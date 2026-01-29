【20周年リブランディング】THE TREAT DRESSINGは「TREAT」へ。表参道アディション店は旗艦店「青山本店」として始動。

株式会社 トリート新ロゴ、TREAT（トリート）

株式会社トリート（本社：麻布台ヒルズ、代表取締役：山城 葉子）が展開するドレスショップ「THE TREAT DRESSING」は、ブランド誕生20周年を迎えた２０２６年、ブランド名称を「TREAT（トリート）」へ変更いたします。

あわせて、東京・表参道に構えるアディション店は「TREAT 青山本店」として屋号を変更し、ブランドの新たな旗艦店として始動いたします。２０２６年夏には、内装のリニューアルも控え、トリートを体現する場所として花嫁を迎え、益々進化して参ります。

また、公式ホームページも新たなビジュアルコンセプトのもとリニューアルオープンするとともに、TREATの世界観を一冊にまとめたブランドブック『Little Book of TREAT』を制作。全国のトリート店舗にて、お越しいただいた方へ配布いたします。

２０年の歩みへの感謝とともに、これからの時代に寄り添う新しいブランドとして、TREATは次のステージへ進みます。

２０周年という節目に込めた想い

２００５年創業以来、「日本の花嫁はもっと素敵に、もっと美しくなれるはず」「もし、私が花嫁だったら・・・」すべてはこの想いを大切に歩んで参りました。

THE TREAT DRESSING には“おもてなしのドレス”という意味合いが込められています。人生最良の日、愛するパートナーと誓いを交わし大切なゲストをおもてなしする日に纏うドレスだからこそ特別な１日にふさわしい“本物のドレス” を纏ってほしい。その想いは変わりません。

２０年という節目は、これまで支えてくださったすべての花嫁、パートナー企業、そしてスタッフへの感謝を伝えると同時に、次の１０年へ向けてブランドのあり方を見つめ直す機会でもありました。

変わりゆく時代の中でも、本質的な美しさと誠実なホスピタリティを大切にし続けるために。

TREATは、新たな名前とともに未来へ進みます。

新ブランド「TREAT」に込めた想い

２０年前オープン、路面店の屋号

２０年の間に私たちは花嫁に限らずたくさんの方々をお手伝いして参りました。タキシードでは新郎を、ご家族には、モーニングや留袖、そしてセレモニードレスや子供向け衣裳を制作。へアメイクのトータルプロデュースを叶える”TREAT BEAUTY”（一部店舗のみ実施）、沖縄で叶えるフォトウェディング、インポートドレスのエッセンスを大切にオリジナルで手がけた、卸事業Leaf for Bridesなど、事業は多岐に渡ります。今や、ウェディングシーンにおける、ブランド名から”THE DRESSING”を手放すことで、TREAT（トリート）への可能性を意味しています。

「TREAT」には、

・大切な人をもてなす

・特別な時間を丁寧に扱う

・人生の節目を祝福する

という意味が込められています。私たちが提供するのは、これまでと変わらず、”着るもの”を通して価値観へ訴えかける“本質的な美しさ”と“心からのホスピタリティ”です。

一着のドレスから始まる物語が、かけがえのない記憶として残り続けるように。

TREATはこれからも、人生の大切な瞬間に寄り添い続けます。

TREAT 青山本店について（旧：トリート アディション店）

今回のブランドリニューアルにあわせ、東京・表参道の「アディション店」は、「TREAT 青山本店」（トリート アオヤマホンテン）へと名称を変更いたします。

表参道・青山という日本のファッション・カルチャーの中心地から、TREATの世界観を最も体現する店舗として、TREATの思想・美意識・ホスピタリティを発信する拠点となります。

青山本店のみ取り扱う、ジャンバティスタ ヴァリをはじめとして、最新ドレスコレクションを取り揃え、ウェディングドレスやカラードレスはもちろん、メンズフォーマルや列席衣装、マザードレスまで含めたトータルスタイリングを提案。

パレスホテル東京や、アンダーズ東京、グランドハイアット東京など都内有数ホテルと提携し、花嫁だけでなく、その日をともに迎えるすべての人にとって、心に残る一日となるよう、運命の一着との出会いをお手伝いします。

■代表取締役兼クリエイティブディレクター 山城葉子より、屋号変更への思い

東京のみで取り扱う、ジャンバティスタ ヴァリNY SOHO地区よりインスピレーションを受けた青山本店（旧アディション店）オープン当初の青山本店（旧アディション店）

「日本の花嫁はもっと素敵になれるはず」

この想いから生まれた THE TREAT DRESSING は今年２０周年を迎えました。

そして、このタイミングで屋号を「TREAT」へと変更します。

代表：山城葉子

福岡に小さなドレスショップをオープンしてから２０年。

昨年は沖縄に、今年は横浜にも出店が決まり、全国１０店舗にまで広がりました。

インポートの繊細なドレスをレンタルで取り扱う。

それまで業界で不可能と言われてきたことに挑みつづけ、従来の常識にとらわれることなく、世界のトレンドを日本の花嫁にお届けしてきました。

一つまたひとつと取り扱いブランドを増やし、無名のドレスショップだったTHE TREAT DRESSINGが、世界のトップブランドから日本なら「TREAT」と専属契約を結びたいと言われるまでのドレスショップへと成長しました。

