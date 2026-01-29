【ルイ・ヴィトン】シックなミルキーホワイトとバイカラーの幻想的な色合いが目を引く新作ウィメンズバッグが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーを、今シーズンならではのシックなミルキーホワイトとバイカラーの幻想的な色合いで仕上げた、新作ウィメンズバッグを発売しました。

遊び心溢れるミルキーホワイトとカラーの色合いが特徴の、毎日の装いにさりげない存在感を添える「オール・イン BB」。明るいゴールドカラーの金具が、洗練された印象を演出します。メゾンのシグネチャーである装飾的なネームタグとパドロック(錠前)は、ルイ・ヴィトンの伝統的なラゲージを讃えたもの。必需品がしっかり収まるサイズで、多彩なスタイリングが楽しめるバッグです。

製品名：オール・イン BB

価格：463,100円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 16 x H 18 x D 12 cm

今シーズンならではのシックなバイカラーで再解釈された、あらゆる装いを引き立てる「スピーディ・バンドリエール 20」。装飾的なチャームとルイ・ヴィトンの伝統的なトランクを讃えるネームタグをあしらいました。普段の必需品が収まるサイズで、斜め掛けや肩掛け、手持ちなどさまざまな持ち方を楽しめる万能なデザイン。

製品名：スピーディ・バンドリエール 20

価格：438,900円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 20.5 x H 13.5 x D 12 cm

ミルキーホワイトとピーチの色合いが美しく映える「アルマ BB」。ネームタグやパドロック(錠前)などの複数のLV シグネチャーや、遊び心溢れる装飾的なチャームでアクセントをプラス。優美な印象を演出する明るいゴールドカラーの金具を添えた、エレガントなスタイルです。

製品名：アルマ BB

価格：437,800円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 23.5 x H 17.5 x D 11.5 cm

ミルキーホワイトとブルーのシックなバイカラーで再解釈した「ディアヌ」。明るいゴールドカラーの金具をあしらったモダンなスタイルです。取外し可能なLV チャームが華やかさを添え、内装には小物を安全に収納できるフラットなファスナー式ポケットを配しています。

製品名：ディアヌ

価格：484,000円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 24 x H 15 x D 9 cm

今シーズン「モノグラム・アンプラント アウトライン」テーマの一部として、洗練されたバイカラーの色合いでアップデートされた「オンザゴー EW」。取外し可能な編み上げチェーンをはじめとする明るいゴールドカラーの金具でアクセントを添えています。コンパクトながら必需品を収納できる複数のコンパートメントを備え、多彩な持ち方を楽しめる一品です。お好みで取外せる装飾的なチャーム付き。

製品名：オンザゴー EW

価格：541,200円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 25 x H 13 x D 10 cm

今シーズンならではの、上品でモダンなミルキーホワイトとピーチのバイカラーでアップデートされた「オンザゴー PM」。装飾的なチャームをはじめとする明るいゴールドカラーの金具をあしらいました。必需品を収納できるサイズで、多彩な持ち方を楽しめるエレガントなデザインです。内装にはテキスタイルのファスナー式ポーチ付き。

製品名：オンザゴー PM

価格：550,000円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 25 x H 19 x D 11.5 cm

エレガンスとモダンな印象が絶妙なバランスで表現された「ブーローニュ PM」。ミルキーホワイトとグリーンのレザーにシグネチャーであるモノグラムをエンボス加工で施し、明るいゴールドカラーのLV フラワーがあしらわれたチェーンで彩りました。長めのストラップはお好みで取外しでき、内装には日常の小ぶりな必需品を収納できる充分なスペースを備えています。

製品名：ブーローニュ PM

価格：487,300円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 26 x H 16 x D 9.5 cm

週末のお出かけに活躍する「キャリーオール PM」。必需品に加え、本やサングラスなども収納できるサイズが魅力です。シックなミルキーホワイトとブルーの色合いで仕上げ、明るいゴールドカラーの金具で彩りを添えました。ルイ・ヴィトンのシグネチャーである装飾的なネームタグと、取外し可能なファスナー式ポケットも付属しています。

製品名：キャリーオール PM

価格：550,000円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 29 x H 24 x D 12 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。