対応している。
同施設は、長年空室が続いていた既存ビルの“空中階”をリノベーションして整備された。
3階はシェアオフィスおよびイベント利用が可能なフロアで、中央にはテーブルを配置、利用者同士の自然な交流が生まれる設計としている。加えて、Podcast収録が可能なラジオブースやバーカウンターも備え、トークイベントや飲食イベント、学習塾の開業など、用途を限定しない多様な活用がすでに始まっている。
また4階は、個室と固定席が整備され、会員専用のサウナ・ととのいスペース・仮眠室を併設。仕事の合間に心身をリセットできる環境を整えている。
現在、同ビル2階へのエリア拡大に向けた工事も進行しており、今後さらなる機能拡張を予定している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340367/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340367/images/bodyimage2】
現在、美想空間の宮崎での活動は新公民館VOLの運営にとどまらず、空き家を活用した宿の開業や、宮崎に既に存在する観光資源や文化的コンテンツを掘り起こし、それらを再編集・発信するプロジェクトなどが進行している。これらのプロジェクトには新公民館VOLの入居者や利用者が関わるケースもあり、拠点を共有することで分野を越えた協働が生まれている。
また、美想空間が宮崎で実施するイベントやワークショップ、勉強会の多くは新公民館VOLを会場として開催されており、同施設は各種活動の起点として機能している。企画の立ち上げから実施、検証、次の展開へとつながる一連のプロセスが、この場所を軸に展開されている点も特徴だ。
今後も新公民館VOLを拠点に、地域内外のプレイヤーが関わる取り組みを継続的に展開し、宮崎市中心部における新たな活動や挑戦を受け止める場としての役割を担っていく。
【施設概要】
名称：新公民館VOL
所在地：〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東3丁目2-6
アクセス：橘通り3丁目バス停すぐ／宮崎駅より徒歩15分
主な機能：シェアオフィス、会議室、オンラインブース、サウナ、仮眠室、Podcast収録ブース、イベントスペース
HP：https://vol.bisoukuukan.com/
運営：株式会社美想空間（https://corp.bisoukuukan.com/）