今、日本のマーケットはドメスティックに振れています。

「今の顧客はインポートを求めていない」そんな声も聞こえてきます。

でも、私はまだあきらめたくないんです。

日本の花嫁に、本物のドレスをお届けしたい。

世界のトレンドを、TREATがこれまでの２０年で培ってきた審美眼と価値観でキュレーションして発信していくこと。それがここからの１０年の私たちの使命だと思っています。

世界から認知された「TREAT」という屋号への変更は、新たな歩みへの決意です。

日本の花嫁を、もっと素敵に、もっと美しく。

公式ホームページ リニューアルについて

リブランディングにあわせ、公式ホームページも新たなビジュアルコンセプトのもと全面リニューアル。

ドレスの美しさだけでなく、ブランドとTREATが２０年の間紡いできた関係性、世界有数のメゾンブランドが連なるドレスリスト、花嫁のストーリー、スタイリング。そして世界最先端のトレンドを配信する唯一のウェブメディアのような”トレンド”コンテンツも。花嫁一人ひとりへ想いが伝わる構成へ刷新し、TREATが大切にしてきた“世界観そのもの”を体感できるオンラインプラットフォームとして再構築しました。

公開されたホームページは、まだまだ進化の途中。花嫁や結婚を迎える方はもちろん、ウェディングファッションに興味のある全ての方へ唯一無二の存在になれるよう、進化し続けています。

https://treat.jp/

ブランドブック『Little Book of TREAT』について

２０周年を記念し、TREATの世界観・美意識・スタイリング哲学を一冊にまとめたブランドブック

『Little Book of TREAT』を制作いたしました。

「これまでに無い、新しいトリート」であること。これまでのブランドイメージを表現するという手法ではなく「１つ１つは普遍的だけれどそこに時代を先取りしたエッセンスを加えて新しいブライズスタイルを提案できるブランドであること」をカタログの中で表現しました。

「圧倒的すぎておさまりきらない。だけれど、小さな本にまとめてみました」というユニークなニュアンスも実は込められています。「日本の花嫁をもっと素敵にしたい」「もっと素敵なブランドにしたい」２０年間変わらない「もっと」という情熱は、この小さな本には収まりきれません。沢山の花嫁に、実際にショップに訪れ、美しいドレスに触れて一流のスタイリストに会っていただくことで、トリートの世界を感じていただけますように。

本冊子は、全国のTREAT店舗にて無料配布いたします。

ドレス選びのヒントやコーディネートの考え方、素材やシルエットへのこだわり、結婚式という一日をウェディングドレスや装いでどうデザインするか――。

単なるカタログではなく、花嫁のキュレーター・バイブルとして、これから結婚を迎えるすべての方の指針となることを目指しています。

https://treat.jp/little-book-of-treat/

今後の展開

今後は「TREAT 青山本店」を中心に、全国１０店舗にて順次新ブランド表記へと切り替えを行う予定。

また、デジタルコンテンツの強化や海外ブランドとの取り組みの拡大などを通じて、より多くの方にTREATの世界観を届けてまいります。トリート２０周年となるアニバーサリーイヤーは、メディアへの露出やイベント、タイアップイベントにも積極的に挑戦していきたい。

トリート青山本店 店舗情報

店舗名： TREAT 青山本店（トリート アオヤマホンテン）

サービス概要： 婚礼衣裳のレンタル・販売

所在地： 〒１０７ー００６２

東京都港区南青山５ー１０ー２ 第二九曜ビル４F

営業時間： １０：００～１９：００

定休日： 火曜日

青山本店インスタグラム：https://www.instagram.com/tokyo_thetreatdressing/（１月３１日まで有効リンク）

予約ページURL：https://www.treat-co-ltd.co.jp/reservation_ttd

「TREAT」概要

株式会社トリートが展開するウェディングドレス事業。

２００５年に誕生以来、「日本の花嫁をもっと素敵に、もっと美しく」というビジョンのもと、世界にひとつのブライズスタイル・ウェディングシーンを創り上げるべく、ニューヨークやヨーロッパ 、中東まで、２５を越える数のインポートブランドを取り扱うウェディングドレスのセレクトショップ。東京・埼玉・長野・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡、沖縄、２０２６年７月に１０店舗目となる横浜店をオープンする。

https://treat.jp/(https://treat.jp/)

株式会社トリート概要

「世界中をもっと素敵にもっと美しく」というビジョンのもと、「本物」にこだわり培ってきた審美眼や、見る人のこころをくすぐるトリートらしい世界観を大切に、こころから愛せる、愛される運命の一着をお届けすることを使命とし、ブライダル事業を行っている。

社名 : 株式会社 トリート

代表取締役 : 山城 葉子

設立. : 2005年11月22日

本社 : 〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 11階

https://www.treat-co-ltd.co.jp/(https://www.treat-co-ltd.co.jp/)

事業内容：

TREAT （ウェディングドレスの企画/レンタル/販売/輸入業務）

https://treat.jp/(https://treat.jp/)

HAUTE rent to runway（オート レント トゥ ランウェイ）

https://hauterenttorunway.jp(https://hauterenttorunway.jp)

受賞歴等：

「ELLE インターナショナル ブライダル アワード 2020

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000065101.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000065101.html)

2020年、NYが認めたファッションデザイナー「TOMO KOIZUMI」とトリートオリジナルブランド「TREAT MAISON」のコラボレーション・ウェディングドレスコレクション発表を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000065101.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000065101.html)