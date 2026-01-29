【１０９シネマズ】「鬼滅の刃」史上初！『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』「SCREENX」「ULTRA 4DX」で上映決定！

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、全国9館の１０９シネマズで、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のSCREENXとULTRA 4DXの同時上映を2月20日（金）より実施します。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 SCREENX・ULTRA 4DX上映決定

絶賛公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。この度、2月20日(金)より、全国9館の１０９シネマズで、「鬼滅の刃」史上初となる「SCREENX」「ULTRA 4DX」での同時上映が決定いたしました。圧倒的な没入感と極限の臨場感で、ぜひ新たな劇場体験をお楽しみください。

◆上映スケジュール

2026年2月20日（金）～

◆鑑賞料金

SCREENX

【富谷／ゆめが丘／名古屋／明和／箕面／広島】

通常料金＋600円にてご利用いただけます。

※3/6（金）オープンの１０９シネマズ川崎でも上映を予定しております。

【プレミアム新宿】

CLASS S：7,200円

CLASS A：5,200円

※各種割引、シネマチケット、招待券等利用不可

※1時間前からメインラウンジ利用可能

※チケット金額にウェルカムコンセッション（ソフトドリンク・ポップコーン）含むサービス料金を含む

※CLASS Sの方はプレミアムラウンジ「OVERTURE」をご利用いただけます。サービスの詳細は下記よりご確認ください。

サービス詳細：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/news/9208.html

ULTRA 4DX

【グランベリーパーク】

通常料金＋1,500円にてご利用いただけます。

◆SCREENX上映版予告

https://youtu.be/eI6mwgt_hG0

SCREENX・ULTRA 4DXとは

◆SCREENX

世界的に注目を集めている「3面マルチプロジェクション・

映画上映システム」。正面のスクリーンに加え、両側面（壁面）

にも映像が投影され、270度の視界すべてで映画を鑑賞するこ

とができ、映画の世界に没入していくような臨場感を体験する

ことができます。シーンによって正面のみに映像が投影される

シーンと、両側面に映像が投影されるシーンがあり、左右に広

がる画面は映画のシーンにさらなる抑揚と臨場感をもたらし、

映画自体の持つポテンシャルを最大限に表現します。

SCREENX 紹介動画： https://youtu.be/KwN-XHLApBI

◆ULTRA 4DX

体感型アトラクションシアター「4DX」と、3面マルチプロジェクション上映システム「SCREENX」が融合した体感型シアター。革

新的なスペシャルエフェクトと、視野270度の3面マルチプ

ロジェクション上映システムによって、今までにないダイナミッ

クな映画体験を楽しむことができます。

作品概要

◆『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』

原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：外崎春雄

声の出演：花江夏樹、鬼頭明里、下野 紘、松岡禎丞、

上田麗奈、岡本信彦、櫻井孝宏、

小西克幸、河西健吾、早見沙織、

花澤香菜、鈴村健一、関 智一、杉田智和、

宮野真守、石田 彰、細谷佳正

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

鬼となった妹・禰豆子を人間に戻すため鬼狩りの組織《鬼殺隊》に入った竈門炭治郎。

入隊後、仲間である我妻善逸、嘴平伊之助と共に様々な鬼と戦い、成長しながら友情や絆を深めていく。そして炭治郎は《鬼殺隊》最高位の剣士である《柱》と共に戦い、「無限列車」では炎柱・煉󠄁獄杏寿郎、「遊郭」では音柱・宇髄天元、「刀鍛冶の里」では、霞柱・時透無一郎、恋柱・甘露寺蜜璃と共に激闘を繰り広げていった。その後、来たる鬼との決戦に備えて、隊士たちと共に《柱》による合同強化訓練《柱稽古》に挑んでいる最中、《鬼殺隊》の本部である産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨。お館様の危機に駆けつけた《柱》たちと炭治郎であったが、無惨の手によって謎の空間へと落とされてしまう。

炭治郎たちが落下した先、それは鬼の根城≪無限城≫―

”鬼殺隊”と”鬼”の最終決戦の火蓋が切って落とされる。

鬼滅の刃について

アニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。

家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信。2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信し、2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信した。

そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を三部作として制作することを発表し、第一章 猗窩座再来が2025年7月18日（金）より公開中。

１０９シネマズとは

１０９シネマズは、全国20サイト・185スクリーンを展開するシネマコンプレックスチェーンです。 「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、日本で初めてIMAXを導入し、その後も４DXやSCREENXなどの最新映像設備を積極的に導入し、常にお客様にプレミアムな映像体験を提供してまいりました。また、坂本龍一氏監修の音響と全席プレミアムシートを完備した１０９シネマズプレミアム新宿の開業（2024年3月）やオリジナル音響システム「SAION」を展開するなど、さらなる映像体験の追求に加え、子どもが主役の常設キッズ向けシアター「KIDS CINEMA」のほか、全劇場に字幕ガイド用スマートグラス（字幕メガネ）を完備するなど、映画鑑賞をより身近な体験として誰もが安心して映画を楽しめる環境づくりに努めてまいりました。これからも１０９シネマズは、お客様の期待を上回る常に一歩先のエンターテイメントを創造し、ワクワクする体験とドキドキする感動をお届けするため、新たなチャレンジを続けてまいります。

