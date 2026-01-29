ジンバルスタビライザー「DJI RS 5」発売！買い替えがお得な下取りサービスもスタート

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンおよび映像制作機器の導入・活用を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年1月29日（木）21時に発表された一眼レフ／シネマカメラ対応ジンバルスタビライザー「DJI RS 5（アールエス 5）」の取り扱いを開始しました。

トラッキング性能とバランス調整機能を大幅に強化し、動画撮影・映像制作における作業効率をさらに高めた最新モデルです。

セキドでは、DJI RS 5をお得に購入できる下取りサービスを、2月13日（金）までの期間限定で実施します。各社スタビライザーを対象に、故障して動かない商品や、セキド以外で購入された商品も下取り対象です。プロレベルの映像制作環境をより手軽に実現したいクリエイターの方は、ぜひこの機会にご活用ください。

揺るがぬ主役 DJI RS 5 概要

DJI RS 5は、新たにRS 強化型スマートトラッキングモジュールを搭載。内蔵タッチスクリーンで人物・車両・ペット、または任意の被写体を選択するだけで、簡単にトラッキング撮影が行えます。各軸アームに搭載されたファインチューニングノブとTeflonインターレイヤーにより、滑らかで正確なバランス調整が可能です。さらに、電子ブリーフケースハンドルによりジンバルとカメラを直接制御でき、より創造的な動きや撮影アングルを引き出します。高速充電と長時間駆動を両立し、ソロクリエイターや小規模スタジオにもプロレベルの制作環境を提供します。

強化されたインテリジェントトラッキング

RS 強化型スマートトラッキングモジュールは、タッチスクリーン操作で人物・車両・ペット、または任意の被写体を追跡可能です。追跡距離は最大10mまで対応し、オービットショット・後方追跡・固定位置からの被写体の撮影に最適です。

スムーズなバランス調整

各軸アームに搭載されたファインチューニングノブとTeflonインターレイヤーにより、滑らかで精密なバランス調整が可能です。さらに、第2世代 自動軸ロックとクイックオープン三脚により、持ち運びから撮影までの切り替えがスムーズになり、瞬時に撮影準備が整います。

柔軟なコントロール

電子ブリーフケースハンドルは、直感的で簡単に片手操作が可能で、RSA通信ポートを介して直接ジンバルとカメラがコントロールできます。Bluetoothシャッターは、 PanasonicおよびFUJIFILMのカメラに対応し、ケーブルなしでシャッター、ズーム、クリアイメージズームの無線操作が可能です。DJI SDR Transmission、Focus Proモーター、およびその他のDJI Proエコシステム製品とも互換性があります。

高速充電

充電速度が60%向上し、わずか1時間でフル充電が可能で、最小限のダウンタイムで撮影を再開できます。標準バッテリーは最大14時間の稼働時間で、撮影時間が従来より15%長くなります。BG70ハイキャパシティバッテリーグリップとペアリングすることで、30時間のバッテリー駆動が可能になります。

映像ブレ補正

3kgの積載能力を備え、主流のカメラとレンズの組み合わせに対応します。第5世代RS安定化アルゴリズムにより、縦向き撮影を含むさまざまなブレ補正シーンでも、より滑らかな映像制作を実現します。さらに、縦ブレを検知するZ軸インジケーターを搭載し、ブレを抑えながら安定した撮影をサポートします。

縦向き撮影・操作モード

第3世代縦向き撮影ネイティブ対応デザインにより、横向きと縦向き撮影を数秒で切り替えできます。ジョイスティックの機能をズームとジンバルコントロール間で瞬時に切り替えでき、パンフォロー、パン＆ティルトフォロー、またはFPVジンバルモードから選択できます。

故障品・他店購入品も対象｜ジンバル下取りでRS 5購入クーポン進呈

DJI RS 5への買い替えがお得な、ジンバルスタビライザーの下取りサービスを、2月13日（金）まで実施します。故障して動かない商品や、セキド以外で購入された商品も下取り対象です。下取り商品到着後、DJI RS 5購入時にご利用いただける特別クーポンを発行いたします。この機会にぜひご利用ください。

●下取り対象品

・DJI Roninシリーズ

・MOZA AirCrossシリーズ

・Manfrotto Gimbalシリーズ

・FEIYUTECH SCORPシリーズ

・ZHIYUN Gimbalシリーズ

●実施期間

お申し込み受付期間 ： 2月13日（金）までのお申し込み

下取り商品到着受付期限： 2月20日（金）

クーポン有効期限 ： 2月28日（土）

●キャンペーン詳細

https://sekido-rc.com/?mode=f267

DJI認定ストア 東京虎ノ門・福岡博多で店頭販売

DJI認定ストア 東京虎ノ門／福岡博多にて、1月30日（金）よりDJI RS 5を店頭販売いたします。

お持ちのカメラを搭載して、実際に性能をお試しいただけます。

・DJI認定ストア 東京虎ノ門

https://sekidocorp.com/toranomon/

・DJI認定ストア 福岡博多

https://sekidocorp.com/hakata/

DJI RS 5 最速レビュー公開

DJI RS5のスペックや性能を紹介したセキドスタッフによるレビューです。購入を検討している方はぜひご覧ください。

●DJI RS 5 新登場！プロの即戦力と初心者フレンドリーを両立した次世代ジンバル徹底レビュー

https://sekido-rc.com/blog/2026/01/29/camera_0047/

YouTubeによるレビュー動画公開

DJI認定ストア 東京虎ノ門で開催した、YouTubeレビューで公開しています。ぜひご視聴ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P9Y55OekUCM ]

詳細／購入

●DJI RS 5 コンボ

税込79,200円

会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=190193976

RS 強化型スマートトラッキングモジュールや電子ブリーフケースハンドルを含む、映像制作の現場で必要となるアクセサリー類が揃ったフルセットです。

●DJI RS 5

税込68,860円

会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=190193974

価格を抑えて、最新ジンバルスタビライザーによるシンプルな撮影が可能です。必要なアクセサリーは別売りで購入できます。

●DJI RS 強化型スマートトラッキングモジュール

税込11,660円

会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=190193980

磁気クイックリリース設計を採用し、ジンバルに取り付けることで、人物、乗り物、ペットなどの被写体のトラッキングを実現できます。

●DJI RS 5 上部クイックリリースプレート

税込1,650円

会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=190193983

調整可能な配置ガイドが搭載され、カメラ底面にぴったりと密着してストッパーとして機能します。1/4インチのねじ1本を使用した場合でも、カメラをしっかりと固定し、緩みやズレを防ぎます。

●DJI RS 5 下部クイックリリースプレート

税込2,420円

会員登録で1%ポイント還元

https://sekido-rc.com/?pid=190193982

両側に目盛りがあり、底面には鋸歯状の溝が設けられています。ジンバルのチルト軸にある微調整ノブを補完するもので、カメラマンがカメラやレンズを交換する際にミリ単位の正確な調整を行うことを可能にします。また、カメラの三脚やスタビライザーの切り替えも素早く行えます。

【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニー。日本で先駆けてドローン事業を始め、後にドローンの世界最大手 DJI社の日本初の代理店となり、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00