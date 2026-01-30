JACCA第33回 みんなで越境EC座談会・相談会 2月19日（木）18時から
JACCA第33回 みんなで越境EC座談会・相談会
2月19日（木）18時から
一般社団法人日本越境EC協会（本社：東京都新宿区 略称JACCA ジャッカ 代表理事 恩蔵 優）は2026年2月19日（木）18時からJACCA第33回 みんなで越境EC座談会・相談会 を行います。
詳細と申し込みURL https://jacca-crossborder.com/seminar/20260219/
JACCAセミナー＆座談会・相談会も、今回で第33回目を迎える事となりました。
当協会は、3月より第4期を迎えます。
そこで今回の座談会は、当協会の3年間を振り返り、第4期に向けての方針と体制について会員の皆様へご説明するとともに、会員企業様からのご意見、ご要望をお聞きする場にしたいと思います。
主催 JACCA日本越境EC協会
日時 2026年2月19日（木曜日）17時30分開場 18時スタート
場所 東京都港区新橋3-16-10 リカム4ビル 3階
白金魚 プラチナフィッシュ バル 桜田公園前店
セミナー方法 リアルのみ（ZOOM配信はありません）
参加人数 20名限定
費用 ゴールドパートナー：5,000円（税込）
特別法人会員：7,000円（税込）
無料会員：9,000円（税込）
非会員：12,000円（税込）
※セミナーと懇親会込みの総額です。
※懇親会のみご参加は出来ません。あらかじめご了承ください。
※セミナー費用は、当日現金にてお支払い下さい。領収書を発行させていただきます。
※スケジュール
セミナー（登壇者によるプレゼン及び質疑応答）：1時間半程
食事とお酒を囲んだ懇親会：2時間程（21:30が終了目処）
※キャンセルポリシー
JACCAではSGDsの考え方を基にフードロスを削減するため、親睦会の参加人数を正確に店舗へ連絡をしております。従いまして前日、当日のキャンセルにつきましては100%のキャンセル料がかかりますので、予めご了承下さいますよう、お願い致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本企業の越境ECの基礎固めからさらなる発展を目指し、メーカーや小売業界を守り、日本経済の発展にお役立ちできるように日本越境EC協会は活動していきます。
一般社団法人日本越境EC協会は2023年3月3日に設立致しました。
一般社団法人日本越境EC協会 https://jacca-crossborder.com/
住所：〒163-0532 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32階
メールアドレス：info-customer@jacca-crossborder.com
代表理事 恩蔵 優 専務理事 出口 允博 専務理事 川連 一豊 事務局長 服部 愛子
お問い合わせは下記からお願いいたします。
https://jacca-crossborder.com/inquiry/
