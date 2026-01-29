“剛性が、旅の安心を変える”--新型キャンピングトレーラー『Aquila360N』、ジャパンキャンピングカーショー2026日本初上陸

株式会社ダイレクトカーズ新型トレーラー 『Aquila360N』

株式会社ダイレクトカーズ（本社：三重県鈴鹿市、代表：百田雅人）は、2026年1月30日（金）より幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」にて、新型キャンピングトレーラー『Aquila360N（アキュラ360N）』を世界初公開いたします。

Aquila360Nは、プレス金型によるアルミ成形技術を用い、自動車ボディメーカーならではの乗用車レベルの車体構造設計を実現。これにより、従来のキャンピングトレーラーとは一線を画す高剛性・高耐久のボディを備え、走行時の安定性と安全性を大幅に向上させました。

“未来感”と“快適性”が共存する室内空間

Aquila360N 内装

室内に足を踏み入れると、幾何学的な窓配置と間接照明が織りなす未来的な空間が広がります。コの字型のソファレイアウトは、昼はくつろぎの場として、夜はベッドスペースとして機能。中央にはカップホルダー付きのテーブルを配置し、食事や作業にも最適です。

シンク

キッチンユニットには、ステンレス製のシンクと一口コンロ、冷蔵庫をコンパクトに配置。限られたスペースを最大限に活かした設計で、旅先でも快適な調理が可能です。

“スイッチひとつ”で、旅の質が変わる

スモークなしスモークあり

Aquila360Nには、旅をよりスマートにする革新的な装備が多数搭載されています：

・スマートウィンドウ：スイッチ操作で窓のスモーク切替が可能。プライバシーと開放感を自在にコントロール。

・電動リアゲート：スイッチひとつで後部扉が自動開閉。荷物の出し入れもスムーズに。

・電動スタビライザー：設置時にスイッチ操作で自動展開し、トレーラーを安定固定。設営の手間を大幅に軽減。

Aquila360N 後方

【装備一覧】

・冷蔵庫

・蛇口/シンク

・ガスコンロ

・リチウムイオンバッテリー100Ah

・インバーター1500W

・外部電源

・窓(瞬間調光フィルム)

・電動リアハッチ

・電動スタビライザージャッキ

・ポータブルエアコン 冷暖房(オプション) など

※仕様は変更になる可能性がございます。

イベント概要

『ジャパンキャンピングカーショー2026』

開催日時：2026/01/30（金）～2026/02/02（月）

開催時刻

1/30(金) 11:00～17:00

1/31(土) 10:00～17:00

2/01(日) 10:00～17:00

2/02(月) 10:00～16:00

会 場

幕張メッセ 展示ホール４

ブース番号 ：S-40 『LACホールディングス』

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

ダイレクトカーズについて

ショールームSUZUKA BASE 航空写真

【会社概要】

社名：株式会社ダイレクトカーズ

所在地：三重県鈴鹿市磯山3丁目4-1592

代表取締役：百田雅人

事業内容：キャンピングカー製造・販売・メンテナンス

HP：https://www.cars-drt.com