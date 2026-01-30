世界一のブラック企業が作った“光らない定規”　SNSの一言が、弱視の「見えづらさ」を変えた







SNSの一言が、試行錯誤の1年を越えさせた

光陽オリエントジャパン株式会社

「弱視で黒い定規を使っていますが、

反射で数字やメモを捉えるのが難しいことがあります」





SNSに届いた、その一通のメッセージが、

約1年間続いていた私の試行錯誤に、はっきりとした“答え”を与えてくれました。





光を当てると、定規は光る。

それが当たり前だと思われてきた世界で、

“光らない定規”を本当に必要としている人がいた。





これは、自動運転や光学機器のために

「世界一の黒」を研究してきた企業が、

一人の切実な声に導かれてたどり着いた、一本の文房具の物語です。

ブラック企業を自称する。それは、極限の『黒』を追求してきた証。

私たちは、自らを

「世界一のブラック企業」と呼んでいます。















もちろん、過酷な労働環境の意味ではありません。





私たちが追求してきたのは、

目立つための黒ではなく、

光を極限まで吸収する黒。





光学機器の内部で、不要な反射が精度や安全性を損なわないこと。

自動運転のカメラが誤認識しないこと。





これまで私たちの技術は、

社会の表に出ることのない「影の役割」を担ってきました。

そんな黒の技術が、ある日、全く別の「光」を見つけることになります。

技術はある。でも「形」が見つからなかった1年

無反射素材の可能性は、以前から感じていました。





私は約1年間、

この素材を使った製品開発に本気で向き合い続けてきました。











無反射素材で試作された数々のプロトタイプ。

製品化には至らなかったが、すべてが次につながる試行錯誤だった。





無反射看板。

無反射パネル。

無反射レリーフ--。





思いつく限りのアイデアを出し、試作し、世に問いました。





けれど、結果は泣かず飛ばず。





「技術はすごい」

「でも、決め手に欠ける」





そんな評価だけが残り、

“社会に届く形”を見つけられずにいました。





技術的にはできる。

それでも、意味のある製品として結実しない。





このもどかしさが、

1年間、私の中に静かに積もっていたのです。

SNSで見えたのは、「見やすさ」への反応だった

そんな中、私は

自動運転用に開発していた無反射マーカーの動画や

比較画像をSNSに投稿していました。















強い光を当てても反射せず、

輪郭だけがくっきり浮かび上がる黒。





すると、意外な反応が返ってきました。





「こんなに見え方が変わるのか」

「この素材、ほかの道具にも使えない？」





性能そのものよりも、

“見やすさ”への驚き。





その違和感が、

後に大きな転機となります。

「欲しいです」--その一言が、すべてを変えた

無反射定規の試作品写真を投稿したときのことです。

届いた一通のメッセージに、私は息をのみました。





「弱視で黒い定規を使っていますが、

反射で数字やメモを捉えるのが難しいことがあります。

この“無反射”、画像で見るだけでもとても見やすくて、欲しいです」





画像越しでも「見やすい」と感じてもらえた。

その事実は、

この試作品が、私の想像以上に

切実な困りごととつながっていることを示していました。





約1年間、形にできなかった理由が、

この一言で、はっきりと輪郭を持ったのです。

立ちはだかったのは、15,000円という現実

無反射素材を加工すること自体は、難しくありません。





問題は、コストでした。





定規のように形状が複雑になると、

加工費は一気に跳ね上がります。





従来の方法で試算すると、

1本あたりの価格は 15,000円。





文房具として市場に出せる価格ではありません。





これでも、まだ途中でした。











価格の壁を越えるために生まれた、試作に試作を重ねた定規たち。





この感覚には、覚えがありました。

1年前、別の無反射製品開発でも、

同じ壁にぶつかっていたのです。





「せっかく反応はある。性能もいい。

それでも、届けられない」





だからこそ今回は、

簡単に引き下がるわけにはいきませんでした。

突破口は、現場ではなく「データ」にあった

材料は変えない。

無反射性能も落とさない。

社内のコストルールの中で、現実的な価格を実現する。















無理難題だと分かっていながら、

