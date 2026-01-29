【最大40％OFF】バレンタインは「心地よい毎日」を贈ろう~Neakasaは最大20,790円OFFのバレンタインセールを開催

ジェンハイ株式会社

ジェンハイ株式会社（本社：東京都、代表取締役：王忠林）が展開するスマートライフブランド「Neakasa（ネアカサ）」は、2026年1月29日（木）20:00～2月15日（日）23:59 の期間、公式サイトにて 「バレンタインSALE」 を開催いたします。

本キャンペーンでは、主力製品が最大40％OFF（最大20,790円OFF） となるほか、ポイント2倍、送料無料、数量限定プレゼントなど、バレンタイン期間限定の特典を一斉に展開します。

特設ページ：https://www.neakasa.jp/prtimessales

■ キャンペーンの主なポイント

■ 注目商品・おすすめセット

- 主機本体 最大40％OFF（総額6,000～20,790円値引き）- M1猫トイレ＋AirStepの同時購入で防臭ゴミ箱をプレゼント（数量限定30台）- アクセサリー7,500円以上で500円OFF（自動適用）- 3,300円以上で送料無料／ポイント2倍付与- 新規会員登録で 600円分ポイント進呈※ 本キャンペーンは Neakasa 日本公式サイト限定M1猫トイレ＋新作AirStep

猫トイレ周りのニオイ・飛び散り・段差問題をまとめてケア。

全自動猫トイレ＋AirStep（または猫砂取りステップ）同時購入で防臭ゴミ箱をプレゼント（※数量限定）。

商品ページ：https://www.neakasa.jp/prtimesM1

「Neakasa（ネアカサ）」について

「Neakasa（ネアカサ）」は、旧「Neabot（ニーボット）」として2017 年に Genhigh が立ち上げたブランドです。当社のミッションは、最先端のスマートクリーニング ソリューションを提供することで、人々の生活における掃除の手間を簡略化し、生活の質を向上させることです。

現在、当社の製品ラインには、ペットクリーニング製品、床クリーニング製品及び家庭用クリーニング製品が含まれます。私たちのチームは、Microsoft、Honeywell、Motorola、Foxconn、Huaweiなど、世界ブランドに携わったメンバーから結成し、高品質で洗練されたデザインの製品開発を専門としております。

Neakasa（ネアカサ）というブランド掲げるミッションは最先端の技術を組み入れた製品で人々の生活を向上させることです。

最新ニュースについて、（https://www.neakasa.jp/prtimesneakasajapanofficial）にご覧ください。