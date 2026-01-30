株式会社サンクユー、EC-CUBEのクレジットカード不正攻撃（クレマアタック）対策に関する最新対策ノウハウを公開 ― 不正利用・不正検証・攻撃を防ぐ実践ポイントと防御設計 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、ECサイト構築プラットフォーム「EC-CUBE」を用いたEC運営において、クレジットカード不正攻撃（いわゆるクレマアタック / クレジットカード有効性検証スパム など）の対策手法をまとめた最新の技術ノウハウを公開しました。
近年、ECサイトへの不正アクセスや不正決済のリスクは高まっており、とくにクレジットカードの有効性を機械的にチェックするような攻撃（クレマアタック）や、決済検証スパムは、明確な対策を用意しないと、売上や決済手数料の浪費、ブラックリスト入り、与信リスクへと直結します。
サンクユーでは、EC-CUBEを用いたECサイトでのこうした不正攻撃を防ぐためにこれまでに実装・検証した対策を整理し、以下のポイントを中心に解説しています。
■クレマアタック／不正検証スパムへ対応する主な対策例
(1) 不正検証アクセスの検知と制限
クレマアタックでは同一カード番号に対する連続的な有効性チェックが行われるため、アクセスの連続性・回数・パターンを元にしたフィルタリング／レート制限を設計することが有効です。
詳細は → EC-CUBEでの不正なクレジットカード検証スパムを防ぐ仕組み
https://www.thank-u.net/blog/eccube/spam_of_creditcard_validittion_check/
(2) ゲスト購入に対するクレジットカードチェックの強化
ゲスト購入時におけるクレジットカード評価は不正利用につながりやすいため、不正検知ルールやトークン方式の適用、第三者サービスとの連携によってリスクを抑える設計が効果的です。
参考：ゲスト決済に潜むリスクと不正防止の実装例
https://www.thank-u.net/blog/eccube/credit_master_using_eccube_guest_purchase/
(3) EC-CUBE連携型の外部攻撃パターンへの防御
API連携・外部決済サービスを狙った攻撃に対しては、IP制限・Webhook検証・ログ監査・二段階認証など多層防御設計が有効です。
事例解説 → EC-CUBEとクレジット決済に対する不正アタック対応
https://www.thank-u.net/blog/eccube/eccube-credit-attack/
■なぜ今、ECサイトの不正対策が経営課題なのか
EC市場の拡大に伴い、クレジットカード不正利用のリスクは一部のサイトだけの問題ではなくなっています。
特にBtoC/会員向けEC・高頻度購入サイト・SMS/メール二段階認証のないサイトでは、
・成約率の低下
・与信エラーの増加
・決済手数料の浪費
・各種ブラックリストの影響
といった二次被害につながるケースが見られます。
本リリースで紹介する対策は、EC-CUBEのカスタマイズ設計やAPI設計に即した実践的な内容です。
■サンクユーのECセキュリティ支援について
サンクユーは、EC-CUBEを中心にしたECサイトの構築・改善支援に加え、セキュリティ要件定義・不正検知ルール策定・防御設計・第三者連携まで幅広くサポートしています。
・クレジットカード不正利用対策
・クレマアタック／検証スパム対策
・二段階認証導入（メール／SMS／アプリ）
・IP制限・ログ監査
・管理画面アクセス制御
・在庫・会員情報保護設計
など、ECサイトの安全運用を目的としたご相談を承っています。
「うちのECサイトは不正に弱いのでは…？」
「導入済みサービスに手間なく対策を追加したい」
