世界の航空宇宙・防衛向けアディティブ・マニュファクチャリング市場は、2030年までに105.3億米ドル規模に達し、年平均成長率（CAGR）15.2％で成長する見込み
航空・防衛分野における導入要因、技術変化、長期的成長を明確に整理
航空宇宙・防衛向け積層造形市場は、次世代航空機、宇宙システム、防衛プラットフォームを支える高度な層状製造技術の活用に焦点を当てています。本市場分析では、2020年から2025年までの実績期間における市場動向を検証するとともに、2025年から2030年までの将来分析、さらに2035年までの長期予測を提示しています。市場活動は世界の主要地域全体を対象に評価され、各地域における主要国経済についても詳細な分析が行われています。
2025年における世界の航空宇宙・防衛向け積層造形市場規模は、約51億9,430万ドルと評価されました。2020年から2025年にかけて、市場は年平均成長率15.7％で力強く拡大しています。今後も成長の勢いは継続すると見込まれており、市場規模は2025年の51億9,430万ドルから2030年には105億2,930万ドルへ拡大し、この期間の年平均成長率は15.2％と予測されています。さらに長期的にも堅調な成長が続き、2029年以降は年平均成長率14.5％で推移し、2035年には207億920万ドルに達すると見込まれています。
企業が競争力強化に向けて進める取り組み
航空宇宙・防衛向け積層造形分野で事業を展開する企業は、産業規模での導入を支えるため、多様な戦略を積極的に展開しています。中でも、航空宇宙・防衛分野の厳格な要件に対応可能な、高スループットかつ量産対応の金属積層造形システムの投入が重要な取り組みとなっています。あわせて、完全に統合された生産フローを実現するため、大型でエンドツーエンド型の積層造形施設への投資も進められています。
戦略的協業は市場拡大の中核を成しており、企業は政府機関、防衛関連機関、産業パートナーとの連携を強化し、長期供給契約を通じて市場での地位を高めています。また、防衛用途に特化した専用事業部門を新設する動きや、重要分野全体での採用を加速させるための産業用金属積層造形能力の拡張も進んでいます。
持続的成長に向けた重点能力分野
新たな市場機会を捉えるため、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、航空宇宙・防衛向け積層造形事業者に対し、的確な投資と戦略的な能力開発を通じた提供価値の強化を推奨しています。先進的な金属積層造形技術や大規模生産インフラへの投資は、特に重要な優先事項とされています。
競争優位性は、高スループットシステム、防衛用途に特化した製造能力、次世代積層造形ソリューションなどのイノベーションによってますます左右されるようになっています。さらに、完全統合型の積層造形施設の構築、専門事業部門の設立、航空宇宙・防衛分野全体にわたる協業体制の構築といった戦略的施策が、長期的な成長を後押ししています。
市場定義と適用範囲
航空宇宙・防衛向け積層造形とは、航空機、宇宙船、ミサイル、防衛システムに使用される部品、工具、構造体を製造するために、三次元印刷技術を活用することを指します。これらのプロセスでは、高性能金属、ポリマー、複合材料を用いた層状造形によって、軽量で複雑かつ高精度な部品が製造され、従来工法では製造が困難または非現実的な形状の実現が可能となります。主な目的は、軽量化、生産リードタイムの短縮、設計自由度の向上、性能改善です。
積層造形は、鋳造、鍛造、数値制御加工などの従来型製造技術と併用され、これらは補完的な役割を担っています。一方で、コスト面や実現可能性の観点から、複合材製造や従来型金属加工が代替手段として選択される場合もあります。積層造形は、航空機生産工場、防衛製造施設、研究開発拠点、前線運用拠点などで活用され、現地での製造や修理能力の重要性が高まっています。製品やサービスは、直接製造契約、サービスプロバイダー、デジタル製造プラットフォーム、防衛調達チャネルを通じて提供され、長期供給契約、単発調達契約、受託サービス形態などで販売されています。
競争環境と主要企業
航空宇宙・防衛向け積層造形市場は、中程度の市場集中度を示しています。2024年には、上位10社が世界市場売上高の36.75％を占めました。ゼネラル・エレクトリック航空宇宙部門が市場シェア5.08％で最大の参入企業となっています。その他、本市場で事業を展開する主要企業は以下の通りです。
● ストラタシス
● ハネウェル・インターナショナル
● ボーイング
● エアバス
● スリーディー・システムズ
● ノースロップ・グラマン
● レニショー
● ムーグ
● サフラン
