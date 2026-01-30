iPhone修理アイサポ【松山中央店】が令和8年1月31日(土)OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ松山中央店を令和8年1月31日(土)にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340006/images/bodyimage1】
■アイサポ松山中央店より皆様へ
この度、1月31日(土)に『iPhone修理アイサポ松山中央店』がOPENしました。
当店は、愛媛県松山市中央エリア・TSUTAYA中央店内にございます。
JR松山駅から車で約6分、伊予鉄道城北線「萱町六丁目駅」から徒歩約6分と、公共交通機関・お車どちらでもアクセスしやすい立地です。
県道19号松山港線「中央一丁目交差点」すぐそばにあり、黄色いTSUTAYAのロゴが目印となっています。
修理の待ち時間もTSUTAYAで映画・書籍・買い物を楽しめるため、時間を無駄にせずご利用いただけます。
駐車スペースも完備しているため、東温市・伊予市・松前町など近隣地域からのご来店も多くあります。
修理内容は、iPhoneのバッテリー交換・画面修理・ガラス割れ・充電不良・水没・電源が入らない症状まで幅広く対応。
発売から年数が経過した機種だけでなく、比較的新しいモデルの修理も承っています。
「突然電源が入らなくなった」「バッテリーの減りが早い」「画面が割れてしまった」など、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、状態説明から修理内容まで丁寧にご案内いたします。
「他店で断られた」「買い替えるべきか迷っている」といったご相談も歓迎です。
松山市で安心して任せられるiPhone修理店をお探しの方は、ぜひ当店へご相談ください。
【アイサポ松山中央店店舗概要】
所 在 地：〒791-8015
愛媛県松山市中央1丁目10-5 TSUTAYA中央店内
営業時間：11時～20時まで営業中（最終受付19時）
電話番号：0120-479-093
iPhone修理アイサポ松山中央店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpomatsuyamachuo/
アクセス方法：
●愛媛県道19号松山港線中央1丁目交差点直ぐ
●JR松山駅から車で6分
●伊予鉄道城北線萱町六丁目駅から徒歩6分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
