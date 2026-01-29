株式会社ジーアイビー 愛知県常滑市と災害協定を締結

株式会社ジーアイビー

株式会社ジーアイビー（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、2026年2月2日（月）、愛知県常滑市と「大規模災害時における支援協力に関する協定」を締結いたします。

本協定は、大規模災害が発生した場合、または発生する恐れがある場合、ならびに災害に備えた防災活動を実施する際に、当社が運営する災害対応型ランドリーを活用し、地域の防災支援を行うことを目的としています。

今回の締結により、ジーアイビーとして全国62カ所目の災害協定となります。

■ 災害対応型ランドリーを活用した地域支援

本協定に基づき、常滑市内の以下2店舗を対象に、災害時に簡易発電機や炊き出し用大釜などの防災資機材を提供し、地域の防災活動を支援します。

＜対象店舗＞

・ブルースカイランドリー ゲンキー矢田川橋南店

・ブルースカイランドリー フィールとこなめ店

ジーアイビーでは、日常の生活に役立つコインランドリーを、災害時には一時的な避難・支援拠点として活用できる「災害対応型ランドリー」として整備しています。

対象店舗においては、炊き出しや簡易的な電力供給が可能な設備を備え、地域の防災活動を支援できる体制を整えています。

■ 地域と連携した防災の取り組み

ブルースカイランドリーゲンキー矢田川橋南店では、これまでに常滑市小倉町小倉区と災害協定を締結し、合同防災訓練を実施するなど、地域と連携した防災の取り組みを継続してきました。

こうした実績を踏まえ、今回の協定を通じて、常滑市全体の防災体制強化に貢献してまいります。

■ 全国に広がる「災害対応型ランドリー」

ジーアイビーは、平時は地域の暮らしを支えるコインランドリーが、災害時には一時的な避難・支援の場として機能する「災害対応型ランドリー」を全国に展開しています。

現在、全国385店舗のうち274店舗（2026年1月現在）が災害対応機能を備えています。

自助・共助・公助がそれぞれの役割を果たしながら連携することが、災害時には重要です。当社は、地域の防災意識向上に向けた取り組みとして、これまで全国61カ所で災害協定を締結しており、今回の常滑市との協定により全国62カ所目となります。

■ 株式会社ジーアイビーについて

株式会社ジーアイビーは、愛知県名古屋市に本社を置き、「創造・挑戦・共生で『価値創造企業』を実践する」を経営理念に掲げ、人と社会に新たな価値を生み出す事業を展開しています。

全国に展開するコインランドリー「ブルースカイランドリー」をはじめ、電気料金の基本料金削減を実現する「GIブレーカー」など、暮らしと企業の双方を支える多様なソリューションを提供しています。