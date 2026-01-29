º£Ç¯¤ÎÀáÊ¬¤Ï2·î3Æü¡ª¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó¤«¤é¿·ºîµ´¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤¬ÅÐ¾ì
¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó¤Îµ´¥³¥¹¥Á¥åー¥à
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Ìî »Ö·ø¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢ÀáÊ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µ´¥â¥Áー¥Õ¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃíÌÜ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¿·ºî¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦INAZUMAµ´girl¡¡¥Õ¥ê¥ë¥Á¥§ー¥ó
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§\6,990(ÀÇÈ´)
¥â¥Ç¥ë¤ÏJamsCollection¡¦ÄÅÂåÈþ·î
¥È¥éÊÁÀ¸ÃÏ¤È¹çÈéÀ¸ÃÏ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥¯ー¥ë¤Êµ´¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡£¥Õ¥ê¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¥¬ー¥êー¤µ¤â¥×¥é¥¹¡£
¡¦INAZUMAµ´girl¡¡¥¯ー¥ë¥Õー¥Ç¥£ー
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§\6,990(ÀÇÈ´)
¥â¥Ç¥ë¤ÏJamsCollection¡¦¿åÀ¥¤µ¤é¤é
¥È¥éÊÁÀ¸ÃÏ¤È¥Õ¥¡ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¯ー¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Îµ´¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡£¹çÈéÁÇºà¤Î¥Ù¥ë¥È¤È¥°¥íー¥Ö¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥ó¥Ý¥ó¥ê¥Ü¥óµ´¥Õー¥Ç¥£ー
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§\1,990(ÀÇÈ´)
¥â¥Ç¥ë¤ÏJamsCollection¡¦ÄÅÂåÈþ·î
¥Õー¥É·¿¤Ê¤Î¤ÇÈ±·¿¤¬Êø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥µ¥Ã¤È¤«¤Ö¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£»äÉþ¤ä¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥åー¥È¤Êµ´¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦´ûÂ¸¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
INAZUMAµ´girl ÏÂµ´
INAZUMAµ´girl¡¡¥¬ー¥êー¥»¥Ñ¥ìー¥È
¥ê¥¢¥ëµ´
¤È¤²¤È¤²¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¥Ï¥ó¥Þー
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤â¤·¤í¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤«¤é¥»¥¯¥·ー¤Ê¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥³¥¹¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×ËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾ÜºÙ¾ðÊó
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGRAND NOEL¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://shop.clearstone.co.jp/collections/oni
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤ËÀßÎ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ñー¥Æ¥£¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ä¥Ñー¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ò¼ç¼´»ö¶È¤È¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀË¤«¤Ê³Ú¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ÎÄó°Æ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÇ¯´Ö500¥¢¥¤¥Æ¥à°Ê¾å¤ò´ë²è¡¦¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÈÎÇä¿ô¤ÏÇ¯´Ö100ËüÅÀ¤ËÅÐ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¥¹¥Èー¥ó(Clearstone Co., Ltd.)
½êºßÃÏ¡§
¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-15-1 ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¥¿¥ïー ¥é¡¦¥È¥¥ー¥ë¿·½É709¹æ¼¼
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Ìî »Ö·ø
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥Ñー¥Æ¥£ー¥·¥Æ¥£ー»ö¶È
¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È
¡¦ÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹&¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È
¡¦¥Ðー¥¹¥Çー¥Ð¥ó¥¯»ö¶È
