名古屋で圧倒的な支持を得る子ども英語のアライブが、3校舎（いりなか校・極楽校・中村名駅校）を新規開校！「世界基準の英語教育」がさらに拡大。

株式会社アライブ

子ども英会話スクールおよび英語保育園を運営する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）は、2026年4月、アライブイングリッシュスクール「いりなか校（昭和区）」「極楽校（名東区）」「中村名駅校（中村区）」の3校舎を同時オープンいたします。

今回の拡大により、名古屋市内全域で、アライブが提唱する「英語×非認知能力」を軸とした次世代グローバルリーダー育成プログラムを提供。英語力のみならず、創造力・レジリエンス・協働力・自己肯定感といった「生き抜く力」を育む教育を、より多くの子どもたちへ届けてまいります。

新規開校 校舎概要

アライブイングリッシュスクール いりなか校

住所：愛知県名古屋市昭和区隼人町2-10 ミズキンビル3F

2月開校｜２月から無料体験レッスンを開始

アライブイングリッシュスクール 極楽校

住所：愛知県名古屋市名東区大針1-356

４月開校｜２月から無料体験レッスンを開始

アライブイングリッシュスクール 中村名駅校

住所：愛知県名古屋市中村区名駅5丁目21 船入ビル4F

４月開校｜２月から無料体験レッスンを開始

２月より各校舎にて、無料体験レッスンを開催いたします。

対象：幼児・園児・小学生・中高生

内容：外国人講師による体験レッスン

申込方法：公式サイト(https://alive-co.com)より受付

アライブが選ばれ続ける独自価値

英語でのリーダーシップコース

１．未就園児から大学生まで、10年以上にわたり継続的に成長を見守る一貫教育・官民連携

英語力だけでなく、「生きる力」や非認知能力・認知能力のバランスの育成にも注力しています。個別コーチングや振り返り面談を通じて、一人ひとりの可能性を引き出すサポート体制を整えています。また、キャリア教育を展開しており、愛知県の小学校・中学校・高校や NPO と連携を育みながら、教育活動を展開しています。

2. 英語力の成長段階に応じた発展的・専門的プログラム

すべてのクラスを英語歴別に分け、日常英会話に加え、英語歴が長くなった生徒向けに、より高度でアカデミックな学習プログラムを提供。SDGsをテーマとしたグローバルスタディ、リーディング＆ディスカッション、STEM・STEAM、探究型学習、絵本教育など、思考力・表現力・探究力を育てる専門クラスを通年で開講しています。さらに、季節ごとの集中講座や特別プログラムを展開し、実践的な学びの機会を提供しています。

3. 教育資格と長期経験を持つ外国人講師による高品質な指導

10年以上勤務するベテラン講師や、教育資格を有する経験豊富な外国人講師が多数在籍。

社内の継続的な研修制度・指導品質評価システムにより、高水準の教育クオリティを維持しています。

さらに、理工系バックグラウンドを持つ講師を積極採用し、科学・技術・工学を英語で学ぶSTEAM教育にも注力。起業家育成・リーダーシップ教育を組み込んだプログラムでは、参加者の90％以上が継続受講する高い満足度を誇ります。

4. 世界最先端の教育研究・大学ネットワークを活かした先進教育

アライブの代表が海外の著名大学・研究機関・教育者と連携し、世界の最新教育トレンドを保護者に報告したり、カリキュラムに反映しています。STEAM教育、SDGs、起業家育成、リーダーシップ、国際交流など、世界基準のプログラムをいち早く導入しています。海外大学生・高校生との国際交流やグローバルオンラインプログラムにより、「教室にいながら世界とつながる学び」も実現しています。

5. “英語を使う場”を最大化する、色々な分野のイベントや体験機会を多数開催

ハロウィン・クリスマス・サマーキャンプ・STEAMイベント・国際交流・起業家育成キャンプなど、年間を通じて多彩な英語イベントを開催。英語を「机上で学ぶ教科」としてだけでなく、実際に使い、挑戦し、発表し、協働する「体験型の学び」として提供しています。



こうした実践の場が、子どもたちの自信・主体性・挑戦力を育む環境を生み出しています。

アート体験活発に英語でディスカションする子どもたち2025年11月 起業家育成コースの商品販売体験～実際の商店街にて～2025年８月 起業家育成コースの子どもたちのアイディア2025年10月 米・スタンフォード大学の学生と「世界をよりよくする」ワークショップ2025年11月 世界13ヶ国の高校生との交流イベント

代表取締役 三井博美 コメント

「転居した卒業生や、遠方から通い続けてくださる保護者の皆さま、そして遠方に引っ越した社員から、“もっと近くにアライブを”という多くの声を長年いただいてきました。今回の3校舎開校は、より多くの子どもたちに“世界に羽ばたいてほしい”という願いを届けたいという想いから実現しました。」



アライブの教育は、英語を話すことがゴールではありません。時代を生き抜く力を持つ、グローバルリーダーの育成を目指しています。2026年１月からカリキュラム開発の顧問に就任していただけた中山芳一先生の知見も取り入れ、レジリエンス・思いやり・主体性を育む英語教育を、新校舎でも最高水準で提供してまいります。」

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

▼著書「超エリート英語教育 日常会話を目標にしない英会話」(https://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2-%E6%97%A5%E5%B8%B8%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1-%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%8D%9A%E7%BE%8E/dp/4434287796)

▼絵本「クリスマスには何がほしい」(https://www.amazon.co.jp/dp/482440228X) 絵本「ピーヨン、とべるよ」(https://www.amazon.co.jp/dp/4824402255)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。

これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、子どもたちが将来、グローバル社会で活躍するための力を育成しています。



公式ホームページ

https://alive-co.com/

