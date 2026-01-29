音に乗り、心を解き放つ“新音楽体験”グラミー賞受賞の世界的アーティスト Zedd(ゼッド) 完全監修『スペース・ファンタジー・ザ・ライド～CLUB ZEDD REMIX～』 初公開

合同会社ユー・エス・ジェイ

本日2026年1月29日（木）、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、グラミー賞受賞の世界的 DJ／プロデューサー Zedd(ゼッド)との初コラボレーションによる“新音楽体験”ライド・アトラクション『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～』【開催期間：2026 年1 月 30 日（金）～8 月 17 日（月）】のプレスプレビューを開催、報道陣に公開しました。

プレスプレビューには、本アトラクションをプロデュースしたZeddが実際にパークに来場、ライドを先行体験しました。スリリングなコースターで幻想的な宇宙空間を駆け抜けながら、世界中が熱狂するZeddの音楽に没頭する、コンサートやフェスを超える“新音楽体験”について、「ライドを実際に体験してみて、本当に素晴らしくてかっこよくて、夢が叶った気分です。このライドでこだわったのは、RIDE THE BEAT！ビートに乗るライドにすることです。ライドが上昇するときは音楽もアガり、ライドが急降下する時はビートもドロップするんです。暗闇を疾走しながらも、音楽がガイドになってライドの動きを感じてもらえるようにしました。また、キューラインでも楽しんでもらおうと、コンサートやクラブのような最高の音楽体験をプロデュースしました。」と語りました。

パークのファンを公言するZeddは、「Zedd オリジナルリミックス」の圧倒的なEDMビートと、スリリングな屋内型スピン・コースターの動きが完全シンクロする“新音楽体験”に超興奮！色鮮やかな光、ミラーボールのようなきらめき、Zeddのライブの演出を行うチームと共に手がけたLED映像など、細部までこだわった新演出で、『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』にいまだけの宇宙空間が出現しました。

■ Zeddからのメッセージ

「日本の皆さん、こんにちは、Zeddです。今日、僕も実際にライドに乗ってみて、本当に素晴らしい体験でした。約1年をかけて、この特別なプロジェクトに取り組んできました。本当に大好きなライドに仕上がったと思っています。皆さんも、ぜひこのライドを楽しんで、感情を解放して自由に歌って、コンサートやクラブのように音楽を楽しんでほしいです」

■『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～』を体験したゲストのコメント

◇「ライドと音楽が完全にシンクロしていて最高に盛り上がりました！体が勝手にリズムに乗ったし、待っている間のライティングや音楽で、別世界に来たような感覚で世界観に入り込めました」（女性2人組）

◇「聞こえてくるのが、知っている曲ばかりで最高でした。本当にワクワクする新体験でした！」（男性）

【担当者インタビュー】 合同会社ユー・エス・ジェイ

ブランド・マーケティング部 マネージャー 角銅 健(かくどう けん)

「『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～』は、世の中に様々な音楽体験があるなか、新しい音楽体験を提供しようと企画しました。“音楽を聴いて、ノッたりするのはなんとなく恥ずかしい”という方も、このライドなら周りの目を気にせず思いっきり音楽の世界に没入し心を解き放つ瞬間を体験できます。

『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』の壮大な宇宙の世界観での、音に乗る体験“RIDE THE BEAT”には、Zeddさんとのコラボレーションが最適だと考えました。EDMというジャンルはクライマックスに向けての盛り上がり、弾けていく流れがあり、ライドの動きにピッタリです。

宇宙空間と壮大な世界観も、Zeddさんの音楽と非常にフィットしています。Zeddさんご本人がユニバーサル・スタジオ・ジャパンを大好きでいてくださっていたこともあり、今回のコラボレーションが実現したことを、大変うれしく思っています。

また、『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』を長年愛してくれているファンも楽しめるような細かな仕掛けや、“Zeddファンに気づいてほしい！”仕掛けも散りばめました。初めて乗る方も、何度も乗っている方も、新しい発見がある、そんな体験を目指しています。“ここだけの新音楽体験”を、ぜひ全身で味わってください。」

＜コンセプト＞

★世界的メガヒットの楽曲とスリリングなライドコースの完全シンクロを実現

コースターの急降下やスピード感などライドの動きに合わせて、Zedd がオリジナルリミックスを制作。約12億回再生※を記録する「Break Free (feat.Zedd)」、約4億回再生※の「Clarity(feat.Foxes)」、約2.4億回再生※の「Beautiful Now(feat.Jon Bellion)」など世界的メガヒット曲の数々が、ライドの動きと完全にシンクロし、“音に乗る体験”を実現。

※2025年12月20日時点のYouTube 再生回数

★音楽の世界観に合わせてライドコース内のライティングがリニューアル

『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』のコースが、色鮮やかな光、ミラーボールのようなきらめきなどの新演出で皆さまをお迎え。EDMのビートとライドのスピードが融合し、光と音に包まれる幻想的な宇宙空間に吞み込まれる体験です。

★ライド乗車前の待ち列から盛り上がり必至！の新演出

コースターに搭乗する前の待ち列では、Zeddが今回のために作成したスペシャルメドレーを含む25曲と本人出演のスペシャルムービー、リニューアルしたライティング演出など、ライド乗車前から盛り上がることができるZedd監修の“キューライン音楽体験”を演出。

＜Story＞

多くのゲストに人気のスペース・ファンタジー・ザ・ライドが、Club ZEDDとして戻ってきました！宇宙空間に存在するClub ZEDDは、世界的音楽アーティストのZeddが手掛けたクラブ。入場するのは不可能といわれるほど人気を集めています。今回は特別にZeddが、あなたをVIPゲストとして招待してくれました！ゲストが乗るのは、“スペース・ポッド”。音楽とシンクロしながら壮大な宇宙空間を巡る旅ができる乗り物です。さあ、乗り込んで！Zeddのビートを全身で感じながら、無数の星がきらめく空間を駆け抜け、宇宙に向かってBreak Freeしよう！

■ 期間：2026 年1月30日（金）～8月17日（月）

■ アトラクション形式：コースター

■ 場所：スペース・ファンタジー・ザ・ライド

■ ライド使用楽曲（Zeddオリジナルリミックス）

「Break Free (feat.Zedd)」

「Clarity(feat.Foxes)」

「Beautiful Now(feat.Jon Bellion)」

＜Zedd プロフィール＞

Zeddは、GRAMMY(R)賞を受賞したマルチプラチナDJ／プロデューサー。代表曲「Clarity」「Stay」「The Middle」などで世界的成功を収め、総ストリーミング数は310億回超。米Coachellaでのヘッドライナーや日本のSummer Sonicでのメインアクトなどを務め、これまでに500万枚以上のチケットを売り上げる。音楽フェスティバルのみならず、F1やスーパーボウルでのパフォーマンスなど多方面に活動。

Zedd

＜参考情報＞

『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～』のライドおよび待ち列で流れるZeddによるリミックス音源を収録した『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～ - オリジナル・サウンドトラック』の発売が決定しました。本作には、アトラクションで使用されている2曲のリミックス音源を収録。さらに、チケットホルダー、メモリアル・チケット、メモリアル・VIPパス（ステッカー）など豪華特典も封入されており、『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～』の音楽をより一層楽しむことができる内容となっています。

■商品概要

タイトル：Zedd『スペース・ファンタジー・ザ・ライド

～CLUB ZEDD REMIX～ - オリジナル・サウンドトラック』

発売日：2026年2月20日（金）

価格：3,080（税込）

予約URL：https://umj.lnk.to/Zedd_SFTR

収録楽曲：スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～

スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD WAITING LINE REMIX～