加工プロセスを一から見直しました。





突破口は、

製造現場そのものではなく、

加工に使うデータの再設計でした。





工程を組み替えることで、加工時間は大幅に短縮。

人の手と機械が動く時間そのものを減らすことで、

これまで越えられなかった壁が、

ようやく「届く数字」に変わりました。





「これなら、届けられるかもしれない」





約1年間続いた試行錯誤が、

初めて一本の線につながった瞬間でした。

「反射しない」だけで、こんなに世界が変わる







この一本の定規から、すべてが始まった

こうして生まれた「無反射定規」。





SNS投稿後、当初は測定用途のみを想定していたこの定規に、

測量、医療、福祉、教育、研究と、

分野を越えて声が集まり始めました。





「反射で見えづらい」という課題は、

想像していた以上に、あちこちの現場に存在していたのです。





「反射しない」--

ただそれだけの違いが、

ここまで作業のしやすさを左右していたことに、

正直、あとから気づかされました。





定規が光らないことで、





・ 目盛りを追う負担が減る・ 姿勢を変えずに作業できる・ 撮影や記録のやり直しが減る





一つひとつは小さな変化でも、

それが積み重なることで、確実に「楽になる人」がいます。





そのとき、気づきました。





私は、 ただ文房具を作っていたのではない。





“見えづらさ”という、

当たり前になっていた不便を減らす道具を

作っていたのだと。

この一本の定規から、プロジェクトは始まる

「無反射定規」は、ゴールではありません。





これは、私たちのアンチリフレクション・プロジェクトの第一歩です。











ロービジョンの方が使う文具や教材、

医療・産業現場での撮影、記録、位置確認などを支える作業補助ツール、

正規の測定器を補完し、 「反射による見えづらさ」を減らすためのスケール類--





すべては、

「光って困る」という現場の声から生まれます。





SNSに投稿した、たった一本の画像。

そこから届いた一言が、この製品を生みました。





これからも私たちは、

声と一緒に考え、

声と一緒に形にしていきます。





世界一の「黒」は、

まだ入口にすぎません。

光を足さないという選択

社名にある「オリエント（東方・日の出）」。

光を象徴する名前を持ちながら、

私たちが研究してきたのは、黒でした。





目立つための光ではなく、

誰かの視界を邪魔していた反射を消すこと。





その先に、

「見える」という当たり前が戻る瞬間があると、

私たちは信じています。





自称「世界一のブラック企業」が生み出しているのは、

黒そのものではありません。





世界を、少しだけ見やすくする選択肢です。

その「見えづらさ」は、現場のせいではありません

屋外・屋内を問わず、

強い光や照明、撮影環境の中で作業をする人なら、

誰もが一度は経験しているはずです。





こうした悩みは、特別な現場だけのものではありません。

「見えない」ほどではないけれど、確実に集中力と作業効率を奪っていく、小さなストレス。





私たちは、その“当たり前になっていた不便”に向き合いました。

不要な反射を確実に吸収する。





そして、その答えとして形になったのが、この「無反射定規」です。

製品情報

製品名：無反射定規

価格：

・15cm \1,870（税込）

・30cm \2,310（税込）

発売日：2026年1月

製品詳細：「無反射定規」製品ページ( https://ansoken.black/products/musou-black-ruler )

ご使用上の注意

本製品は、JIS規格に基づく厳密な測定を目的とした製品ではありません。





撮影時のスケール確認や、作業工程での位置確認・記録補助など、

反射を抑えることで視認性を高める用途を想定しています。





数値の正確さそのものではなく、

「反射による見えづらさ」を減らすことを重視して設計されています。

暗素研について

暗素研は、光陽オリエントジャパン株式会社が展開する、

光吸収特性を持つ黒色素材専門のブランドです。





世界一黒い水性塗料「真・黒色無双」をはじめ、

光の反射を極限まで抑える黒色素材の研究・開発・製造・販売を行っています。

ミッション：

1. 光の反射に起因する産業課題の解決2. アート・表現分野における美しい黒色表現の提供

活用例：光学機器の迷光対策、クリエイター支援、日常の「見えづらさ」へのアプローチ

現在、独自の黒色素材技術は世界60カ国以上で採用されています。

ブランドサイト：https://ansoken.black/( https://ansoken.black/ )

