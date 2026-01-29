【沖縄県 東南植物楽園】南国ECOライツ開催中

　　株式会社 東南植物楽園（所在地：沖縄県沖縄市、園長：宮里 高明、以下当園）は、2026年1月16日（金）～5月24日（日）まで「南国ECOライツ」を開催いたします。


　本コンテンツは、2025年11月に開催された「インターナショナルイルミネーションアワード イルミネーション イベント部門 優秀SDGs」にて、環境に配慮したコンテンツとして、高い評価をいただいており全国1位を獲得いたしました。



当園は、イルミネーションアワードにおいて、2021年と2022年に全国第3位、2023年と2024年に全国第2位と高い評価を得ております。「International Illumination Award」イルミネーションイベント部門優秀ストーリー賞は、前年の秋冬以降に実施されたイルミネーションイベントの中から、独自の物語性を持つ優れたイルミネーションを選出するもので、全国6,768人の夜景観光士の投票によって決定されます。



●第3回International Illumination Award


東南植物楽園 南国ECOライツ



（一社）夜景観光コンベンション・ビューロー（代表理事 丸々もとお）がプロデュースした「南国ECOライツ」は、SDGｓ（持続可能な開発目標）の理念を取り入れた、環境にやさしい低消費電力型LEDイルミネーションを本格的に導入しています。


限りあるエネルギーを大切に使いながら、夜の美しさと感動を未来へつなぐことを目指し、光の使い方そのものを見直しました。


必要以上に明るくするのではなく、光を最小限に抑えながらも心に残る演出を追求。
多くの工夫とアイデアにより、電力使用量の削減とともに、CO2排出量の大幅な削減を実現しています。



自然が生み出す夜景のエリア

星空を模したエリア

今年は新たに、真っ暗な空間で暗闇に目を慣らし、わずかな光の存在に気づくことができる「ブラックルーム」を新設。
エネルギーが限られているからこそ生まれる光の価値を、体感的に学べる演出となっています。
また今期からは満月の演出も加わり、より静かで幻想的なムードを演出しています。


昨年度好評だった星空やホタルをイメージした光の演出も継続してライトアップ。
水上楽園エリアのイルミネーションとは異なる、自然・環境・未来をテーマにした、学びと感動を兼ね備えたナイトコンテンツをお楽しみいただけます。



■営業時間


・1月16日(金)～3月31日(火)　18:00～22:00（最終受付21:30）


・4月1日(水)～5月24日(日)　 18:30～22:00（最終受付21:30）


※営業時間は日没後開催のため時期により異なります。



■入場料：おひとり様 600円 ※3歳以下無料　別途入園料がかかります。


南国ECOライツ特設ページ :
https://www.southeast-botanical.jp/ecolights/


沖縄南国イルミネーション2025-2026



　今年は「南国の海と花が広がるひかりの楽園」をテーマに、 壮大な蓮の花のイルミネーションをはじめ、新エリアには光るクラゲが漂う幻想的なエリアと、真紅の花束とプレゼントが光 に包まれるエリアが登場し、心ときめく幻想的な光の世界が広がります。また、ヤシの木のライトアップやハイビスカス、ヒスイ カズラなど、植物園ならではのモチーフが園内を彩ります。



イルミネーションエリア紹介（一部）



ひかりの蓮

ひかりの海


ルミクラゲ

ひかりのブーケ

■開催期間　2025年10月24日（金）～2026年5月24日（日）


■点灯時間　17：00～22：00（21：30最終受付）　


■入園料　


【夜の部 17:00～22:00 】　大人（15歳以上）2,500円　小人（4～14歳）900円　


【1DAYパス 9:30～22:00 】大人（15歳以上）2,850円　小人（4～14歳）1,200円


沖縄南国イルミネーション特設ページ :
https://www.southeast-botanical.jp/illumination/


施設概要



東南植物楽園は1968年開業し、約1,300種、5万株以上の熱帯・亜熱帯の貴重な植物が鑑賞できる日本最大級の屋外型植物園（博物館相当施設※）


植物だけでなく、カピバラやリスザルとの動物ふれあいや、バードパフォーマンスショーなど、園内には約30種類の動物たちともふれあえます。トリップアドバイザー2025 トラベラーズチョイスアワード ベスト・オブ・ザ・ベスト ツアー・アクティビティにおいて人気の観光部門スポット日本3位に選出されました。





高さ約25メートルのユスラヤシ並木

・創　立： 1968年3月


・所在地： 〒904-2143 沖縄県沖縄市知花2146


・交　通：那覇空港から 車(高速道路)で約 50分


　　　　　沖縄自動車道経由 沖縄北IC下車


・営業時間：9：30～22：00（最終受付21：30）


東南植物楽園公式ホームページ :
https://www.southeast-botanical.jp