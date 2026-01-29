株式会社メイクワン、あいち銀行と連携し 地域企業向けに外国人材受け入れ制度「特定技能」説明会を開催

株式会社メイクワン

株式会社メイクワン（本社：愛知県豊田市、以下「メイクワン」）は、

あいち銀行 守山中央支店との顧客紹介サービスを通じた連携の一環として、

2025年12月8日、外国人材受け入れ制度「特定技能」に関する説明会（勉強会）を開催しました。

本説明会は、慢性的な人手不足に直面する地域企業に対し、

特定技能制度の正しい理解を深めていただくとともに、

外国人材活用を「現実的な人材戦略の一つ」として検討いただく機会を提供することを目的として実施したものです。

■ 連携の背景：地域企業の人材課題解決に向けた顧客紹介サービス

少子高齢化の進行により、製造業・建設業・介護・外食業など、

多くの業界で人材確保は喫緊の経営課題となっています。

あいち銀行では、地域金融機関として、取引先企業の成長支援や経営課題の解決に注力しており、

とりわけ深刻化する人材不足への対応を重要なテーマの一つとしています。

その取り組みの一環として、

顧客紹介サービスを通じて、専門性を有する外部パートナーと連携し、

取引先企業の課題解決を支援する体制を構築しています。

メイクワンは、特定技能人材の紹介および登録支援事業を通じ、

企業・外国人材双方にとって安心できる受け入れ体制の構築に取り組んできました。

両社の知見とネットワークを生かし、

地域企業の人材課題解決をより実効性のある形で支援するため、今回の説明会開催に至りました。

■ 説明会（勉強会）の内容

当日は、以下のテーマを中心に解説を行いました。

・特定技能制度の概要および最新動向

・技能実習制度との違いと移行のポイント

・外国人材受け入れまでの具体的な流れ

・採用後の支援体制と定着に向けた取り組み

・実際の受け入れ事例の紹介

制度説明にとどまらず、

あいち銀行の担当者が実際に取引先企業から寄せられた質問をもとに、

具体的な事例を交えながら解説することで、導入後のイメージを持ちやすい内容としました。

■ メイクワンの取り組み姿勢：セカンドオピニオンとしての支援

メイクワンでは、

「人材不足でお困りの企業に対して、単に人材を紹介する」ことを目的とするのではなく、

セカンドオピニオンの立場から関わる支援を重視しています。

技能実習制度を経る中で、受け入れ体制や管理体制が形骸化・慢性化してしまっているケースも少なくありません。

そうした企業に対し、制度の整理や運用の見直しを行い、受け入れ体制の“正常化”を図るとともに、

意思決定に必要な情報提供を行うことを重視しています。

その一環として、セミナーや勉強会を積極的に開催し、

制度理解を深めていただく機会を継続的に提供しています。

■ 参加者からの反響

参加者からは、

「特定技能制度について理解が深まった」

「人材不足に悩む取引先企業へ、より具体的な提案ができそうだ」

「企業へのアプローチのきっかけをつくりやすくなった」

といった声が寄せられ、

外国人材活用に対する関心の高さがうかがえました。

■ 今後の展望

メイクワンは、今後もあいち銀行と連携し、

顧客紹介サービスを通じた説明会や個別相談会の開催などを通して、

地域企業の人材課題解決に継続的に取り組んでまいります。

外国人材の受け入れを、

「特別な手段」ではなく「経営戦略の一つ」として

安心して検討いただける環境づくりに貢献していきます。