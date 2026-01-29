あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -9th Tour ″Trapezium #Orion″- 3面ライブスクリーン 公開記念スペシャルトークイベント オフィシャルレポート公開！

ライブ・ビューイング・ジャパンスタライ、大好評の3面ライブスクリーン最新作！3面のワイドスクリーンと、7.1chの臨場感溢れる音響大熱狂のライブ体験を映画館で！(C)2021 Happy Elements K.K／スタライプロジェクト

「あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -9th Tour "Trapezium #Orion"-」3面ライブスクリーンが、2026年1月16日（金）～2月12日（木）の期間、丸の内ピカデリー、MOVIX八尾、MOVIX広島駅、熊本ピカデリーにて公開中。本作では、「あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -9th Tour "Trapezium #Orion"-」幕張メッセ公演2日目（11月23日）を3面ライブスクリーンオリジナル編集版で上映。まるで映画館がステージになったかのような大迫力の3面のワイドスクリーンと7.1ch音響が生み出す圧倒的な臨場感に加え、11月23日公演の日替わりMC、公演前、終演後のナレーションも完全収録し“その日だけの特別なステージ”を体験できる。

このたび、本作の公開を記念し、スペシャルトークイベントが1月21日（水）、東京・丸の内ピカデリーにて開催された。

「あんさんぶるスターズ！！」の音楽プロデューサー・桑原 聖（Arte Refact代表）、「あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE」をはじめ、キャストライブ「あんさんぶるスターズ！！Starry Symphony」などでの生演奏でお馴染みのESバンドメンバー・yas nakajima（Gt.）、宇都 圭輝（Key）の3名が登壇。上映を心待ちにする観客を前に、公演にまつわる秘話やここでしか聞けない貴重なエピソードが語られた。

公開記念スペシャルトークイベント 概要

【日程】2026年1月21日（水）

【会場】丸の内ピカデリー シアター1（東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン9F）

【登壇（敬称略）】

桑原 聖（音楽プロデューサー）、yas nakajima（ESバンド Gt.）、宇都 圭輝（ESバンド Key）

オフィシャルレポート本文

本作は、2024年に幕張メッセ国際展示場で開催された「あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -9th Tour “Trapezium #Orion”-」より、2024年11月23日夜公演（2日目）を【3面ライブスクリーン版】としてオリジナル編集したもの。現在、丸の内ピカデリーを含む全国4館にて好評上映中だ。

この日は2回目のトークイベントということもあり、冒頭から和やかなムードで登壇した3人。

桑原は「照明が強くて、意外と客席が見えないんですよね」と会場を笑いに包みながら、「今日は光をありがとうございます。僕たちはなかなか光を浴びない裏方なので」と冗談めかして感謝を述べつつ挨拶した。

改めて3面ライブスクリーンで本作を鑑賞した感想を問われると、宇都は「僕らがESバンドである限り、自分たちの演奏している姿は（客席からは）見ることができないじゃないですか。だから、こんな臨場感あふれる3面スクリーンで観られたことが嬉しいし、“こんな感じになっていたんだ！”という驚きもありましたね」と目を輝かせ、その言葉にyasも深くうなずきながら共感を寄せた。

トークは、「スタライ9th」公演の“今だから話せる裏話”へ。宇都は「スタライ9th……ないっすね」と偶然にも!?まさかのダジャレで会場を沸かせつつ、「ありました！スタライ1stから続いていたESバンドの伝統的な衣装が、ついになくなったことです。（桑原）聖さんが『スタライ10thに向けて新しい衣装を買う』って言っていたので、楽しみにしています」と期待を寄せると、これに対し、新衣装を買うことを忘れていたという桑原は「あのセーラー服、近くで見るとすごく汚れているんですよ」とぶっちゃけ、観客を再び笑わせた。yasが「あれ（伝統的な衣装）、演奏しやすかったんですよね」と続けると、宇都も「（演奏しやすい衣装を）お願いしますよ！」と新衣装への要望を桑原へ投げかけた。

