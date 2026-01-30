NotebookLMスライドPDFを編集する方法【簡単・高速・オンライン】
高精度OCRでNotebookLMスライドPDFを編集：???? https://bit.ly/3ZaucfU
NotebookLMで作ったスライドをPDFにすると、テキストの修正や配置の変更ができず困った経験はありませんか？
誤字の修正はできない、ロゴの差し替えも難しい、複雑なレイアウトもほとんど動かせません。会議資料や授業用スライド、レポート作りのときに大きな悩みになります。
ここでは、NotebookLMのPDFスライドが編集できない理由をわかりやすく解説し、すぐに使える編集方法や今後のスライド作りを効率化するコツをご紹介します。
Part 1: NotebookLMのスライドは編集できるのか？
NotebookLMは、Googleが提供する資料整理ツールです。PDFやWord、ウェブの情報をまとめて、要点整理やチャート作成、マインドマップ、スライド作成などに活用できます。
学生や教師、ビジネス担当者など、短時間で見やすいスライドを作りたい人に便利なツールです。ただし、PDFに書き出した後の編集はほとんどできません。
PDFスライドが直接編集できない理由
NotebookLMで作ったスライドをPDFとして出力すると、各スライドが1枚の画像として固定されます。テキストや見出し、図形がまとめられてしまうため、PDF上で直接修正や移動はできません。
よくある制限
直接編集できない：テキストや図形を選択、修正、移動できない
生成数に制限：1日あたり10～25デッキ程度（サーバー負荷により変動）
ベータ機能のため遅延がある場合あり：スライド生成が遅くなることも
編集の回避策が必要：PDFを再アップロードして修正を依頼する必要がある
使用容量に制限：ノート100件、ソース50件まで。ただし生成は日次制限あり
Part 2: 高精度OCRでNotebookLMスライドPDFを編集
NotebookLMで作ったPDFスライドは、通常のPDF編集ソフトやPowerPointではテキストの選択やレイアウトの修正ができません。そこでおすすめなのが、PDNobというPDF編集ソフトです。
PDNob公式よりソフトを無料体験：https://bit.ly/3ZaucfU
PDNobの特徴は、AI-OCR（光学文字認識）機能によって、スライド上の文字や要素を高精度で認識し、元のレイアウトをほぼそのまま維持しながら編集できる点です。
PDNobの主な特長
高精度OCR
スライド上の文字を99%以上の精度で認識。複雑な図や表、特殊フォントもほとんど正確に読み取れます。
直接編集＆形式変換
テキストの修正、オブジェクトの移動、図表の調整が可能。さらにPDFからPowerPoint、Word、Excelなどに変換できます。
レイアウト保持
フォントや書式、リンクをできるだけ元の状態で保持。再レイアウトの手間を大幅に削減できます。
多言語対応
英語、フランス語、中国語、日本語、スペイン語など、16以上の言語に対応しています。
PDNobでNotebookLMスライドPDFを編集する手順
Step1.PDNobを起動
「OCR PDF」機能から、編集したいNotebookLM PDFファイルを選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340405/images/bodyimage1】
Step2.OCRモジュールをインストール
必要に応じてOCRモジュールをインストール。「スキャンして編集可能テキストに変換」モードを選択すると、文字や見出し、図形などが自動で分離され、スライドごとに編集可能な状態になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340405/images/bodyimage2】
Step3.OCR処理完了後に編集
テキストの誤字修正、文字サイズや配置の調整、チャートや図の微調整などが可能です。複雑なフォントや特殊効果がある場合は、一部手動で調整が必要ですが、ほとんどの編集はスムーズに行えます。
NotebookLMで作ったスライドをPDFにすると、テキストの修正や配置の変更ができず困った経験はありませんか？
誤字の修正はできない、ロゴの差し替えも難しい、複雑なレイアウトもほとんど動かせません。会議資料や授業用スライド、レポート作りのときに大きな悩みになります。
ここでは、NotebookLMのPDFスライドが編集できない理由をわかりやすく解説し、すぐに使える編集方法や今後のスライド作りを効率化するコツをご紹介します。
Part 1: NotebookLMのスライドは編集できるのか？
NotebookLMは、Googleが提供する資料整理ツールです。PDFやWord、ウェブの情報をまとめて、要点整理やチャート作成、マインドマップ、スライド作成などに活用できます。
学生や教師、ビジネス担当者など、短時間で見やすいスライドを作りたい人に便利なツールです。ただし、PDFに書き出した後の編集はほとんどできません。
PDFスライドが直接編集できない理由
NotebookLMで作ったスライドをPDFとして出力すると、各スライドが1枚の画像として固定されます。テキストや見出し、図形がまとめられてしまうため、PDF上で直接修正や移動はできません。
よくある制限
直接編集できない：テキストや図形を選択、修正、移動できない
生成数に制限：1日あたり10～25デッキ程度（サーバー負荷により変動）
ベータ機能のため遅延がある場合あり：スライド生成が遅くなることも
編集の回避策が必要：PDFを再アップロードして修正を依頼する必要がある
使用容量に制限：ノート100件、ソース50件まで。ただし生成は日次制限あり
Part 2: 高精度OCRでNotebookLMスライドPDFを編集
NotebookLMで作ったPDFスライドは、通常のPDF編集ソフトやPowerPointではテキストの選択やレイアウトの修正ができません。そこでおすすめなのが、PDNobというPDF編集ソフトです。
PDNob公式よりソフトを無料体験：https://bit.ly/3ZaucfU
PDNobの特徴は、AI-OCR（光学文字認識）機能によって、スライド上の文字や要素を高精度で認識し、元のレイアウトをほぼそのまま維持しながら編集できる点です。
PDNobの主な特長
高精度OCR
スライド上の文字を99%以上の精度で認識。複雑な図や表、特殊フォントもほとんど正確に読み取れます。
直接編集＆形式変換
テキストの修正、オブジェクトの移動、図表の調整が可能。さらにPDFからPowerPoint、Word、Excelなどに変換できます。
レイアウト保持
フォントや書式、リンクをできるだけ元の状態で保持。再レイアウトの手間を大幅に削減できます。
多言語対応
英語、フランス語、中国語、日本語、スペイン語など、16以上の言語に対応しています。
PDNobでNotebookLMスライドPDFを編集する手順
Step1.PDNobを起動
「OCR PDF」機能から、編集したいNotebookLM PDFファイルを選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340405/images/bodyimage1】
Step2.OCRモジュールをインストール
必要に応じてOCRモジュールをインストール。「スキャンして編集可能テキストに変換」モードを選択すると、文字や見出し、図形などが自動で分離され、スライドごとに編集可能な状態になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340405/images/bodyimage2】
Step3.OCR処理完了後に編集
テキストの誤字修正、文字サイズや配置の調整、チャートや図の微調整などが可能です。複雑なフォントや特殊効果がある場合は、一部手動で調整が必要ですが、ほとんどの編集はスムーズに行えます。