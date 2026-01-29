【台北メトロ西門駅】台湾版「秋葉原」が誕生！没入型商業施設「西門地下市（UNDERCITY: XIMEN）」がオープン、日本アニメIPの海外展開をDDMグループが全面支援。

デイドリーマージャパン株式会社西門地下市（UNDERCITY: XIMEN）

「西門地下市」は、西門駅直結の地下街を全面リニューアルした、総面積約931坪（約3,000平方メートル ）に及ぶ大規模なテーマ型商業施設です。「若さ・多様性・共感」をコンセプトに、サイバーパンクな都市空間をイメージしたデザインを採用。日本の秋葉原台北メトロ（本社：台北市、以下TRTC）は、2026年1月20日（火）、台北最大の若者文化の発信地である西門町に、新たなランドマークとなるテーマ型ショッピングモール「西門地下市（UNDERCITY: XIMEN）」を正式にオープンいたしました。本プロジェクトは、新想股份有限公司（DayDreamer Studio Co., Ltd.、以下DDMグループ）およびその日本拠点であるデイドリーマージャパン株式会社（本社：東京都）との強固な連携により、日本のコンテンツをアジア全域へ届けるための戦略的プラットフォームとして機能します。

■ 施設の概要：総面積約931坪、全長215メートルの没入型空間

や原宿を彷彿とさせる、台湾で最も熱量の高いサブカルチャーの拠点として誕生しました。

■ 施設内の主要な注目スポット：多角的なカルチャー体験を提供

ACG（アニメ・コミック・ゲーム）ゾーン：日本最大級のアニメショップ「アニメイト（Animate）」の旗艦店を核に、IPライセンス商品を幅広く扱う「FANFANS」など、サブカルチャーを牽引する主要ブランドが集結。エンターテインメント・カルチャー： K-POPファンの交流拠点となる「FANME」や、若者に人気のダンス練習エリアを完備。ストリート文化の活気と没入感のある空間設計が融合しています。体験型フード＆リテール：アニメコラボカフェや飲食ブース、日本でも大ブームとなっている最新の「ガチャガチャ」体験コーナーなど、遊び心に満ちた体験型リテールを展開。

■ 今後の展望：日本IPのアジア進出を支える「ゲートウェイ」へ

「西門地下市」を通じて、西門町を国内外の観光客が必ず訪れる「トレンドの聖地」へと進化させてまいります。特に、DDMグループとの連携を深めることで、日本の優れたコンテンツホルダーの皆様に対し、台湾を起点としたアジア全域へのIP波及を支える戦略的基盤（ゲートウェイ）としての役割を担ってまいります。

■ DDMグループ（DayDreamer Studio）について

創業者 Bruce Chou

2016年に創業者Bruce Chouによって設立されたDDMグループは、「DayDreamer Brings the Dream to Life.」をミッションに掲げるクリエイティブチームです。IP（知的財産）を単なる商品としてではなく、文化や地域の垣根を越える「感情の繋がり」と捉え、独自のビジネスモデルを展開しています。

同グループは、IPライセンス商品と飲食、展示会、コンサート、コンテンツ配信などの多角的な事業を統合し、包括的な「IPビジネスエコシステム」を構築。台湾での成功実績を基盤に、2024年より日本、タイ、香港、シンガポール、フィリピンなどでの海外展開を本格始動しており、アジアのIP産業を進化させる主要なドライバーとなることを目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

デイドリーマージャパン株式会社

メールアドレス：daydreamerjp@daydreamer.com.tw