続いて話題は、演奏の注目ポイントへ。桑原は宇都について、「スタライ9thには“ハイパー宇都圭輝タイム”があるんです。『Temptation Magic』（Switch）でソロを弾き終わった後の宇都圭輝の顔を見てほしい。“やってやったぜ！”という気持ちよさそうな表情が最高」と太鼓判を押し、yasも「あれは本当にかっこいい」と同意すると、宇都は「3面ライブスクリーンは、ボリュームが大きくてド迫力なので、楽しみにしてください」とアピールした。

yasの注目ポイントについて桑原は、「『Absolute Perfection』（Eden）ですね。イントロからギターのバチクソかっこいいフレーズが聴こえてくるのが最高にかっこいいです。大好きすぎて、キャストさんのライブではアウトロを追加したくらいです。僕が聴きたいがために（笑）」と語る。さらに「『Wonderful Happiness』（Knights）の“ワウ”も、公演ごとにニュアンスが変わるから、僕はすごく好きです」と絶賛すると、これにyasは「CDではギターが入っていない部分も、ライブではガンガン自由にやらせてもらっています。それを許してくれる桑P（桑原）がいるからこそ、この曲では“ワウ”を頻繁に使っています」と制作陣ならではの信頼関係を明かした。

イベントの締めくくりに、

yasは「このあと上映を楽しんでいただいて、僕たちはスタライ10thに向けてまた頑張ります。皆さんもぜひ楽しみにしていてください」

宇都は「3面スクリーンということで、アイドルたちがすごいドアップで観られると思います。みんな個性豊かだし、振りも全然違いますので、1回に限らず何度も観ていただけたらいいなと思います」

桑原は「普段、僕自身も客席の様々な場所で音を聴いているんですが、お客様が入ると聴ける場所が限られてしまうので。こうして3面ライブスクリーンで観てみると、アイドルたちの笑顔が本当に素晴らしいなと思って。そこまで観られるこの3面ライブスクリーン“よい！”。これをいっぱいPRしていきたいと思います。“よい！”ので、ぜひ観続けていただきたいなと思っております」

と、各々が力強くアピールした。

なお、本作の3面ライブスクリーン上映は2026年2月12日（木）まで、丸の内ピカデリー（東京都）、MOVIX八尾（大阪府）、MOVIX広島駅（広島県）、熊本ピカデリー（熊本県）の4館にて実施。週替わりで入場者プレゼントや、劇場掲出のユニットオリジナルポスターの変更も予定されている。

さらに、『あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE Tour 10th 𝄪ALL STARS!!』は、2026年3月13日（金）・14日（土）・15日（日）・16日（月）に幕張メッセ国際展示場（千葉県）、4月24日（金）・25日（土）・26日（日）にインテックス大阪（大阪府）で開催される。

【3面ライブスクリーンとは】

「3面ライブスクリーン」は、松竹マルチプレックスシアターズが開発した、1面約300インチ強の巨大スクリーンを3面配置した、次世代型映画上映システム。

正面のスクリーンに加え、左右にスクリーンを配置することで多彩な表現が可能となり、上映の最初から最後まで常時3面全てに大迫力の映像が映し出されます。また、各シアターに合わせてカスタマイズされたデジタル音響システムで、音楽ライブやミュージカルなどの舞台演劇、サッカーをはじめとするスポーツなどが、まるでそこにいるかのような最高の臨場感で体感できる。現在、丸の内ピカデリー（東京都千代田区）、MOVIX八尾（大阪府八尾市）、MOVIX広島駅（広島県広島市）、熊本ピカデリー（熊本県熊本市）の４館に導入されている。

【作品概要】

＜タイトル＞

あんさんぶるスターズ！！DREAM LIVE -9th Tour "Trapezium #Orion"- 3面ライブスクリーン

＜期間＞

2026年1月16日（金）～ 2月12日（木）

＜会場＞

東京都：丸の内ピカデリー

大阪府：MOVIX八尾

広島県：MOVIX広島駅

熊本県：熊本ピカデリー

＜料金＞

4,500円（税込／全席指定）

※特別興行につき各種割引料金の適用はございません。

※MOVIX 広島駅はシアター最後列にプラチナボックスシートがございます。

5,000 円（作品鑑賞料金 4,500 円+500 円）

＜チケット＞

映画館のホームページ、窓口、自動券売機にて販売

[販売スケジュール]

映画館のホームページ（SMT Members会員）：上映3日前17:00～

映画館のホームページ（SMT Members非会員）：上映3日前21:00～

窓口、自動券売機：上映2日前OPEN時間～

※午前2:00～6:00はご購入いただけません。

※状況によって、販売開始時間が変更となる場合がございます。あらかじめご鑑賞予定の映画館のホームページにてご確認ください。

■主催：スタライプロジェクト

■配給：松竹ODS事業室／ライブ・ビューイング・ジャパン

■公式サイト：https://liveviewing.jp/feature/dreamlive9th-3livescreen/

■コピーライト：(C)2021 Happy Elements K.K／スタライプロジェクト