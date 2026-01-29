【VITAS×B.LEAGUE】筑波大・岩下准平選手が長崎ヴェルカより１巡目指名！プロの舞台へ挑戦する身体づくりを VITAS が全力サポート！

株式会社スリーピース

不屈の精神に共鳴し、プロへの架け橋に

岩下選手は、福岡大学附属大濠高校時代から世代を代表するポイントガードとして活躍。筑波大学進学後も、度重なる怪我という困難に直面しながら、不屈の精神でコートへ復帰したその「熱意」と「挑戦する姿勢」に VITAS が強く共感し、2025 年９月にサポートをしてまいりました。

プロの世界へ挑むための重要な準備期間である大学ラストイヤーより彼を VITAS のコンディショニングパートナーとして迎え入れ、「格好いい」身体とパフォーマンスを維持するために、サプリメント提供を通じて大学生活の集大成となる日々のトレーニングをサポート。

この度、B.LEAGUE ドラフト会議での指名は、彼のこれまでの努力が実を結んだ瞬間であり、VITAS としても大変喜ばしく、誇りに思います。今後も VITAS は、プロの世界で戦う岩下選手の「バイタリティー」 を、高品質な製品を通じてサポートし続けます。

岩下准平選手／PG

滋賀レイクスとの連携により、さらなる成長の舞台へ

今回のドラフト会議において、岩下選手を１巡目４位という高い評価で指名した長崎は、同時に滋賀レイクスとの間で「育成契約選手制度」を活用した相互連携に合意しました。

この連携は、長崎が指名した岩下選手と、滋賀が２巡目８位で指名した田中流嘉州選手（大東文化大学）を対象としたもので、将来的な期限付移籍も視野に入れた若手育成のための戦略的な枠組みです。

プロ入り初年度から、クラブの垣根を越えてより多くの出場機会や経験を積むための環境が整えられたことは、岩下選手がプロのスピード感に適応し、さらなる高みを目指す上で大きな後押しとなります。

激しい競争が予想される B.LEAGUE の舞台、そしてクラブが用意した最高の育成プログラムに応えるためには、これまで以上に強靭なフィジカルと徹底したコンディショニングが欠かせません。

VITAS は、この新たな挑戦に踏み出す岩下選手が、どのチームのコートに立っても最高のパフォーマンスを発揮できるよう、サプリメントを通じた身体づくりを全力でバックアップしてまいります。

【育成契約選手制度】- 登録数 14 名もしくは 13 名のうち、２名を上限に期限付移籍について所属クラブが選手の逐次合意を得ることなく自由に決定することができる契約制度- 原契約の諸条件を維持したまま当該選手を期限付移籍することが可能とする- 諸条件は両クラブで交渉

コメント

岩下准平選手

この度、長崎ヴェルカに指名していただき、プロバスケットボール選手としてのキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。

大学生活の最後、プロ入りに向けた身体づくりやコンディション維持が最も重要な時期に、VITAS のサポートを受けられたことは大きな力になりました。

プロの世界でも感謝の気持ちを忘れず、さらにレベルアップしたプレーを見せられるよう頑張ります。

株式会社スリーピース 代表取締役 高橋達也

岩下選手、ドラフト指名おめでとうございます。

怪我を乗り越え、ひたむきに挑戦を続ける彼の姿に心を打たれ、サポートさせていただくことになりました。これからのプロキャリアという新たなステージでも、岩下選手の活躍を VITAS ブランド一丸となって応援してまいります。

岩下選手の身体づくりを支えた「VITAS」主力製品

EAA（エッセンシャルアミノ酸）

激しいトレーニングを行うアスリートに欠かせない９種類の必須アミノ酸を黄金比で配合。

「美味しい EAA」として SNS でも話題となり、運動中のパフォーマンス維持とリカバリーをサポートします。

フレーバー：キウイ、ライチ、マンゴー、温州みかん

DELICIOUS PROTEIN（WPC）

「美味しさ」と「溶けやすさ」にこだわり抜いたプロテイン。タンパク質だけでなくビタミン類も配合し、ハードな練習後の栄養補給として活用いただいています。



フレーバー：ブルーベリーヨーグルト、ピーチヨーグルト、キウイ、マンゴー、福岡あまおう、フルーツミックス、バナナ、チョコレート

【ニュートリションブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするニュートリションブランドです。



完全国内生産による安全・高品質な製造にこだわり、プロテインをはじめ複数の商品が国際的アンチドーピング認証「インフォームド・チョイス」を取得。



スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。



そのほかイベント開催、デュアルキャリア採用など多角的な支援を積極的に推進。

スポーツを通じて人々の健康と可能性を広げる企業活動を続けています。

■ VITAS公式ページ

https://vitas.fitness/

■Amazon VITAS公式ページ

https://amzn.to/3QxCUAH

■ VITAS公式LINE

https://bit.ly/3Q2LSGP

■ 公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/VitasJpn

■ 公式Instagram

https://www.instagram.com/vitas_japan/

■VITAS公式YouTube

https://bit.ly/483U54E

■広報用 TikTok

https://bit.ly/4egY93h

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/